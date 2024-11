In Romagna è già Natale, tra luminarie, Mercatini, piste di ghiaccio e Presepi

RIMINI ACCENDE “IL SOGNO DEL NATALE” - Il cartellone di eventi “Rimini, il Capodanno più lungo del mondo” fino all’Epifania farà vivere la magica atmosfera natalizia, con 90 km di luminarie, da Miramare a Torre Pedrera, passando per i borghi, l’entroterra e il centro storico. In centro ci saranno coreografiche scenografie, come la passeggiata sotto pianeti, luna e stelle lungo una scia di moquette rosa in piazza Cavour, dove non mancherà il grande albero di Natale. Il percorso luminoso proseguirà anche sulle dune sopraelevate in spiaggia per una passeggiata in riva al mare lunga 3 km punteggiata da più di 30 panchine illuminate. Non solo mercatini in centro, ma anche atmosfere natalizie al mare: il Villaggio Natalizio “Ice Village” in Piazzale Boscovich (al coperto) e nella vicina spiaggia libera ospiterà il mercatino di artigianato, l’Happy Circus con spettacoli per bambini e la pista di pattinaggio sul ghiaccio di 600 mq. Capodanno lungo oltre 50 ore, dalla sera del 29 dicembre al mattino dell’1 gennaio 2025 con tanti appuntamenti disseminati fra piazza Cavour, teatro Galli, Museo della città, l’ala nuova del Museo, la Domus del Chirurgo e il teatro degli Atti. Sul palco in piazza Malatesta si parte domenica 29 dicembre con Irene Grandi, si prosegue lunedì 30 dicembre con il concerto coinvolgente e pieno di umorismo di Elio e le Storie Tese, mentre Vinicio Capossela con il suo ‘Conciati per le feste’ sarà protagonista dell’ultimo dell’anno (31 dicembre), seguito dal doppio spettacolo dell’Incendio al Castello nella piazza dei Sogni.



RICCIONE CHRISTMAS SEA, UN NATATE DAL MARE - Sarà l’acqua l’elemento centrale del lungo periodo di festività natalizie riccionesi, che terminerà il 24 gennaio. Il grande palcoscenico in Piazzale Ceccarini, Arena H2O, ospiterà concerti e tante iniziative con ospiti importanti, fra cui Enrico Ruggeri (per il concerto degli auguri il 29 dicembre). Tra le istallazioni suggestive, il Viale delle Bolle, che illuminerà la darsena con grandi sfere luminose, evocando l'acqua nella sua forma gassosa, e ancora, l’Oasi di Babbo Natale, e l’immancabile Presepe sull’acqua, allestito a bordo della storica imbarcazione Saviolina. Per la prima volta verrà realizzata una grande pista di ghiaccio di 1600 metri quadrati -la pista più grande d’Italia- sul lungomare, il “Lungomare Ice Park”. Domenica 8 dicembre il porto di Riccione si trasformerà in uno scenario fiabesco per l’accensione, alle 17, sul ponte di viale Dante, del maestoso Xmas Tree, il grande Albero di Natale di Riccione. Il pomeriggio della Vigilia, alle 17, in Piazzale Ceccarini concerto gospel della Florida Centrale Inspirational Singers. Per la notte di Capodanno l’Arena in Piazzale Ceccarini diventerà una grande pista da ballo sulle musiche di Discoteca Romantica, con i dj che hanno suonato sulla famosa consolle di Aquafan negli anni ’90 con Claudio Coveri e Max Monti. Il nuovo anno si aprirà con il tradizionale tuffo di Capodanno in mare delle 11:30. Il 6 gennaio la Befana porterà dolci a tutti i bimbi per l’evento “Dolce Epifania”, mentre Piazzale Ceccarini sarà animata da spettacoli di danza urbana in occasione di Mc Hip Hop Contest. Spazio anche alla cultura, con la mostra fotografica di André Kertész e Jacques Henri Lartigue a Villa Mussolini.



