I mercatini di Natale più belli d’Europa

LISBONA - Da fine novembre Lisbona si riempie di colori e decorazioni che fanno da cornice al gigantesco albero natalizio di Praça do Comércio e da sfondo ai Mercatini di Natale sparsi per tutti i quartieri. Il più famoso è Wonderland Lisboa, che come ogni anno resta aperto all’interno di Parque Eduardo fino al 5 gennaio. Oltre ai grandi classici come la pista di pattinaggio e la ruota panoramica, ci sono numerose nuove attrazioni per far vivere a grandi e bambini la magica atmosfera natalizia. Come tradizione, anche le strade della città si riempiono di bancarelle e il principale mercatino è il Rossio Christmas Market, in Praça do Rossio, dove si possono trovare prodotti di artigianato locale e gustare i più tradizionali piatti della gastronomia portoghese. Le temperature gradevoli permettono di vivere un’atmosfera natalizia originale e unica. A 20 minuti di treno da Lisbona, vale la pena di immergersi nell'atmosfera festosa del villaggio di Babbo Natale di Cascais, l’attrazione principale delle festività.



COPENAGHEN - È città del Natale per antonomasia. Già da metà novembre si anima a festa, con luci, addobbi e mercatini di Natale in pieno centro. Il più famoso è quello dei giardini Tivoli, il mitico parco divertimenti più antico d'Europa e l'unico a trovarsi ancora inserito nel centro di una città. Addobbato da oltre 70.000 luci di Natale e punteggiato da 1000 alberi natalizi ricoperti di luci, è un rutilante e colorato mondo festoso su cui echeggia la musica, con attrazioni a tema, gastronomia tipica, intrattenimento per grandi e piccoli. Tra i mercatini più belli, con le tradizionali bancarelle natalizie di artigianato e dolci tipici, spiccano quello allestito nella piazza Kongens Nytorv, quello lungo il celebre canale Nyhavn e quello nella piazza Højbro Plads.



STOCCOLMA E GÖTEBORG - A Stoccolma si può ammirare uno dei più grandi alberi di Natale al mondo, sul mare presso il Palazzo Reale. La capitale svedese, addobbata a festa in ogni quartiere, ha una serie di stupendi mercatini con atmosfere e proposte diverse, fra i quali ciascuno può trovare quello che gli è più consono. A Stortorget - la piazza grande della Città Vecchia - si trova un mercato piccolo ma ricco di atmosfera, fra i più tradizionali della città. Molto suggestivi sono quelli di Skansen, il museo all’aperto sull'isola di Djurgården con i venditori vestiti in costumi d’epoca, concerti nella chiesetta Seglora e festeggiamenti di Santa Lucia. Il mercatino natalizio più grande e più spettacolare della Svezia si trova a Göteborg, nel parco di divertimenti Liseberg, illuminato da ben cinque milioni di luminarie: un vero Mondo di Natale, illuminato da cinque milioni di lucine.



PRAGA - In questo periodo Praga è ancora più magica. Eletti tra i mercatini di Natale più belli del mondo, quelli di Praga sono irrinunciabili, degni di un appuntamento fisso ogni anno. Sono davvero tanti, tutti caratteristici e, con qualche piccola variazione in alcuni scorci della città, sono aperti dal 30 novembre al 6 gennaio. In un tripudio di idee regalo uniche, rigorosamente artigianali, anche tante specialità enogastronomiche di stagione, tra cui sua maestà il prosciutto di Praga, che gira lentamente sui bracieri prima di essere tagliato a coltello ed essere servito. Il fulcro è sempre piazza della Città Vecchia, dominata dal grande albero addobbato e illuminato.



BRNO - Sempre in Repubblica Ceca, il Mercatino dell’Avvento di Brno è diffuso in più luoghi della città, da piazza della Libertà a quella dei Domenicani, passando per piazza Moravia e dei Cavoli, senza trascurare via del Municipio. Brno è stata tra l’altro appena insignita del titolo di capitale europea del Natale. Si festeggiano anche i 100 anni della tradizione del grande albero di Natale in piazza Libertà, ispirata alla moda di Copenhagen e subito rivelatasi contagiosa in tutta la Cechia. Particolarmente ricco il programma di contorno, con concerti, spettacoli, show per bambini eccetera (22 novembre - 23 dicembre).



