Romagna: i Parchi tematici rivestiti a festa per il Natale e i Presepi più suggestivi

NATALE DEL MARE E PRESEPI SOMMERSI ALL’ACQUARIO DI CATTOLICA - All’Acquario di Cattolica si festeggia già il Natale dal Ponte dell’Immacolata. L’Acquario sarà aperto il 7 e 8 dicembre, ogni domenica del mese e tutti i giorni dal 26 dicembre al 6 gennaio 2025. Tornano gli affascinanti Presepi Sommersi, vere opere d’arte, immerse nelle vasche per festeggiare il “Natale del Mare” con scenografie davvero uniche come l’immensa vasca degli squali toro, i più grandi d’Italia. Anche nel freddo inverno, l’Acquario di Cattolica si visita al coperto con quattro itinerari compresi nello stesso biglietto. Blu, dedicato agli ecosistemi marini, con centinaia di specie: pinguini di Humboldt, vare specie di squali e coloratissime varietà di pesci. Verde con il suo esotico rettilario, Giallo, con le vivacissime lontre e gli affascinanti caimani. Dall’ingresso Viola, si accede al quarto itinerario: la mostra didattica e divulgativa “Insetti Giganti XXL Edition”, con riproduzioni giganti di insetti in resina, alcuni ingranditi anche fino a 200 volte. Ogni giorno si assiste alle cibature degli animali, appuntamenti aperti al pubblico, guidati da esperti, incluse nella visita. Per i più curiosi ci sono poi gli Incontri Straordinari: visite guidate a numero chiuso, condotte da biologi e acquaristi “Dietro le Quinte” per andare alla scoperta dei luoghi degli addetti ai lavori, o per scoprire i misteri del mondo dei rettili con “I segreti del rettilario”. La Sirena Truccabimbi è pronta a trasformare tutti i bimbi nei loro personaggi preferiti natalizi nei giorni 8-28-29-31 dicembre e 1-4-5-6 gennaio all’ingresso Blu.



NATALE DA SOGNO A ITALIA IN MINIATURA - Tanti trenini che sfrecciano e un intero paese in miniatura sotto l’albero: Italia in Miniatura accoglie così il mese più festoso dell’anno. Ogni domenica di dicembre, il 7-8 dicembre e dal 26 dicembre al 6 gennaio, il parco tematico di Rimini sarà aperto per mille emozioni. Oltre 300 monumenti faranno fare il giro d’Italia in un solo giorno. E poi sotto il grande Albero di Natale ci si può scambiare doni, sogni, desideri e promesse. A Venezia si naviga davvero sul Canal Grande ricostruito in scala 1:5, si passa sotto il ponte di Rialto e si approda in una vera Piazza San Marco a formato ridotto. Il fiabesco trenino di Pinocchio attraversa i capitoli del libro in un viaggio avventuroso 3D. Per gli scienziati in erba e i curiosi della scienza c’è Esperimenta, infine, la Torre Panoramica offre una vista mozzafiato ad alta quota. Per provare il brivido della multidimensionalità, c’è Cinemagia7D, il cinema con tanti effetti speciali e proiezioni emozionanti (supplemento sul biglietto). Per uno scintillante make-natalizio, la Regina delle Nevi Truccabimbi sarà gratuitamente a disposizione di tutti i piccoli ospiti nelle giornate 8, 28, 29, 31 dicembre e 1, 4, 5 e 6 gennaio.



BABBO NATALE A OLTREMARE TRA DELFINI, NEVICATE E SCHIACCIANOCI - Il 7 e 8 dicembre, e ogni giorno dal 28 dicembre fino al 5 gennaio 2025, Babbo Natale aspetterà i bimbi nella foresta incantata del Family Experience Park di Riccione. Nel Porto di Natale l'atmosfera è unica: a sorvegliare la Fontana Ghiacciata, dove giocano e scivolano i simpatici pupazzi di neve, ci sono i soldatini Schiaccianoci. Gli omini Pandizenzero vivono nella Miniera Zuccherata e aspettano con i bimbi il momento più atteso: la nevicata Magic Crystal sotto il faro. Nella Laguna più bella d’Europa, i delfini si divertono in compagnia di Ulisse, la mascotte di Oltremare. Bimbi e adulti possono anche trasformarsi in personaggi di fantasia con la Regina delle nevi truccambimbi e poi, ancora, Pioggia di bolle, il Falò con i dolci, migliaia di luci e un gran finale con colpi di scena. Aperto per le festività natalizie anche MegaGame Land (dalle 12 a orario di chiusura). E il 6 gennaio, feste e sorprese con la Befana!



