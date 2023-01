Valencia: dieci ottimi motivi per visitarla

Una città in costante crescita, dinamica e giovane. Ecco dieci buoni motivi per visitarla.

Capitale verde europea 2024 - L'impegno di Valencia per la sostenibilità le è già diversi riconoscimenti internazionali. Il più recente è stato la nomina a Capitale Verde da parte della Commissione Europea per il 2024, per aver introdotto progetti per ridurre l'impatto ambientale e migliorare la qualità della vita. Alla creazione e alla protezione di spazi verdi come il Parco Naturale dell'Albufera , la zona di coltivazione periurbana ei Giardini del Turia, si uniscono iniziative di mobilità sostenibile tra queste una buona gestione dei rifiuti urbani e il recupero di spazi pubblici per i pedoni. Uno dei modi migliori per esplorare Valencia è a piedi o in bicicletta, perdersi nelle viuzze del centro storico o passeggiare nei parchi e negli ampi viali.



Il gigante Gulliver - I più piccini saranno felici, il popolare parco di Gulliver dei giardini del Turia riapre completamente restaurato. Si potrà di nuovo scivolare nella giacca del gigante Gulliver, arrampicarsi tra la barba o correre tra le sue gambe. Oltre a migliorare l'illuminazione e la sicurezza delle installazioni, è stato installato anche un sistema di rampe per rendere il parco accessibile a tutti, oltre a nuove zone verdi. Nello spazio interno della figura è stata creata, inoltre, una nuova zona giochi per permettere ai più piccoli, che ancora non possono salire sul Gulliver di divertirsi con questa esperienza così particolare. Per concludere in bellezza una giornata in famiglia, troviamo a poca distanza la Città delle Arti e delle Scienze , che nel 2023 festeggia il 20º anniversario dell'Oceanografico e il 25º anniversario dell'Hemisfèric.



L'artista della luce - Joaquín Sorolla è l'artista simbolo di Valencia, l'eccezionale pittore che seppe osare un volto alla bellezza della città e ai suoi abitanti. Il museo delle Belle Arti è quello che espone il maggior numero di dipinti a olio nella sala a lui dedicata, e che esamina anche il rapporto con gli artisti che lo hanno ispirato, i suoi contemporanei e quelli che poi sono diventati suoi seguaci. Tra i pezzi forti della collezione troviamo "Clotilde contemplando la Venere di Milo" e il "Retrato a la cantante de zarzuela Isabel Bru". La Casa Museo Benlliure, dedicata alla memoria dei fratelli José, pittore, e Mariano, scultore, conoscenti di Sorolla, conserva quattro opere di dimensioni ridotte dell'artista, tra cui il "Retrato de Peppino", figlio di José e anch'egli pittore , e una piccola “Marina".



Arte contemporanea - Valencia disporrà di una nuova collezione di arte moderna nel Centro d'arte Hortensia Herrero la cui apertura è prevista a fine 2023. Il centro, situato in un antico palazzo, riunirà opere di artisti tra cui Andreas Gursky, Anselm Kiefer, Georg Baselitz o Anish Kapoor, oltre a esposizioni temporali di altri artisti di fama internazionale. L' IVAM e il centro artistico Bombas Gens , sono due esempi della vasta offerta museale della città, che spazia dalle grandi pinacoteche a curiose collezioni come quella dei soldatini di piombo del museo l'Iber o quella dei Ninot (pupazzi di cartapesta) del Museo Fallero , oltre al recentemente inaugurato CaixaForum Valencia.



Ginnastica Ritmica - A Valencia lo sport si vive con passione. Sia se sei una persona attiva sia se preferisci essere un semplice spettatore, qui troverai sempre qualcosa per te. Quest'anno, oltre alle partite di calcio della Liga (il Valencia CF festeggia nel 2023 il centenario del mitico stadio Mestalla) e di pallacanestro, e alle gare di moto nel circuito Ricardo Tormo, a Valencia si potranno vedere anche le migliori ginnaste del mondo. Dal 23 al 27 agosto, si terrà il Campionato del mondo di ginnastica ritmica presso le strutture della Fiera di Valencia. Inoltre, gli appassionati della corsa possono partecipare a più di 50 gare in città, tra cui la maratona e la mezza maratona Trinidad Alfonso, mentre le spiagge e il porto turistico attirano chi vuole praticare SUP (stand up paddle), kayak e molti altri sport acquatici.



