Alla scoperta di Vienna con tutta la famiglia

Divertimento - Da non perdere il leggendario Prater di Vienna, il parco dei divertimenti più celebre dell'Austria. Il Prater si trova in un luogo ricco di storia: esattamente 150 anni fa, nel 1873, vi fu allestita l'Esposizione Universale di Vienna. Una parte dell'area, il cosiddetto “Wurstelprater”, riunisce circa 250 nostalgiche attrazioni particolarmente adatte ai più piccoli, dalla giostra al giro in barca con i cigni, dai trenini “Altwiener Grottenbahn” e “Liliputbahn” alla Ruota panoramica, dal 1897 simbolo di Vienna. Da un'altezza di 64,75 metri, nei 15 minuti che dura il giro sulla Ruota ci si può godere una vista mozzafiato della città. I bambini più grandicelli e gli adolescenti, e naturalmente anche gli adulti, potrebbero essere più attratti dalla botta di adrenalina: dall'autodromo alle montagne russe e ai trenini fantasma alle offerte davvero estreme con nomi che già dicono tutto: Windobona Skydiving, Turbo Boost, Ejection Seat, Vienna Free Fall Tower, Space Shot, Schwarze Mamba (mamba nero) ed Extasy.



Relax - Chi invece cerca pace e tranquillità la troverà nell'adiacente “Grüner Prater” (superficie totale: 3.271.947 metri quadrati), l'area verde con tanti prati dove distendersi al sole, alberi ombrosi e sentieri per passeggiate. Integrano l'offerta di intrattenimento del Prater caffè, ristoranti, gelaterie e chioschi dove gustare uno spuntino. Va ricordato anche il locale Luftburg - Kolarik, il più grande ristorante biologico certificato al mondo, noto anche per il suo ambiente familiare, il suo coinvolgente mondo “Luftburg-Erlebniswelt” e il parco giochi all'aperto per bambini. A proposito di Prater, c'è un altro Prater in una zona completamente diversa di Vienna, il “Böhmischer Prater", la variante "boema", nel distretto di Favoriten. Qui l’atmosfera è più tranquilla rispetto a quella nel “grande Wurstelprater” e le attrazioni si rivolgono ai più piccoli. In questo ambiente nostalgico il tempo sembra essersi veramente fermato. Un suggerimento per intenditori.



Sul Danubio – Sull’isola del Danubio, la più vasta area ricreativa di Vienna, si può anche praticare lo skating, andare in bicicletta, cimentarsi nel climbing nel parco di funi e ponti sospesi, giocare a beachvolley o rilassarsi con un bel picnic; o anche spiccare salti sul trampolino galleggiante più grande del mondo, andare in kayak nel canale con le rapide artificiali, divertirsi sulla spiaggia per famiglie o nel parco giochi acquatico. Durante il festival Afrika Tage Wien (11-28 agosto 2023) il tendone per bambini proporrà un programma creativo ogni giorno nuovo, integrato da spettacoli di acrobazie ed esibizioni di clown.



Musei, musica e dinosauri - Alcuni musei hanno ideato iniziative interessanti soprattutto per i bambini: al Museo della Tecnica di Vienna la rassegna “BioInspiration” fa capire come ingegnose soluzioni della natura possano essere trasferite alla tecnologia. Diverse tappe e 200 oggetti interattivi dedicati al campo di ricerca della bionica affascinano anche i bambini in età scolare. È possibile scegliere tra cinque diverse esperienze in realtà virtuale, tra cui Birdly Insects (il mondo dal punto di vista di un insetto), Jurassic Flight (dalla prospettiva di uno pterosauro) e Reef Dive (nuotare con i delfini). Alla Casa della Musica attende i visitatori un'esperienza musicale interattiva. Particolarmente apprezzati sono il gioco del valzer col dado (giocandolo nasce una composizione) e la possibilità di calarsi virtualmente nei panni di un direttore d’orchestra. All'interno del MuseumsQuartier si trova lo ZOOM Museo per bambini, dove i piccoli possono fare domande, sperimentare e giocare a piacimento. Al Museo di Storia Naturale di Vienna non mancano le sorprese per visitatori di tutte le età. Tra le maggiori attrazioni la celeberrima Venere di Willendorf, una statuetta di Venere alta circa 11 cm e risalente a quasi 30.000 anni fa. Tra le curiosità, il primo modello al mondo in grandezza naturale di un uccello del terrore e di un allosauro, che si muove in modo realistico ed emette richiami terrificanti.



Schönbrunn - Già i 16 figli di Maria Teresa si divertivano a scorrazzare attraverso le sale della Reggia di Schönbrunn. Oggi il Museo per Bambini permette ai visitatori di avvicinarsi alla vita quotidiana di allora: nelle dodici sale dell'ala ovest dell'ex-residenza estiva degli Asburgo, decorate da fantastici paesaggi sulle pareti, si può imparare il linguaggio dei ventagli e informarsi sull'igiene personale e sull'arte del trucco a corte. I bambini possono anche indossare parrucche e abiti barocchi. Altri argomenti a cui si dedica attenzione sono l'educazione aristocratica e i giochi preferiti da principesse e principi. In estate, le famiglie possono andare in autonomia alla scoperta del Museo per Bambini con il “Kaiserliches Rätselrallye-Heft”, il quaderno della caccia al tesoro imperiale, guidate dalla mascotte Poldi (1°.7-10.9.2023). Fa parte di Schönbrunn anche il premiato Teatro delle Marionette. Quest'estate si rappresenterà all'aperto una versione per bambini del “Flauto magico” di Mozart. Nel parco della Reggia si trova anche un labirinto la cui superficie misura ben 1.715 m² e che comprende diverse stazioni gioco e una piattaforma panoramica. Un trenino panoramico conduce tranquillamente dalla Reggia alla Gloriette.



“Kids Guide” nella App ivie - ivie è la city guide digitale per Vienna (gratuita per iOS & Android, in tedesco e inglese). Alla fine dell'aprile 2023 è stata lanciata una nuova rubrica: la ivie Kids Guide. Le sue 15 tappe comprendono attrazioni di Vienna con programmi pensati appositamente per bambini e famiglie, giardini zoologici, nonché parchi e musei rivolti esclusivamente ai bambini. La maggior parte dei suggerimenti sopra indicati sono riportati anche nella rubrica di ivie Kids Guide. Ci sono inoltre informazioni sul Planetario, sulla Casa delle Farfalle, sul Parlamento, sulla Casa del Mare, sul parco del castello di Pötzleinsdorf e sull'impianto termale Therme Wien.



