Amsterdam in dicembre: rilassante, gradevole, accogliente

SINTERKLAAS - L'annuale Amsterdam Light Festival, che tra dicembre e gennaio trasforma Amsterdam in una vasta galleria d'arte a cielo aperto, con installazioni artistiche luminose che adornano canali, strade e monumenti cittadini.Quello che potremmo definire “la versione olandese del Natale”, il Sinterklaas, è la celebrazione più importante dell’anno, ed è ricca di tradizioni che la rendono decisamente unica - a partire dall’arrivo di Sinterklaas (San Nicola), che in Olanda non viaggia di notte su una slitta ma fa un’entrata trionfale di giorno a bordo di una barca (che secondo la tradizione arriva dalla Spagna!) già a metà Novembre…! E viaggia accompagnato da un aiutante nero (tema di discussioni politiche tutti gli anni tra chi lo vorrebbe abolire e chi no), chiamato Zwarte Piet. Seguono settimane di magia natalizia in cui i bambini lasciano piccole offerte a Sinterklaas e preparano doni e poesie per la serata più importante, il 5 Dicembre. Il tutto accompagnato da canti tradizionali e dal dolce aroma di speculaas, un biscotto speziato.



MERCATINI - Le città olandesi si animano con i mercatini di Natale durante il mese di dicembre. Da ornamenti artigianali e maglieria a vin brulé e stroopwafels fumanti, ce n'è per tutti i gusti. Il mercatino più grande e popolare si tiene in Piazza Dam, ma ne troverete molti altri più piccoli e originali come il Funky Christmas Market o il Pure Markt Winter Market.



PATTINARE SUI CANALI - Il pattinaggio sul ghiaccio è un passatempo invernale molto amato in Olanda, e non è raro vedere famiglie e amici dilettarsi nei weekend in questa attività all'aperto. Quando le condizioni meteo lo permettono (e in genere questo significa che la temperatura deve scendere sotto i quattro gradi per quattro notti consecutive), i canali della città vengono bloccati e si trasformano in piste di pattinaggio all’aperto - con ogni probabilità le più pittoresche che abbiate mai visto.



CAPODANNO COL BOTTO - Gli olandesi festeggiano il Capodanno con il botto…per davvero! I fuochi d'artificio illuminano il cielo e la gente si riunisce per partecipare a feste, concerti e altri eventi. Mentre ai cittadini è ufficialmente vietato l’utilizzo di fuochi d'artificio, la municipalità di Amsterdam ospiterà uno spettacolo pirotecnico elettrico sulla Museumplein, e uno a Sloterplas.