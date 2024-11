Natale a Barbados: vivere le Feste nel sole caraibico

QUEEN'S PARK - Nella Barbados uno degli appuntamenti più amati e attesi è il Natale a Queen's Park, una celebrazione che da oltre 100 anni richiama folle di barbadiani e visitatori. Il giorno di Natale, Queen's Park diventa il cuore pulsante dell’isola, con famiglie, amici e visitatori che si ritrovano in abiti eleganti e festivi per trascorrere una giornata all’insegna della musica dal vivo, delle sfilate di moda e del divertimento. Le performance di artisti locali, accompagnate da bande e cori, riempiono l’aria di melodie natalizie un’atmosfera magica di condivisione e allegria.



CAROLS BY CANDLELIGHT - (8 DICEMBRE) - Una serata incantata sotto le stelle, illuminata da migliaia di candele e allietata dai canti natalizi, ospitata nella residenza ufficiale del Primo Ministro. Un evento che celebra la tradizione in una cornice storica mozzafiato.



BOXING DAY HORSE RACING - (26 DICEMBRE) - Presso il Garrison Savannah, il giorno di Santo Stefano si tiene la tradizionale corsa di cavalli, un evento amato da famiglie e appassionati di sport, che si riuniscono per godere di una giornata di divertimento e competizione.



RUN BARBADOS MARATHON WEEKEND - (DAL 6 ALL'8 DICEMBRE) - Uno degli eventi sportivi più importanti dell'isola, che attira corridori da tutto il mondo. Con un percorso mozzafiato lungo la costa orientale, questa corsa è un’occasione per esplorare i panorami spettacolari dell'isola in un’atmosfera di festa e allegria.



E IL CAPODANNO? - St. Lawrence Gap: il quartiere più animato della costa sud si trasforma in una gigantesca festa di strada, con DJ, musica dal vivo, ristoranti e bar aperti fino all’alba per brindare all’anno nuovo. First Street sulla costa ovest è l'alternativa perfetta per chi cerca un’atmosfera elegante e rilassata, con bar esclusivi e ristoranti che offrono delizie culinarie in ambienti raffinati. Catamaran Cruises: la crociera a bordo di un catamarano è ideale per chi è alla ricerca di un’esperienza davvero indimenticabile. Navigando lungo la costa caraibica di Barbados sotto il cielo stellato, si attende l’arrivo del nuovo anno per poi ammirare lo spettacolo di fuochi d’artificio sul mare. Party esclusivi: hotel prestigiosi come il Hilton Barbados e il Wyndham Grand Barbados organizzano eventi esclusivi con spettacoli di fuochi d’artificio e serate di gala, perfetti per chi cerca lusso e raffinatezza durante le festività.