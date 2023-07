Vienna, la città dove si vive meglio al mondo

In giro per il mondo in una casa galleggiante

Questi riconoscimenti riaffermano le eccezionali qualità di questa città come luogo ideale di residenza e di lavoro, e di meta turistica. Con il suo fascino ineguagliabile e il suo ricco patrimonio storico, la Capitale dell’Austria continua ad affascinare residenti e visitatori.



L’Esposizione Universale - Le indagini annuali tengono conto di una serie di fattori, tra cui la stabilità, l'assistenza sanitaria, la cultura e l'ambiente, l'istruzione e le infrastrutture. Ma il fascino della città va ben oltre i suoi fattori di vivibilità, rendendola una destinazione attraente per i turisti. Quest'anno ricorre il 150° anniversario dell'Esposizione Universale di Vienna, un evento che ha portato la città sulla mappa mondiale come metropoli globale. Nel 1873 fu inaugurata l'Esposizione Universale di Vienna, e gli edifici creati per questo evento continuano ad avere effetti positivi sulla città. Un boom di nuovi hotel, caffè e ristoranti diedero il via al turismo cittadino, che poteva avvalersi di luoghi iconici come l'Hotel Imperial, il Palais Hansen Kempinski Vienna e il Café Landtmann.



Leggi Anche In vacanza tra i castelli della Carinzia

La strada del vino - Rinomata per le sue tradizioni vinicole, vanta idilliaci vigneti che punteggiano le colline attraversate dal Grinzing, meravigliosa strada costellata di ristoranti, enoteche, rosticcerie. Qui i visitatori possono assaporare il gusto squisito dei vini prodotti localmente, immergendosi in una fusione di storia e viticoltura. Anche la cultura dei caffè è diventata un emblema della città. Questi locali tradizionali, come il leggendario Caffè (e pasticceria) Sacher offrono un'atmosfera calda e invitante, dove abitanti e visitatori possono gustare specialità di caffè conversando animatamente o semplicemente concedendosi del tempo per il relax. I caffè viennesi, così come gli “Heuriger” (le locande dove si beve il vino locale) sono ora inseriti nella lista dei beni culturali immateriali dell'UNESCO.



Musei imperdibili - La ricca offerta culturale della città è un'altra delle sue attrattive. La città vanta opere d’architettura uniche, palazzi imperiali, teatri lirici e sale da concerto. L'impegno per le arti è evidente nei numerosi musei, gallerie e luoghi di musica che ospitano mostre e eventi di alto livello durante tutto l'anno. La conquista del titolo di città più vivibile da parte di Vienna sottolinea l'impegno della città verso l'eccellenza e rafforza il suo status di destinazione turistica di primo piano.



Per maggiori informazioni: www.wien.info