IL PRESEPE DI SABBIA DI RIMINI - Sulla spiaggia di P.le Boscovich, si potrà respirare tutta la magia del tradizionale Presepe di sabbia, ancora più grande e scenografico (fino al 12 Gennaio). L’edizione 2024-25 del Presepe artistico di sabbia si annuncia come la più grande e più imponente di sempre, occuperà una superficie minima di 450 metri quadrati sulla spiaggia, all’interno di una tensostruttura coperta e sarà composto da almeno 15 gruppi scultorei fra 1.5 metri e fino a oltre 4 m di altezza che andranno ad integrarsi all’interno di un’ambientazione tradizionale natalizia. Un lavoro che si potrà vedere in anteprima già sabato 23 e domenica 24 novembre in ‘presa diretta’ nei giorni di completamento delle sculture, con i sei artisti della sabbia all’opera che mostreranno lo spettacolo unico della “magia della sabbia" che prende forma. Sempre in spiaggia, a Rimini nord, al bagno 65 di Torre Pedrera si tornerà a una Natività tradizionale fatta da figure in legno intagliate a mano e allestite direttamente sulla sabbia, presepe classico con cenni alle tradizioni della marineria locale.



PRESEPI VIVENTI, SULL'ACQUA E DI SABBIA - Torna il Presepe vivente a Montefiore Conca (Rn), nel cuore di uno dei Borghi più belli d’Italia, con la ricostruzione di numerose scene di vita legate alla Natività. Giovedì 26 dicembre, domenica 29 dicembre e mercoledì 1 gennaio 2025 (ore 17-20) il centro storico si trasforma in una piccola Betlemme, avvolto in una suggestiva atmosfera. Attorno alla rocca arrivano, insieme agli animali, oltre 180 figuranti tra pastori, zampognari e artigiani che riproducono antichi mestieri, per una piccola ed emozionante rappresentazione teatrale all’aperto. A Pennabilli (Rn) in occasione della 2a edizione della Città dei presepi, si possono visitare i meravigliosi Presepi diffusi, come il Presepio sulla Rupe, fra i più grandi d'Italia che da 25 anni domina dall’alto sul paese, i Presepi tradizionali in località Villa Maindi, Presepio artigianale animato allestito all’interno del Palazzo Comunale, il Presepio vivente, domenica 22 dicembre alle 17. Inoltre, domenica 1 dicembre si terrà un laboratorio sui Presepi. Il Presepe sull’acqua, allestito dal 24 novembre, per due mesi, a bordo della storica imbarcazione Saviolina, è una delle tradizioni più care alla città di Riccione (Rn). Questa rappresentazione natalizia si integra perfettamente con il tema dell’acqua di questo Natale, rendendo omaggio alla storia marinara della città e al legame profondo che Riccione ha con il suo mare. Anche Bellaria-Igea Marina (Rn) ha il suo Presepe di Sabbia. Nella romantica cornice della spiaggia d'inverno, dal 7 dicembre alle 16:30 il monumentale Presepe si lascerà ammirare per la bellezza delle statue a dimensione d'uomo, opera di veri artisti internazionali della sabbia, i ragazzi di Arenas Posibles. Fino a metà gennaio 2025, il Presepe sarà presente nella tensostruttura sul Lungomare Pinzon 145, di fianco a fianco al Bar Esedra a Igea Marina (zona centro).



PRESEPI ARTISTICI, DI SALE E DELLA MARINERIA - Anche quest’anno torna a Gatteo Mare l’ormai tradizionale Presepe artistico animato che abbellisce Piazza della Libertà, la piazza centrale del paese, dal 7 dicembre al 12 gennaio 2025. Il Presepe artistico animato, ideato e realizzato dall’artista Marco Fantini e dalla sua famiglia (circa 32 mq di superficie, all’interno di una tensostruttura), celebra il nuovo insediamento che si sviluppa a Gatteo Mare intorno al 1922. Nella rappresentazione è possibile riconoscere la prima casa sulla sabbia, la torre per l’avvistamento delle navi corsare, la prima trattoria che darà inizio alla tanto celebre ospitalità del luogo e che nella scena è occupata dalla Sacra Famiglia. Cesenatico si illuminerà il tradizionale Presepe della Marineria, realizzato sulle tolde delle barche d’epoca del Museo della Marineria (fino al 12 gennaio). Una sessantina di statue che rappresentano personaggi e scorci di vita della marineria locale. I volti, le mani, i piedi e tutte le parti esposte delle statue sono scolpiti in legno di cirmolo. Gli abiti sono realizzati in tela e i voluminosi drappeggi (modellati su un’intricata rete di metallo), sono ottenuti grazie ad uno strato di cera pennellata a caldo.Il risultato è di grande effetto ed è reso ancora più suggestivo dalle luci che avvolgono le imbarcazioni. Domenica 1 dicembre (alle 17) torna a Cervia (Ra) il Presepe di sale sull’acqua con brillanti statue coperte di sale e suggestivi giochi di luce: una Natività a grandezza naturale sarà allestita sull’acqua nell’area dei Magazzini del Sale del porto canale. L’allestimento, realizzato sulla Burchiella – tipica imbarcazione a fondo piatto utilizzata in passato nei canali della salina – include anche tre piramidi di sale, che emergono dall’acqua e rappresentano l’importanza della produzione dell’Oro Bianco delle Saline per Cervia e i suoi abitanti. Sempre a Cervia, un’altra tradizione immancabile è il Presepe di Sale conservato in una teca di vetro al MUSA (Museo del Sale), esposto dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025. Le statuine, alte dai 10 ai 40 cm, sono state create nel 1992 da Agostino Finchi, salinaro che ha realizzato oltre quindici personaggi che mettono in scena la Natività più classica.