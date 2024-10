Alle Isole Cook per scoprire la natura primigenia di Aitutaki

UN SUONO, LE ONDE - Su One Foot Island c’è da restare inebetiti dalla purezza primigenia della natura: l’unico suono è quello delle onde che s’infrangono sulla barriera corallina. E probabilmente il malcapitato non sarà solo: le coppie qui vengono a suggellare il loro amore, perché si ritiene che One Foot Island sia un luogo estremamente romantico, tanto che in molti scelgono di sposarsi qui, con i piedi nella sabbia, un abito semplice e solo la natura a fare da scenografia.



SNORKELING - Se cercate più movimento e rientrate ad Aitutaki, non sarete più fortunati: i visitatori dell’isola sembrano venire inghiottiti dalle distese di palme da cocco; non c’è folla, confusione, nessuno che ti faccia pressione, il tasso di criminalità è vicino allo zero, niente traffico. Non c’è nemmeno un semaforo. E i circa 2.000 abitanti dell’isola? Se decidete di restare, non mancate la messa domenicale nella più antica chiesa delle Isole Cook, soffermatevi con i locali che non aspettano altro che condividere con voi racconti di antiche tradizioni, usi e costumi, e rendervi partecipi della loro cultura. Dato che l’isola è grande come un fazzoletto, conviene avventurarsi nell’estesa laguna, tra motu tutti disabitati eccetto uno, a bordo di una crociera in partenza da Aitutaki, e approfittare della piacevole temperatura dell’acqua per fare snorkeling con tartarughe, pesci tropicali colorati e grossi caranghi.