La magia delle feste a New York City

L'ALBERO DI NATALE DEL ROCKEFELLER CENTER, SIMBOLO DELLE FESTE - La stagione delle feste prende ufficialmente il via il 28 novembre, Giorno del Ringraziamento, con la Macy’s Thanksgiving Day Parade. L'annuale celebrazione torna per la sua 98a edizione, con enormi palloncini, carri colorati, spettacoli, musical di Broadway, apparizioni di celebrità e molto altro ancora. La parata inizierà come di consueto tra la West 77th Street e Central Park West, per concludersi di fronte a Macy's in Herald Square. Il 4 dicembre sarà acceso, con l'accompagnamento dell’esibizioni di diversi artisti, l'albero di Natale del Rockefeller Center, da oltre 80 anni la quintessenza della tradizione natalizia di New York. L'albero, simbolo delle feste, illuminerà Rockefeller Plaza fino a metà gennaio. Attendere l'inizio dell'anno nuovo a Times Square è un'esperienza indescrivibile. Il Times Square New Year's Eve Ball brilla a Times Square per tutto l'anno, ma assistere di persona al momento in cui viene inaugurato, la notte di Capodanno, è qualcosa di spettacolare. I partecipanti sono invitati a scrivere i propri desideri e buoni propositi, che verranno poi stampati sui coriandoli che saranno lanciati durante i festeggiamenti. Fra gli spettacoli attesissimo è il Mariah Carey’s Christmas Time: il 17 dicembre la "Regina del Natale" e artista femminile più famosa di tutti i tempi con oltre 200 milioni di dischi venduti, porterà il suo più grande spettacolo natalizio al Barclays Center. Festeggerà i 30 anni dell'album “Merry Christmas” e dell'iconico "All I Want for Christmas Is You" con una magica performance dei suoi classici natalizi e dei successi in vetta alle classifiche.



LA MITICA 34A STRADA E TOUR CURIOSI - La 34a Strada sarà il fulcro dei festeggiamenti natalizi. L’Empire State Building, infatti, celebrerà il 21° anniversario di Elf e Macy's Herald Square svelerà le sue iconiche e magiche vetrine. Inoltre, la Penn Station sarà decorata a festa e anche i negozi vicini contribuiranno con le loro vetrine scintillanti, rendendo la 34a Strada un luogo magico per tutto il periodo. Dal 29 novembre al 2 gennaio i visitatori potranno scoprire il fascino natalizio di New York City con On Location Tours, esplorando luoghi famosi e scoprendo pietre miliari presenti in popolari film natalizi come Elf, Home Alone 2, Scrooged e molti altri ancora. Partendo da Columbus Circle, il tour prevede alcune soste memorabili presso Bloomingdale's, Rockefeller Center e la rinomata pista di pattinaggio su ghiaccio di Bryant Park. L'Original Christmas Lights Tour di Dyker Heights invita invece i visitatori a esplorare questo quartiere di Brooklyn, famoso per le sue sontuose ed eclettiche decorazioni natalizie. Guidato da persone del posto, che raccontano le storie dei proprietari delle case e delle loro decorazioni, questo tour di 3 ore e mezzo, inizia nel distretto di Manhattan ed è accompagnato da una festosa musica natalizia. Sono previste visite a piedi e in autobus, e sarà possibile ammirare le luci abbaglianti di Dyker Heights, Bay Ridge e Bensonhurst.



FESTIVAL DELLE LUCI E LA FIFTH AVENUE - Fra le innumerevoli attrazioni di questo periodo, con oltre 390 lanterne, che rappresentano 100 specie animali e vegetali, il Festival delle luci natalizie dello zoo del Bronx farà scoprire ai visitatori la fauna selvatica. Il parco prenderà vita grazie anche a giochi di luce coinvolgenti. Mentre The Shops at Columbus Circle festeggia i suoi 20 anni, rappresentando una delle destinazioni culinarie, commerciali e culturali più iconiche di New York, nel periodo natalizio verrà svelata una nuovissima e scintillante installazione “Holiday Under the Stars”, composta da 300.000 luci scintillanti e stelle illuminate che trasformeranno lo stabile in un caleidoscopio di colori. Sponsorizzato da Wells Fargo, Shine Bright at Hudson Yards illuminerà ancora una volta il distretto di Manhattan con 115 miglia di luci, 725 abeti e scenografie a forma di mongolfiera disposte nella Public Square & Gardens. La Fifth Avenue celebra il suo 200° anniversario con esperienze, prodotti esclusivi ed eventi speciali nei flagship store e all’interno di alcuni hotel di lusso. L'8 dicembre si svolgerà un evento dedicato alla gastronomia. Tornerà anche il famoso programma Open Streets che trasformerà l'area in una festosa zona pedonale con venditori di cibo, musica dal vivo e cori natalizi. Saranno proposti tour che esploreranno la ricca storia di questa famosissima strada e le iconiche vetrine natalizie di negozi come Saks Fifth Avenue e Tiffany & Co. L’esperienza del Lightscape torna al Brooklyn Botanic Garden, offrendo un momento unico da gustare subito dopo il tramonto. Quest'anno i visitatori saranno immersi in un ipnotico viaggio notturno attraverso paesaggi luminosi, grazie a nuovissime installazioni di rinomati artisti e collettivi di design internazionali. Si potrà percorrere il sentiero illuminato al chiaro di luna, ammirando la magica interazione tra luce e natura. L'atmosfera è resa ancora più suggestiva dalle delizie stagionali e dalla musica festosa.