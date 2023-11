Polinesia francese, 5 motivi per amare le Isole di Tahiti

Immersi nell’Eden - Foreste lussureggianti, lagune incantevoli, oceano impetuoso, le Isole di Tahiti offrono l'opportunità di ricaricare le batterie e di godere di paesaggi mozzafiato restando incantati non solo dal blu e dalla profondità delle acque ma anche dalla natura rigogliosa. A Tahiti, Moorea o Raiatea, potrete godere di una varietà di escursioni su sentieri tranquilli raggiungendo solo alcune delle splendide cascate che questi arcipelaghi offrono. Prendere quota a bordo di un parapendio o di un elicottero, offre una prospettiva delle splendide valli dell'entroterra dall’alto regalandovi un'esperienza unica e indimenticabile. O una passeggiata a cavallo nell’arcipelago delle Isole Marchesi facendovi guidare da Mana, la forza vitale presente in ogni cosa; Nell’arcipelago delle Australi e delle Gambier, esplorare le isole a piedi è un'esperienza imperdibile, soprattutto se accompagnati dalla brezza leggera e dall’aura mistica che avvolge la laguna.



La cultura - Le Isole di Tahiti sono ricche di miti e tradizioni ancestrali che vengono tramandate di generazione in generazione e che contribuiscono ad arricchire e a trasmettere l’ampio bagaglio culturale di questo popolo. Ogni arcipelago ha le proprie usanze: le Isole Australi sono famose per i loro intricati lavori di tessitura, l’arcipelago delle Marchesi è conosciuto per la produzione di splendide sculture d'arte, le Isole della Società sono conosciute per la produzione di gioielli tradizionali. Oltre a queste tradizioni culturali, il tatuaggio rappresenta per le Isole di Tahiti un’arte senza tempo. Questa pratica veniva utilizzata per ricordare permanentemente momenti speciali della vita come il matrimonio o l’inizio dell’età adulta oppure, in alternativa, per sugellare e celebrare atti di coraggio portando sulla propria pelle un simbolo di protezione spirituale.



Il mare - Acque cristalline, atolli immersi nella natura rigogliosa e una pace assoluta: immergersi nelle acque del Pacifico, significa scoprire un mondo dai colori sgargianti: pesci coloratissimi, coralli dalle sfumature più variegate e potenti correnti che trascinano con loro specie di ogni tipo, vi daranno la sensazione totale di essere in un acquario naturale. Sia nell’arcipelago delle Tuamotu o in quello delle isole della Società, un’immersione in queste acque non lascia delusi qualunque sia il livello di preparazione. Se cercate un incontro ancora più esclusivo sappiate che ogni anno, le maestose megattere riempiono le acque della Polinesia con i loro canti ipnotici. Esse apprezzano le acque delle Isole Australi e della penisola di Tahiti; aguzzando la vista avrete la sensazione di vedere la pinna di una manta che vi saluta dalle acque.



Fuga romantica - In Polinesia francese, l'amore è rappresentato da cuori disegnati sulla sabbia bianca e cocktail sorseggiati davanti al tramonto sul mare. Le isole di Tahiti rappresentano la destinazione ideale per una luna di miele o per celebrare un anniversario di matrimonio. Non c'è niente di più romantico che addormentarsi in un bungalow sull’acqua con il suono del mare in sottofondo. Conosciuta per i suoi paesaggi idilliaci, Bora Bora è la prima meta a cui si pensa se si cercano gli ingredienti perfetti per una storia d’amore. Qui è possibile organizzare escursioni con gite private in canoa, massaggi rilassanti in una meravigliosa atmosfera per due persone.



Shopping - A Papeete, la vivace capitale svela l'espressione artistica, moderna e creativa della cultura polinesiana attraverso le sue gallerie d'arte, i concerti, le numerose mostre o l'arte di strada di artisti di tutto il mondo. Quando starete per concludere il vostro viaggio nelle Isole di Tahiti avrete la necessità di portare con voi un ricordo di questa incredibile esperienza. I coloratissimi parei, presenti nei guardaroba polinesiani, fungono da abiti tradizionali in diverse occasioni; il Monoi, l’unguento tahitiano rinomato in tutto il mondo per le sue proprietà benefiche ricavato da olio di cocco e fiori di tiarè. Se volete fare un regalo ancora più speciale e prezioso non potete non portare con voi una delle tipiche perle di Tahiti montate su bracciali e anelli e diffusissime in tutti gli arcipelaghi.