“BIM CHRISTMAS” A BELLARIA IGEA MARINA - Scenari fantastici, spettacoli emozionanti, allestimenti luminosi e tanti eventi social per ragazzi, per un Natale formato famiglia. Dall’1 dicembre al 6 gennaio la località romagnola Bandiera Blu si trasformerà in un Villaggio natalizio da fiaba. Novità di questa edizione, l’Ascensore di Babbo Natale, dove i visitatori vivranno un viaggio nel fantastico mondo del Natale, ammirando dalle sue video-finestre scenari ed ambienti caratteristici, come la casa di Babbo Natale. Tornerà la Pista di ghiaccio in Piazza Don Minzoni, insieme alla Realtà Virtuale con otto postazioni e nuove skill di gioco. Per gli amanti della tradizione, non mancherà il monumentale Presepe di Sabbia ad opera di artisti internazionali. Spettacoli Visual con acrobati itineranti e Marching band animeranno il centro, insieme ad eventi dedicati ai giovanissimi, come i meet&greet con tiktoker e influencer emergenti come Alberto Tozzi e Sara Esposito e altri. Il 28 dicembre al Palacongressi, 27mo Concerto di Fine Anno con la Tribute Band VIPERS QUEEN, che interpreterà i brani dei leggendari Queen. Tornerà il Capodanno diffuso con sette palchi dislocati lungo il viale pedonale P. Guidi insieme ad artisti quali Margò80 e Pierpaolo Foti, il violinista che ha conquistato le platee di tutto il mondo.Il giorno dell’Epifania, l’Ospite speciale sarà Orietta Berti.



MISANO ON ICE - In piazza della Repubblica torna la pista di pattinaggio, attrazione principale di “Misano On Ice”, il palinsesto di attrazioni che si concluderà il 6 gennaio. A contorno della pista sorgeranno tre casette in legno, dove sarà possibile trovare i dolci tipici del Natale ed altre proposte dolci e salate, insieme agli immancabili mercatini di artigianato. Domenica 15 dicembre ci sarà la Festa con Babbo Natale e si esibiranno gli artisti di strada. Sabato 6 gennaio, al mattino, andrà in scena il tradizionale Tuffo in Mare con la Befana e al pomeriggio, in Piazza della Repubblica, la “vecchia signora” distribuirà le calze ai bambini. In programma anche il mercatino natalizio e l’esibizione di artisti di strada.



NATALE E CAPODANNO DA REGINA - Cattolica Christmas Village, il regno natalizio della Regina dell’Adriatico, si “accende” dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025. Il via sabato 7 in piazza Roosvelt con uno spettacolo di acrobati, giocolieri e funamboli. Il 30 novembre si aprirà già la pista di ghiaccio. Un’illuminazione calda avvolgerà tutte le vie, mentre da Piazza Primo Maggio a Piazza della Repubblica un lungo tappeto blu addobberà la passeggiata natalizia. Per un tuffo nelle tradizioni gastronomiche, in via Bovio sorgerà il villaggio con le casine gourmet con prodotti tipici locali e non solo. Altra tappa da non perdere è piazza Roosvelt, con la ruota panoramica e, novità 2024/25, due Igloo di Bagnino Natale, originale iniziativa proposta dalle Spiagge di Cattolica. Una cupola trasparente ospiterà letture, giochi e animazioni per bambini, mentre l’altra riprodurrà una spiaggia d’inverno, con tanta sabbia per giochi e castelli. Piazza Roosvelt sarà anche palcoscenico del concerto di Capodanno con la band Revolution e l’animazione di Radio 60/70/80 by Studio Più.



A CORIANO CONCERTO GOSPEL PER SALUTARE L’ARRIVO DEL NATALE - La sera del 18 dicembre sbarcano a Coriano dalla Florida i MAECHUM CLARKE & THE TRUE PURPOSE, per il consueto appuntamento Gospel natalizio. Grazie al suo carattere innovativo e alla ricerca costante dell’eccellenza, Clarke, una delle menti più creative della nazione con il suo gruppo True Purpose, ha sviluppato una carriera che gli ha permesso di diventare un pilastro nelle generazioni passate, presenti e future.



