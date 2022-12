Rosa, bianco e nero: i colori delle spiagge di Tahiti

E nelle isole di Tahiti perfino le spiagge, uniche al mondo, rispecchiano questa varietà con diverse colorazioni che difficilmente troverete altrove: dalla sabbia nera di Nuku Hiva alle dolci sfumature rosate di Rangiroa.

Spiagge di sabbia bianca - Le Isole di Tahiti vantano, naturalmente, diverse spiagge di sabbia finissima e bianchissima. Una delle più popolari è sicuramente quella di Vaiava, sull’Isola di Tahiti: con il suo fondale poco profondo e il mare molto tranquillo, annovera anche ottimi punti di immersione per gli appassionati di snorkeling. Un’altra spiaggia da non perdere è quella di Joe Dassin, a Taha’a, una lingua di terra sul bordo di una folta foresta tropicale. È raggiungibile solamente in barca: una perla nascosta per un’intima avventura.

Le spiagge di sabbia rosa - Sono una meraviglia unica al mondo. Una delle più belle è quella di Tikehau, chiamata proprio l’Isola dalla sabbia rosa: un luogo magnifico per immergersi nelle profondità marine e nuotare accanto a mante, barracuda e tartarughe marine. Altrettanto imperdibile è la spiaggia rosa di Rangiroa: raggiungibile solamente in barca, è la meta perfetta per un’emozionante escursione, in cui ammirare le bellezze della laguna, la cui sabbia sfuma lentamente verso i toni rosati.

Spiagge di sabbia nera - Le spiagge di sabbia nera sono davvero una perla de Le Isole di Tahiti. La più famosa è indubbiamente quella di Nuku Hiva, chiamata anche l’isola misteriosa per il suo fascino enigmatico: un'immensa spiaggia di sabbia nerissima, che si allunga a perdita d’occhio. É anche la destinazione perfetta per tuffarsi fra diavoli di mare, squali e delfini. Di rara bellezza anche la Plage de Taharuu a Tahiti: un litorale molto tranquillo, in cui stendersi sulla splendida sabbia vulcanica, per una spiaggia che ha molto da offrire sia per chi vuole godersi una giornata sotto al sole, sia per i surifisti alla ricerca dell’onda perfetta.

Per maggiori informazioni: www.tahititourisme.it