Basta inverno? Ecco dieci paradisi tropicali per sognare

Per sognare nelle grigie giornate invernali, ma anche da desiderare e per pianificare una bella vacanza, lontano dal freddo e dalle preoccupazioni quotidiane.

Un tuffo nel mare dei paradisi tropicali che il nostro pianeta nasconde come gemme preziose: non sono destinazioni proprio alla portata di tutti, ma molte sono meno irraggiungibili di quanto pensiamo.

Il New York Times e le destinazioni perfette per il 2024

ISOLE KUNA YALA (San Blas), Panamá - L’arcipelago di Kuna Yala, conosciuto anche con il nome di isole San Blas, è un vero paradiso in terra, con palme lussureggianti e splendide spiagge. Si dorme ancora nelle capanne con il tetto di paglia perché le grandi infrastrutture turistiche non sono riuscite a superare la barriera legislativa che protegge l'ambiente e un territorio ancora appartenente al popolo Kuna. Le isole sono poco abitate e tutte da esplorare.

TAMARINDO, Costa Rica - Tamarindo si trova sul versante pacifico della Costa Rica. È conosciuta per le grandi onde oceaniche, molto apprezzate dagli appassionati di surf: si trova a poca distanza dal Parco Nazionale Marino di Las Baulas, in cui trovano rifugio e luogo di nidificazione le tartarughe liuto (le più grandi del mondo). L'area protetta Tamarindo Wildlife Refuge è ricoperta di mangrovie e ospita, tra altri animali, scimmie urlatrici e coccodrilli.

TULUM, Messico - A Tulum, sulla penisola dello Yucatán nello stato messicano del Quintana Roo, c’è uno dei più interessanti siti archeologici maya di tutto il Messico, con i resti di una intera città fortificata risalente al VI secolo. Ai piedi delle rovine si estende una delle spiagge più belle del mondo: sette chilometri di sabbia finissima, bagnata da acque color verde e turchese: qui si fa il bagno a un passo dalla storia più antica e affascinante.

ISOLE FERNANDO DE NORONHA, Brasile - Un pittoresco arcipelago al largo della costa nord-orientale del Brasile, molto apprezzato dagli appassionati di immersioni subacquee che trovano splendidi fondali di corallo e relitti di navi interessanti da esplorare. Qui si fa il bagno insieme ai delfini, oppure sulla terraferma si ammirano gli esemplari della più grande colonia di uccelli acquatici dell’Atlantico Occidentale.

CAPE TRIBULATION, Australia - Questo promontorio, situato nella regione del Queensland sulla costa nord-orientale dell'Australia e Patrimonio Mondiale dell’Umanità, offre splendide spiagge e scogliere, un’antica foresta pluviale ricca di biodiversità, distese di mangrovie e, sullo sfondo, una catena montuosa di grande bellezza. In più, a soli 40 minuti di navigazione, c'è la Grande Barriera Corallina.

LALOMANU, Samoa - Le isole Samoa sono un grande arcipelago circondato dalle acque cristalline dell'Oceano Pacifico, che offrono una grande varietà di panorami straordinari. Alcune isole sono ancora lontane dal turismo di massa, quindi sono l'ideale per una vacanza low cost in piena tranquillità. Da non perdere è la spiaggia di Lalomanu, sull’isola di Upolu, un luogo perfetto per il nuoto e lo snorkelling.

RANGIROA, Polinesia Francese - Il suo nome significa "cielo infinito" e in effetti Rangiroa è l'atollo più grande delle isole Tuamotu, nella Polinesia Francese, e il secondo più grande al mondo (il primo in assoluto è Kiritimati o Christmas Island). L'atollo è costituito da 240 isolotti allineati nell’oceano per oltre 177 chilometri, che circondano una laguna profonda. È una meta molto apprezzata per le immersioni subacquee, ma anche per la sua atmosfera rilassata.

KOH TAO, Thailandia - La Thailandia è famosa per le spiagge di sabbia bianca e per i fondali caleidoscopici. Koh Tao, l’isola delle tartarughe, è un sito turistico molto apprezzato, ma in cui l'atmosfera resta rilassata e informale, senza troppo affollamento di turisti. Le spiagge sono incantevoli, con fondali ricchi di coralli e pesci tropicali da sogno. Vi si ammirano scenografici tramonti.

GILI MENO ISLAND, Indonesia - Le Gili sono un gruppo di tre isole, situate a nord-ovest di Lombok, e sono il paradiso del mare, con spiagge da sogno, barriera corallina, acque turchesi e tranquille. Secondo un'antica leggenda, le isole sono circondate da un anello magico che impedisce di andarsene a chi vi si reca. Sulle isole sono vietati i mezzi di locomozione a motore: per spostarsi si utilizzano solo biciclette e cidomo, carretti a due ruote trainati da cavalli tipici della zona.

ZANZIBAR, Tanzania - Zanzibar è un arcipelago situato nell'Oceano Indiano, al largo delle coste della Tanzania, poco a sud dell'Equatore. L'isola principale, Unguja chiamata familiarmente Zanzibar, ospita la capitale, Stone Town, un antico centro per il commercio con influenze swahili e islamiche. La zona nord dell'isola ospita lunghe spiagge di sabbia bianca e acque turchesi: sulla costa est si può apprezzare al massimo il fenomeno delle maree, con il mare che si ritira anche per centinaia di metri.