A VERUCCHIO “OGGI È…NATALE. STORIA, CULTURA, TRADIZIONE DI UN PAESE” - Dall’8 dicembre all’Epifania, a Verucchio, paese della Valmarecchia fa parte de “I Borghi più belli d’Italia” ed è Bandiera arancione del Touring Club Italiano, si respirerà la magica atmosfera natalizia. L’8 dicembre dalle 15.30 in piazza Malatesta prenderà vita il maestoso Albero di Natale, con l’apertura dei mercatini di artigianato artistico e di prodotti gastronomici locali, mentre per le vie del centro storico un cantastorie e vari musicisti di strada gireranno intrattenendo il pubblico. Il 19 dicembre al Teatro Pazzini alle 21.15, appuntamento natalizio con l’autentico Gospel americano del Coro Gospel Florida Fellowship Super Choir . Il 22 dicembre è previsto un trekking per visitare i vari Presepi delle cellette (suggestivi Presepi allestiti nelle cellette del borgo realizzati da artisti e artigiani locali), mentre nel salone della Rocca Malatestiana sarà allestita una mostra dei giocattoli antichi. Il borgo festeggia Capodanno dalle 17:30 con il Concerto spettacolo di Sergio Casabianca, seguito dal Concerto Live di Filippo Malatesta e l’esibizione di gruppi emergenti e DJ set con brindisi del Buon Anno (partecipazione gratuita). L’1 gennaio ci sarà il Gran Concerto Lirico nel Teatro Comunale e il giorno della Befana, torna come da tradizione La Pasquella, Presepe vivente itinerante dei Pasquaroli che portano gli auguri per le vie del paese, intonando canti natalizi.



NATALE A PENNABILLI - CITTÀ DEI PRESEPI - Appuntamento domenica 1 dicembre in Piazza Vittorio Emanuele II di questo suggestivo borgo sulle colline del Montefeltro, per l’accensione delle luminarie e decorazioni natalizie, in occasione della prima domenica d’Avvento. Nella stessa domenica, apertura dei mercatini di Natale (diffusi anche nelle vie del centro) che coloreranno queste feste anche nelle domeniche 8-15-22 di dicembre. Il giorno dell’Immacolata dalle 14 ci sarà la tradizionale Corsa dei babbi Natale, mentre domenica 15, Babbo Natale riceverà in piazza le letterine dei bimbi. Infine, per dare il benvenuto all’anno nuovo, il 31 dicembre alle 23 il centro del borgo si animerà con canti e musica, in attesa dell’anno nuovo intorno al braciere sul quale sarà sacrificata la “Vecchia”, mentre verranno distribuiti spumante e panettone, per poi assistere allo spettacolo dei fuochi artificiali.



IL PAESE DEL NATALE A SANT’AGATA FELTRIA - A Sant’Agata Feltria (Rn) l’1, 8 e 15 dicembre e nel lungo ponte dell'Immacolata si svolge la 20a edizione della Fiera Nazionale “Il Paese del Natale”. Le vie del borgo saranno costellate di mercatini natalizi con idee regalo, oggetti di artigianato artistico a tema natalizio, gastronomia, oggetti di arredo e abbigliamento. Nella piazza del mercato sarà allestita la “Casa di Babbo Natale” con il vicino recinto delle renne prescelte al traino della sua slitta, e la dimora degli “Elfi”. Zampognari, band di Babbo Natale e musiche natalizie contribuiranno a creare la tipica atmosfera di festa. In quei giorni i ristoranti, le trattorie e le locande offriranno “I Piatti dell’Avvento”, un menu a tema preparato nel rispetto degli usi e delle tradizioni del Natale Santagatese. In alternativa, si potranno assaggiare specialità locali nel padiglione della “Mangiatoia”, ampio stand coperto e riscaldato.



FORLÌ CHE BRILLA - LA FABBRICA DEL NATALE - Quest’anno, Forlì che Brilla - l’appuntamento natalizio che si inaugura l’8 dicembre fino al 13 gennaio - è la Fabbrica del Natale: attrazioni, spettacoli, eventi, e per la prima volta, il Grande Concorso “Caccia al Biglietto d’oro” ispirato al mondo di Willy Wonka e della Fabbrica di Cioccolato. Un viaggio tra cioccolato, dolci e ambientazioni magiche, giocattoli, mondi da scoprire e avventure da vivere, per trasmettere un grande insegnamento, soprattutto ai bambini: non smettere mai di sognare. Il giorno dell’Immacolata si “accenderà” FORLÌ CHE BRILLA– La Fabbrica del Natale dalle 16 in Piazza Saffi, con artisti, golosissimi laboratori, musica, i Babbi Natale in motocicletta, l’accensione dell’albero e del nuovo video-mapping. Ogni giorno in piazza (e in altri angoli del centro) dalle 17.30, verrà proiettato un video mapping. Torna anche il MAGICO BORGO DI NATALE, una Casetta di Cristallo ampia e accogliente, dove ogni giorno, bambini e genitori, potranno vivere momenti speciali di condivisione, sperimentandosi in laboratori creativi, attività di gioco, letture, musica, spettacoli e tante dolcezze. Si ripropone anche MUSIC EDITION, con l’esibizione, in Viale delle Torri e Corso Garibaldi, di artisti e band della città e del territorio.