BUDAPEST - I Mercatini di Natale di Budapest sono tra i più spettacolari dell’Europa centrale, una vera e propria immersione nella cultura magiara. Per tuffarsi nelle atmosfere natalizie, non si può che cominciare dalla famosa Basilica dell’Avvento con il suo Mercatino di Natale nella piazza della Basilica di Santo Stefano. L'European Best Destinations lo ha decretato per la quarta volta “Miglior Mercatino di Natale d'Europa”. Vi espongono un centinaio di maestri artigiani selezionati fra i migliori d’Ungheria, che propongono un'ampia e colorata varietà di prodotti tradizionali ungheresi: ceramiche, vestiti e gioielli fatti a mano, candele e giocattoli artigianali, golosità gastronomiche dai mieli all’immancabile peperoncino. Ad aumentare la suggestione un altissimo albero i Natale e le fantasiose proiezioni luminose che esaltano la stupenda facciata della basilica. Poco distante da qui si trova l’enorme ruota panoramica, Budapest Eye, perfetta per una veduta spettacolare sulla città illuminata. Amatissimo dagli abitanti di Budapest è anche il centralissimo mercatino di Piazza Vörösmarty, il più grande della città, con un centinaio di bancarelle, artigianato, una vasta gamma di prodotti ungheresi e giochi per bambini.



RATISBONA - Nell'incantevole città di Ratisbona in Baviera, 4 i mercatini di Natale: il Christkindlmarkt, il romantico mercatino di Natale al castello di Thurn und Taxis, il mercatino di Lucrezia e il mercatino dell'Avvento all'ospedale di Santa Caterina invitano i visitatori a passeggiare per la città addobbata a festa. Ad attirare i visitatori è il riuscito mix di bancarelle natalizie progettate con cura, l'artigianato di alta qualità e il fascino storico della città di Ratisbona, Patrimonio dell'Umanità, che rendono la visita ai vari mercatini un'esperienza prenatalizia ricca di atmosfera. Il più antico mercatino è il Christkindlmarkt di Neupfarrplatz. Da oltre 200 anni, le bancarelle decorate e illuminate a festa fanno da cornice alla chiesa protestante Neupfarrkirche. Considerato uno dei più bei mercatini dell'Avvento in Germania, è stato votato al primo posto in un sondaggio come il più popolare della Baviera. Qui si possono acquistare decorazioni artigianali per l'albero di Natale, regali e sculture in legno e anche i 40 diversi tipi di vin brûlé e i famosi involtini di salsiccia Knackwurst con rafano, cetriolini e senape, il vin brûlé di mirtilli della Foresta Bavarese o il vin brûlé di mele dei frutteti dell'Alto Palatinato e gli “Original Regensburger Bratwürste” e del “Regensburger” alla griglia.



STRASBURGO - Con quattro secoli di tradizione, quelli di Strasburgo sono i Mercatini di Natale più antichi di Francia e fra i più antichi d’Europa. Dal 27 novembre per 4 settimane Strasburgo diventa la Capitale del Natale, con vari Mercatini in tutta la città e le oltre 300 casette in alcune piazze del quartiere Grande Ile attirano ogni anno migliaia di visitatori. Le piazze più belle della città, come Place de la Cathédrale e Place Kléber (al cui centro spicca il grande albero alto una trentina di metri, meravigliosamente addobbato, ambasciatore di una città colma di luce), si animano di luci, decorazioni scintillanti e chalet in legno che propongono prodotti artigianali di ogni tipo, dalle decorazioni natalizie alsaziane a candele fatte a mano e bontà locali. Place Broglie, ai piedi del teatro dell’Opera, è uno dei siti storici del mercatino di Natale. Il Christkindelsmärik (mercato del figlio Gesù) vi si trova dal 1570. Questo “pezzetto” di mercato è unico. Vi sono bancarelle di addobbi natalizi di straordinaria ricchezza, ma anche il tradizionale vino caldo accompagnato da effluvi di cannella, chiodi di garofano e agrumi … Immancabile.