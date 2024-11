Natale e Capodanno al caldo nel cuore blu delle Seychelles

ATMOSFERE NATALIZIE - L’ambientazione tropicale tipica di questo territorio non toglie nulla alla classica atmosfera festosa del Natale, anzi, se possibile, la rende ancora più affascinante. Per le Seychelles, le feste cristiane sono molto importanti dal momento che la maggior parte della popolazione è cattolica. Le case colorate e gli edifici vengono addobbati con le classiche luci natalizie, nella capitale Victoria sull’isola di Mahè, si potrà passeggiare per i vicoli ascoltando la musica suonata per strada dalla gente, tra bancarelle di street food e barbecue organizzati in ogni angolo. Gli eventi organizzati per la Vigilia di Natale e per il 25 dicembre sono tanti e sempre all’insegna della musica, della danza e del divertimento, che sia in spiaggia con una noce di cocco, in picnic organizzati o in grigliate a bordo dei catamarani, sarà un’esperienza indimenticabile. I festeggiamenti continueranno nell’ultima serata dell’anno con il conto alla rovescia fino alla mezzanotte, falò sulla spiaggia e magnifici fuochi d’artificio che illuminano il cielo di questo angolo nell’Oceano Indiano. I suoni, i colori, i profumi intensi e l’aria festaiola di questa straordinaria cultura avvolgono e coinvolgono tutti, il mare turchese si fonde con le luci natalizie in un mix perfetto in grado di regalare momenti eccezionali.



ESPLORARE I FONDALI E SCOPRIRE LA CULTURA LOCALE - Durante le vacanze natalizie, considerando il clima favorevole, si potrà cogliere l’occasione per scoprire tutto il fantastico mondo marino fatto di fondali con coralli ancora vivi e strapiombi in granito che offrono uno spettacolo di rara bellezza. Grazie alle escursioni di snorkeling e diving nelle calde acque cristalline, si potranno esplorare i tesori protetti delle isole, fare gite in barca ma non solo, perché Mahè, rinominata come “l’isola dell’abbondanza”, è ricca di storia e cultura e qui si potranno pianificare anche visite culturali ai musei o alle gallerie artigianali, ammirare luoghi come il Mercato di Sir Selwyn Selwyn Clarke, la Torre dell'Orologio e il Viale dell'Indipendenza, ma anche osservare le tartarughe giganti nel giardino botanico.



Per maggiori informazioni: www.seychelles.travel