NATALE A SAN MAURO PASCOLI - A San Mauro Pascoli (FC), nella magica atmosfera dei luoghi che diede i natali al grande poeta, un ricco programma di iniziative accompagnerà i visitatori per tutto il periodo Natalizio, dal 2 dicembre al 7 gennaio 2025. Tanti gli appuntamenti a Villa Torlonia e nelle piazze e vie cittadine, dai laboratori di cucina ai laboratori per bambini con l’argilla, dai concerti alle mostre dedicate. In Piazza Cesare Battisti sarà allestito il San Mauro Mare Xmas Village. Sabato 23 dicembre alle 21 Villa Torlonia Teatro ospiterà il “Concerto di Natale”. Il 31 dicembre si festeggerà l’arrivo del nuovo anno con l’evento “Buon Compleanno Zvani” (come veniva chiamato Giovanni Pascoli). Info: San Mauro Pascoli saluta il 2024!



NATALE A GATTEO - Anche quest’anno, come ormai da tradizione, Gatteo (FC) ha organizzato una serie di appuntamenti per trascorrere il periodo natalizio in allegria. Domenica 1 dicembre dalle 15:30 in Piazza Fracassi, a Sant’Angelo di Gatteo, spettacolo di clownerie per famiglie OTTO PANZER IN “MONK CLOWN”. A seguire, tanta musica con le “coreografie danzate” delle più grandi hit dagli anni ’80 fino ai giorni nostri e l’intrattenimento dei MOKA CLUB. Il 7 dicembre in Piazza della Libertà a Gatteo alle 16.30 si inaugura il Presepe artistico animato realizzato dalla famiglia Fantini e ispirato al Presepe Popolare in Romagna (allestito fino al 12 gennaio 2025). Il 19 ci sarà anche un laboratorio creativo gratuito per bambini dai 6 ai 10 anni nella BIBLIOTECA G. CECCARELLI, dalle 16.30. L’1 gennaio Gatteo saluta il nuovo anno con l’ormai tradizionale festa del pomeriggio del Primo Gennaio in Piazza Vesi. Lo spettacolo prenderà il via alle 15 a suon di Liscio con Moreno il Biondo, Pamela Antolini e Andrea Barbanera dell’orchestra Castellina Pasi, Roberta Cappelletti e Patrizia Ceccarelli. Il pomeriggio live proseguirà con la grande musica italiana e internazionale: si partirà con la Harley Max Tribute band, una delle più acclamate cover band degli 883, che ci farà rivivere le musiche di Max Pezzali dagli esordi con gli 883 ai suoi brani più celebri come solista. Subito dopo sarà la volta dei Rock In Movie, che proporranno un tributo alle grandi hits che hanno costituito la colonna sonora dei più celebri e amati film di tutti i tempi.



SUGGESTIONI NATALIZIE A CESENATICO - Sempre molto suggestivo il Natale nel borgo marinaro di Cesenatico (FC) che domenica 1 dicembre inaugura il Presepe allestito sulle imbarcazioni della Sezione Galleggiante del Museo della Marineria e collocato, fino a domenica 12 gennaio, su dieci barche che rappresentano le tipologie tradizionali del mare, con le caratteristiche decorazioni e gli “occhi” di prua. Insieme alle luci del Presepe della Marineria, si accenderanno anche l’albero di Natale in Piazza Pisacane e tutte le luminarie natalizie del Porto Canale e Piazza Ciceruacchio. Ogni fine settimana, a partire dall'1 dicembre, ci saranno spettacoli itineranti lungo il porto canale e per tutto il periodo delle festività, i tradizionali mercatini di Natale (nel centro storico e via Anita Garibaldi nelle giornate di 1-7-8-15-21-22-23-24-26-29 dicembre, 1-5-6 gennaio 2025). Tanti i prodotti tipici da acquistare o da degustare, insieme a decorazioni, addobbi, prodotti artigianali e tante idee regalo. L’arrivo dell’anno nuovo si festeggerà il 31 dicembre con il “Capodanno sul Porto”: sul palco allestito in Piazza Ciceruacchio si esibirà la band OXXXA con un concerto live che porterà il pubblico direttamente nel cuore della disco music italiana ed internazionale degli anni ’70, ’80 e ’90. La band suonerà dalle 22 all’1.30 di mattina, per lasciare spazio al dj set di Radio Studio Delta.



