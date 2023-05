Le Isole di Tahiti fra artigianato e tradizioni

Sulle Isole di Thaiti ci sono anche incantevoli possibilità di shopping, legate alle varie tradizioni delle Isole: musica, danza tatuaggi e diverse forme di artigianato che combinano le materie prime locali con una invidiabile abilità. Ne risultano svariate tipologie di oggetti e prodotti belli e utili, da utilizzare subito in vacanza o al rientro a casa come splendido ricordo di una vacanza da sogno. Eccone alcuni.



Tifaifai e l’arte dell’intreccio - Elemento decorativo tipico delle case polinesiane (fare), il Tifaifai è un copriletto cucito a mano con motivi etnici o vegetali. Nelle botteghe si possono trovare anche cappelli, borse, ceste, tappeti e molto altro. In particolare nelle Isole Australi gli esperti di questa tecnica usano fibre vegetali dalle foglie di pandanus, dalle palme da cocco o dai giunchi o a’eho.





Parei - Freschi e colorati, questi teli dipinti o stampati con motivi floreali e lasciati essiccare al sole si trovano in tutti i guardaroba polinesiani. Fungono da abiti tradizionali in diverse occasioni: le donne lo indossavano con nodi elaborati, gli uomini per cingersi i fianchi. In origine, questo accessorio era fatto di corteccia d'albero battuta e si chiamava "tapa". Quando gli europei introdussero la tessitura in Polinesia, prese il nome di "pāreu". Sono stati i ritratti delle vahine (donne polinesiane) del famoso pittore francese Paul Gauguin a rendere noto questo tessuto colorato in Occidente. I primi pāreu furono importati negli anni '30 e divennero popolari come abbigliamento da spiaggia.





Perle - Alle scintillanti e misteriose perle nere è dedicato un museo a Papeete, ma le coltivazioni e la lavorazione sono diffuse in tutti gli arcipelaghi. Al naturale o montate su bracciali, orecchini, anelli e altri monili, le perle nere rappresentano un bellissimo regalo per se stessi o per una persona speciale.



Monoï - Il Monoï dall’inebriante profumo è un unguento ricco di proprietà benefiche a base di ingredienti tipicamente polinesiani: olio di cocco e fiori di tiaré. Prodotto sia a livello casalingo che in laboratori botanici specializzati, è molto apprezzato anche dai visitatori de Le Isole di Tahiti, che spesso lo acquistano come souvenir e continuano a utilizzarlo anche a casa per mantenere lo splendore e la morbidezza di pelle e capelli. Grazie alle sue proprietà lenitive e antisettiche, il monoï viene utilizzato anche in caso di scottature.