Nuovi locali - Valencia rinnova continuamente la sua offerta per il tempo libero con più bar, ristoranti e spazi culturali alternativi . Gran Martínez (Avenida del Puerto, 318) è una delle proposte più particolari: un'ex farmacia della fine del XIX secolo nella zona del Grau, dove trascorrere una piacevole serata all'insegna della buona musica e di cocktail ancora più buoni. Facilmente raggiungibile con la metropolitana, Villa Indiano a Burjassot unisce un ristorante di cucina tradizionale valenciana con un ampio giardino dove si può assistere a workshop, concerti e conferenze. Nella zona commerciale della città è arrivato il ristorante Begin (Avenida Cortes Valencianas, 50), con un locale sorprendente per il design che combina nel suo menù prodotti locali e prodotti biologici oltre al rispetto per il benessere degli animali.



Alta velocità - Raggiungere Valencia da altre parti della Spagna è ora molto più facile, sostenibile, veloce ed economico, grazie alla nuova offerta di treni ad alta velocità low cost . Ai collegamenti tra Madrid e Valencia già offerti dagli operatori Ouigo e Avlo (la filiale di Renfe), negli ultimi mesi del 2022 si sono aggiunti i treni Iryo, il nuovo marchio di Ilsa (società nella quale scelto Air Nostrum e Trenitalia), sempre su questo tragitto. Anche muoversi a Valencia con i mezzi pubblici è più facile grazie all'estensione della rete metropolitana , compresa la nuova linea 10 che collega il centro con la città delle Arti e delle Scienze, oltre alla rete di autobus notturni.



Destinazione universitaria al top - Valencia è entrata nella classifica delle cento migliori destinazioni studentesche del mondo. Ciò si riflette nell'ultima edizione della classifica della QS Best Student Cities , che colloca la città in questo elenco selezionato, dove troviamo città come Londra, Atene, Amsterdam, Berlino, Edimburgo, Monaco, Lisbona, San Francisco, Tokyo e San Paolo. Valencia è, insieme a Madrid e Barcellona, ​​il rappresentante spagnolo in questa classifica che valuta le opinioni degli studenti per valutare le migliori sedi universitarie, in base a fattori quali l'accessibilità economica e la convenienza. Anche le università valenciane sono tra le preferite dagli studenti Erasmus che scelgono la Spagna. Visita Valencia ha recentemente lanciato un nuovo servizio per agevolare il soggiorno degli studenti in città, attraverso un portale informativo sul portale visitvalencia.com.



Innovazione e tecnologia - La città ha consolidato la sua leadership in innovazione e tecnologia grazie ai progressi nella digitalizzazione, che ha messo al servizio di abitanti e turisti, e al suo potente ecosistema imprenditoriale. Per questo motivo, a marzo 2023 ospiterà The Next Web Conference , un evento tecnologico promosso dal Financial Times, che si terrà a La Marina con un lungo elenco di conferenze tenute da prestigiosi relatori internazionali. Da 16 anni questa conferenza si tiene ad Amsterdam con oltre 10.000 partecipanti all'anno e ora avrà un nuovo collegamento nel Mediterraneo. Nel 2022, poi, Valencia, è stata nominata Capitale del Turismo Intelligente insieme a Bordeaux, un riconoscimento conferito dalla Commissione Europea e che l'ha portata a ospitare il III Congresso Mondiale delle Destinazioni Turistiche Intelligenti. Ora aspira a ricevere il Premio di Capitale europea dell'innovazione 2022, per il quale è in competizione con altre due città del vecchio continente.



Capitale gastronomica mondiale - Nel 2023, Valencia ospiterà la premiazione di The World's 50 Best Restaurants , conosciuto come gli Oscar della ristorazione. La città torna così a essere la capitale gastronomica mondiale, dopo il successo della Gala Michelin per la Spagna e il Portogallo celebrata nel 2022. L'organizzazione dei 50 Best Restaurants in the World ha optato per una destinazione con numerosi valori gastronomici, tra cui la lunga tradizione culinaria, la creatività mediterranea, il forte impegno per una gastronomia sostenibile, la qualità della sua cucina grazie a nomi come Quique Dacosta, Ricard Camarena o Begoña Rodrig o e il dinamismo, con continue aperture di ristoranti per tutti i gusti. Ancora una volta Valencia sarà al centro dell'attenzione dei principali riferimenti culinari del mondo.



Per maggiori informazioni: www.visitvalencia.com