NATALE DELLE TRADIZIONI A SARSINA - Nel giorno dell’Immacolata alle 18, a Sarsina (FC) - borgo incastonato tra le montagne dell'Appennino Tosco-Romagnolo - si accenderanno le luminarie in Piazza Plauto, mentre alle 12:30 verrà inaugurato il Presepe animato realizzato dalla Corale di Sarsina. Tanti gli appuntamenti della tradizione per grandi e bambini, come il suggestivo concerto di Natale “In Cantando” nella Cattedrale di sabato 21 dicembre alle 20:30. Per incontrare Babbo Natale “in persona” i bambini dovranno attendere le 15 del 15 dicembre, quando arriverà in piazza Cappelli. Il giorno della Vigilia, alle 17:30 ci sarà uno spettacolo di giocoleria con Trame Teatro e Musica, seguito dall’arrivo di Babbo Natale e dalla messa di mezzanotte, che si concluderà con vin brulè e panettone offerti dalla Proloco di Sarsina. Il 30 dicembre è organizzata una passeggiata al chiaro di luna “Lanterne in cammino” verso il Borgo di Calbano, promosso dalla Consulta Donne, mentre per l’ultimo dell’anno alle 22 si fa festa con il concerto di Qluedo in Piazza Plauto e a mezzanotte, brindisi e spettacolo pirotecnico. Per la Befana alle 17 brulè e panettone in Piazza Plauto per la Super Tombola, che premierà la migliore vetrina natalizia della cittadina. Non mancherà la suggestione del tradizionale Presepe vivente a Castel D’Alfero, cittadina che il 5 gennaio alle 16 si trasformerà in una rappresentazione della Natività.



CIASPOLATA NOTTURNA DEL 31 DICEMBRE NELLE FORESTE CASENTINESI - Voglia di un Capodanno alternativo? Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (FC) propone anche quest’anno una suggestiva ciaspolata in notturna (facile), avvolti dal silenzio del bosco (oppure una suggestiva escursione, in assenza di neve). In compagnia di una guida ambientale professionista, il gruppo seguirà un percorso ad anello attraverso le grandi faggete di crinale del Parco, intervallata da momenti di divertimento e intrattenimento, per poi ritrovarsi a mezzanotte sui Prati della Burraia (sull’Appennino Romagnolo), per festeggiare con spumante, panettone e pandoro, sotto il cielo stellato. L’escursione è aperta anche agli escursionisti con amici a 4 zampe al seguito. Ritrovo ore 21.30 al parcheggio auto del Passo della Calla (a quota 1.289 metri).



SI ACCENDE IL NATALE A RAVENNA - Torna la magia del Natale a Ravenna in che ha preso ufficialmente il via con l’accensione delle luminarie natalizie in città e il 7 dicembre con l’accensione dell’albero di Natale in piazza del Popolo. E poi ancora la pista di ghiaccio Jfk on ice in piazza Kennedy. In Piazza San Francesco ci sarà il Villaggio di Natale, a cura dell’Advs Ravenna, con spettacoli, intrattenimento per bambini, vin brulè, the e panettone tutti i giorni. Dopo il grande successo degli anni passati, torna in piazza del Popolo la rassegna Christmas Soul con quattro concerti gratuiti. Confermati i concerti il 28 e il 29 dicembre alle 18, il 31 dicembre in piazza del Popolo e il 1° gennaio al Teatro Alighieri, per salutare insieme il nuovo anno. Fino al 12 gennaio il MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna e l’Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna presentano I’M A MOSAIC! Da Severini, Sironi e Fontana a Paladino, Plessi e Samorì a cura di Paola Babini, Giovanna Cassese, Emanuela Fiori e Giovanni Gardini. La mostra ripercorre attraverso un viaggio nell’arte del XX e XXI secolo, alcune tappe fondamentali della storia della Scuola di Mosaico dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna nell’anno del suo centenario (1924 – 2024). Nel mese di dicembre il Planetario di Ravenna organizza varie attività, come lo spettacolo sotto la cupola, venerdì 27 alle 16.30 “MILLE STELLE PER A.I.L.”, con Marco Garoni, per bimbi dai 5 anni in su. L’incasso, a offerta libera, verrà devoluto ad AIL-Ravenna.



