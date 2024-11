Con il camper alla ricerca delle più belle luci di Natale

LUBIANA - A solo un’ora di strada da Gorizia e Trieste, Lubiana (Ljubljana per usare la pronuncia corretta) crea sempre delle atmosfere magiche. Il centro della capitale slovena durante le festività si riempie di spirito natalizio, con bancarelle che vendono prodotti artigianali sovrastate da numerose luci che illuminano le serate. Queste decorazioni, realizzate dall’artista Zmago Modic hanno le forme più disparate, dai fiocchi di neve alle eliche del DNA, e sono uno dei tratti distintivi dei mercatini natalizi di Lubiana; sono molti infatti i tour guidati dedicati proprio a queste attrazioni. Il centro città durante le feste invernali è in fermento e presenta un programma fitto di eventi: concerti, spettacoli teatrali di strada, mostre con sculture di ghiaccio e tanto altro. Il tutto è facilmente visitabile a piedi oppure utilizzando i mezzi pubblici, dato che la capitale slovena per tutto il mese di dicembre incoraggia turisti e cittadini a uno stile di vita più sostenibile (non a caso è considerata una delle capitali più green d’Europa), offrendo corse gratuite sui propri mezzi pubblici. Come arrivare e dove sostare: per raggiungere la capitale slovena, una volta passato il confine della provincia di Trieste, proseguire sulla E61. La sistemazione migliore è il Camping Ljubljana Resort, a soli 5 km dal centro città.



VIENNA - Quando si parla di atmosfere natalizie, Vienna è una delle più eleganti destinazioni possibili. Le 32 vie dello shopping viennese vengono addobbate con più di due milioni di luci che illuminano la capitale ogni sera. Da Annagasse con le note iniziali di “Silent Night” fino alle classiche bolle rosse in Rotenturmstrasse, senza dimenticare Servitengasse, dove le luci si districano tra gli alberi, tutte le decorazioni conducono al Rathauspark, il parco del municipio, dove, tra i tanti alberi addobbati e illuminati, spicca l’albero dei cuori, un classico del natale viennese, soprattutto per tutte le coppie che vogliono dedicarsi un momento romantico. Come arrivare e dove sostare: per recarsi a Vienna il consiglio è quello di dirigersi verso Tarvisio e da lì proseguire sulla E59. Una volta in città un punto ideale per sostare è il Reisemobil-Stellplatz in Perfektastraße 49 - 53, a una decina di km dal centro.



AMSTERDAM - Visitare Amsterdam durante il periodo di avvicinamento alle festività natalizie ricompensa il lungo tragitto. Fino al 19 gennaio la città diventa un teatro di luci, con Amsterdam Light Festival. In questa occasione le vie della città e i canali si illuminano con un mix di opere d’arte e luci natalizie che trasformano la vivace capitale olandese. Oltre alle zone più rinomate come la zona di De 9 Straatjes (le 9 strade che s'intersecano tra i 3 canali Herengracht, Keizersgracht e Prinsengracht), P.C. Hooftstraat o Albert Cuypstraat, un’altra location da visitare è il giardino botanico (noto in città come Hortus), dove le piante illuminate dalle luci natalizie creano uno spettacolare sfondo per serate in famiglia o con gli amici.Come arrivare e dove sostare: la capitale olandese è facilmente raggiungibile utilizzando l’autostrada europea E35, che collega Amsterdam con Roma. Come location per sostare suggeriamo il Camperpark Amsterdam, in Loosdrechtdreef 7, a soli 15 minuti dal centro della città.



BRUXELLES - Da fine novembre fino al 5 gennaio il centro di Bruxelles si trasforma in un grande mercatino di natale in occasione di Winter Wonders. La ventiquattresima edizione di questa amata festa natalizia offre un’atmosfera da fiaba, con bancarelle di legno che vendono artigianato locale, piste di pattinaggio e attività per famiglie come giostre, una ruota panoramica e installazioni artistiche. Al centro della festa, in Grand-Place, spicca il grande albero di Natale, circondato dagli edifici storici di Bruxelles, come l’Hôtel de Ville, che ogni sera (eccetto vigilia di Natale e Capodanno) dalle 17 alle 22 diventa protagonista di uno spettacolo di luci e suoni, proiettando scene natalizie che trasformano la piazza in uno scenario incantato. Come arrivare e dove sostare: il tragitto più comodo per raggiungere Bruxelles prevede di attraversare la Svizzera e parte della Germania (in direzione Francoforte) sulla E35. Una volta giunti a Colonia, proseguire sulla E40 che conduce direttamente alla capitale belga. Per sostare consigliamo il Jeugdherberg Generation Europe in Olifant Straat 4, a poco più di 2 km dal centro.