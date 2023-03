Mari lontani: esperienze imperdibili ad Antigua e Barbuda

Oltre al mix irresistibile di spiagge incontaminate, acqua cristallina e sole che splende tutto l'anno, sono ora disponibili nuove attività, itinerari gastronomici e opzioni di alloggio attenti a preservare il patrimonio culturale e la sostenibilità ambientale.



Natura e cultura - Tra le maggiori attrattive della destinazione spicca sicuramente la natura, che da oggi si può esplorare con nuove escursioni tra mare e foreste verdeggianti. In un itinerario ad Antigua non può mancare un’esperienza di snorkeling: oltre a vivere il sogno di nuotare con le razze a Stingray City, da oggi è possibile immergersi nelle acque cristalline caraibiche in compagnia di maialini, per vivere l’opportunità unica di sguazzare insieme a questi simpatici animali sullo sfondo di una spiaggia appartata e pittoresca. Per gli amanti della bicicletta, sono disponibili tour dell’isola in e-bike organizzati da Fat Tire Electronic Bike Tours. Un modo nuovo per esplorare l’isola entrando in contatto con il territorio e le persone che lo abitano, grazie a un'intima esperienza di audio tour guidati, che forniscono interessanti informazioni storiche e attuali su Antigua, i suoi abitanti e la sua cultura. Pedalare è facoltativo, quindi è perfetto anche per i meno atletici. Permette di vivere un’esperienza a contatto con la comunità locale anche Humble and free Wadadli, che organizza dei tour pensati per offrire una nuova prospettiva sulla vita a Wadadli con itinerari incentrati sui centri, le fattorie, i punti di riferimento storici e gli stili di vita rastafariani ad Antigua.



Gastronomia - La gastronomia è un aspetto della destinazione imperdibile per i visitatori che vogliono scoprire l’anima più autentica dell’isola. Il nuovo tour di Eat N Lime Food Tour offre il connubio perfetto tra cucina e cultura: una camminata gastronomica nella città di St. Jonh che include, tra una degustazione e l’altra di piatti tipici antiguani, la possibilità di scoprire le gemme culturali, architettoniche e storiche nascoste tra ogni tappa culinaria. Non solo piatti tipici: l’isola offre anche ottime proposte di liquori caraibici. Antilles Stillhouse, una piccola distilleria artigianale a gestione familiare affacciata sull’English Harbour, accoglie ora piccoli gruppi di privati, dando loro la possibilità di partecipare a degustazioni, visite guidate ed eventi. La distilleria produce diverse tipologie di liquori utilizzando erbe aromatiche locali, per una visita dal sapore caraibico. Il giardino dove vengono coltivati molti degli ingredienti utilizzati costituisce un’attrazione agrituristica di Antigua.



Glamping e boutique hotel - Anche le proposte di soggiorno sono sempre più attente all’eco-sostenibilità. Un esempio è Wild Lotus, l’unico glamping presente sull’isola con solo sei tende. Circondato da una spiaggia idilliaca quasi deserta con vista sul tramonto e da colline verdeggianti, è l’ideale per chi desidera un soggiorno romantico da condividere con la sua dolce metà. Altrettanto unica è l’esperienza di soggiorno nello Weatherills Rekindled, una casa coloniale risalente al XVII secolo, che dopo un’attenta ristrutturazione è stata trasformata in un accogliente Boutique Hotel con sette eleganti camere. Immersa in 40 acri di giardini pittoreschi nel nord dell'isola, la struttura include anche un antico mulino a vento ancora in funzione. In omaggio all’eredità britannica dell’isola, non può mancare una novità dedicata alla tradizione inglese del thè. Annidata tra le colline del Mount Tabor Retreat sorge l’Antigua Vintage Tea House, dove i visitatori hanno l’opportunità di degustare un ottimo thè nel cuore della foresta pluviale. L’occasione perfetta per vivere l’atmosfera rilassata dell’isola circondati dalle colline antiguane.



Per maggiori informazioni: www.visitantiguabarbuda.com