IL VILLAGGIO DEL NATALE A CERVIA E MILANO MARITTIMA - Il Natale a Cervia e Milano Marittima (Ra) sarà all’insegna di spettacoli, laboratori e mercatini a partire da sabato 30 novembre fino all’Epifania. Il centro storico di Cervia (Piazza Garibaldi e zone limitrofe) si trasformerà nel Villaggio di Natale, decorato con tante luminarie. Al centro del Villaggio spiccherà il maestoso albero di Natale, donato da Madonna di Campiglio - Pinzolo, con al fianco, la pista del ghiaccio. Intorno all’albero, la pista di ghiaccio di 450 metri quadrati, aperta tutti i giorni, circondata dalle tipiche casette di legno con prodotti locali e piatti tipici del territorio. Sempre in piazza Garibaldi sarà allestito il Giardino di Natale con il Grinch, gli Elfi e il Gipsy Garden Xmas Edition, mentre in Piazza Pisacane verranno organizzati eventi e laboratori per bambini e famiglie. Nei fine settimana il Villaggio si trasformerà in un palcoscenico di spettacoli, laboratori di artigianato e animazioni per famiglie, con artisti di strada e musica dal vivo. Durante le feste, il Magazzino del Sale ospiterà una mostra dedicata al festival delle Arti. Per Santo Stefano ci sarà il tradizionale Concerto di Natale della Grande Orchestra “Città di Cervia” nello storico Teatro Comunale Walter Chiari. A Capodanno, sotto la Torre San Michele ci sarà uno spettacolo musicale per salutare l’anno passato e dare il benvenuto al nuovo. A Milano Marittima, la centrale Rotonda Primo Maggio e le vie dello shopping saranno vestite a festa con scintillanti installazioni luminose. Tutti i fine settimana e nei giorni di festa saranno organizzati spettacoli ed eventi per intrattenere bambini e famiglie. Il simpatico trenino natalizio "Christmas Express" farà la spola tra il centro di Cervia (Stazione Polo Sud) e quello di Milano Marittima (Stazione Polo Nord) durante tutti i weekend e festivi con partenze ogni 20 minuti. Il Natale a Milano Marittima è anche musica e intrattenimento. Una rassegna di 9 appuntamenti con grandi nomi dello spettacolo, sul palco allestito in Via Gramsci dalle 16, tra cui Cristiano Militello (1 dicembre), Cristiano Malgioglio (8 dicembre), Valentina Persia (29 dicembre) e Cristina D’avena (5 gennaio). Appuntamento in spiaggia lunedì 6 gennaio per assistere al tradizionale Tuffo della Befana a Pinarella e Tagliata.



LA FIACCOLATA DEI BABBI NATALE A BRISIGHELLA - Venerdì 15 dicembre ritrovo alle 17 nell’antico borgo medievale di Brisighella (Ra) per la Fiaccolata dei Babbi Natale nel borgo e per i Colli, al seguito di uno zampognaro che al suono di una cornamusa guiderà la scia delle fiaccole. A tutti i partecipanti verranno consegnati un berretto rosso e una fiaccola. Il tragitto illuminato dalle fiaccole si svolgerà lungo i caratteristici camminamenti e porterà i partecipanti in prossimità della Torre dell’orologio e della Rocca, per poi ridiscendere in centro storico, dove festeggiare tutti insieme. Nella stessa giornata, suggestivi mercatini natalizi ravviveranno il centro, fra dolciumi, giocattoli e animazioni.