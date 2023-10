Idee di viaggi: dove andare per il Ponte dei 1° novembre

Spunti e suggestioni da cogliere last minute per regalarsi un long weekend di inizio novembre

La settimana del Ponte dei Santi regala uno spazio in cui concedersi un long weekend , all’insegna del relax e del divertimento per tutta la famiglia, Vediamo allora qualche destinazione e alcune idee di viaggio , tutte da cogliere, all’insegna del gusto, del relax e del divertimento.

GUSTO – Per chi ama scoprire i buoni sapori della tradizione italiana ci sono le sagre gastronomiche con le eccellenze del territorio: da nord a sud ci si sposta alla scoperta dei prodotti di stagione e nello stesso tempo si esplorano borghi gioiello di grande fascino e dalla storia millenaria. Per chi vuole scoprire i segreti dell'olio extravergine d'oliva va in scena Frantoi Aperti: si parte alla scoperta degli uliveti più belli dell’Umbria (meteo permettendo), e si scoprono nei frantoi i segreti della lavorazione delle olive, fino alla creazione dell’oro verde, vera eccellenza del nostro Paese.

TOUR DA PAURA – Chi ama il brivido e non vuole perdersi tante occasioni di spasso “da paura” può approfittare delle proposte dei parchi divertimento, che si vestono di scenografie ad hoc per l'occasione, e di tante manifestazioni “spaventose” che si tengono un po’ dappertutto nel nostro Paese. Il ponte dei Santi può anche essere l’occasione per visitare uno dei molti luoghi da brivido europei, tutti di grande suggestione e davvero spaventosi, soprattutto in occasione di Halloween, oppure per scoprire i lati magici ed esoterici di molte città italiane, per un giro d'Italia affascinante e originale, all’insegna dell’occulto.

RELAX E BENESSERE – Chi invece vuole cogliere la mini-vacanza di Ognissanti per regalarsi un momento di benessere assoluto, può andare a visitare le colline di Valdobbiadene e del Prosecco Superiore, patrimonio Unesco, e insieme fare un tuffo nella storia alla scoperta di CasteBrando, il meraviglioso castello che domina il borgo-gioiello di Cison di Valmarina, in provincia di Treviso, e concedersi mezza giornata di relax assoluto nella Spa “Princess Spa & Royal Wellness”, appena inaugurata, oppure per percorrere uno dei numerosi sentieri naturalistici che hanno il loro punto di partenza proprio dal Castello. In alternativa, si possono scoprire dieci agriturismi in perfetta armonia con la natura.

MONTAGNA – In attesa della ripresa della stagione dello sci, molte località di montagna “scaldano i motori” in attesa della prima neve: la stagione sciistica non è ancora aperta se non sui ghiacciai, ma un fine settimana ad esempio in Val Gardena, è sempre una buona idea.

PAESAGGI – Infine il foliage: si passeggia nei boschi e si ammira la bellezza della natura autunnale. Il trenino del foliage, con i convogli turistici della Vigezzina-Centovalli, collega il Lago Maggiore e la Val d'Ossola, in un itinerario suggestivo e tutto da scoprire. L'Abruzzo in autunno propone numerose manifestazioni alla scoperta dei suoi borghi gioiello e soprattutto per esplorare L'Aquila, città incantevole e ricca di segreti: si gira per la città anche in modalità green, con un trenino elettrico, molto divertente e a impatto zero sulla natura.

CULTURA: TRADIZIONALE O POP – Infine, chi vuole sfruttare il Ponte per imparare qualcosa di nuovo o per assecondare una passione segreta, Genova e Lucca ospitano due appuntamenti di grande richiamo: la Città della Lanterna è sede del Festival della scienza, con incontri, lezioni e dibattiti sui grandi temi della scienza, affrontati però in modo piacevole e divulgativo; la città toscana ospita invece la grande festa della cultura pop di Lucca Comics & Games, con ospiti, anteprime, sfide e tornei, parate e concerti: dal 1° al 5 novembre, per un’edizione “Together”, verso la stessa direzione.