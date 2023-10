Sagre gastronomiche: i buoni sapori del primo weekend di novembre

Fioriscono le sagre gastronomiche in questo primo fine settimana di novembre : il nostro Paese è ricco di ottimi prodotti e di eccellenze del territorio e, per scoprirli in compagnia della famiglia e degli amici non c’è niente di meglio che partecipare a uno dei numerosi appuntamenti gastronomici dei quali il calendario è ricco da Nord a Sud dello Stivale.

SAGRA DELLA CIUIGA, San Lorenzo in Banale (Trento) - Da venerdì 3 a domenica 5 novembre, San Lorenzo in Banale, ai piedi delle Dolomiti del Brenta, festeggia il tipico salame di carne suina macinata e amalgamata ad alcuni ingredienti della cucina “povera” come rape, pepe e altro ancora. Retaggio della tradizione contadina, la ciuìga è diventato un prodotto tipico della norcineria locale: la Sagra della ciuiga si celebra da oltre un secolo proprio per farlo conoscere e apprezzare anche al di là della cultura locale. Nei tre giorni della festa sono in programma degustazioni, spettacoli di strada, giri in carrozza, menu tematici, stand gastronomici, antichi mestieri e spettacoli folcloristici. La ciuiga, oggi presidio Slow Food, per tradizione si lavora e si affumica a inizio inverno, dopo il raccolto e l’uccisione del maiale. Oggi il prodotto viene realizzato invertendo le proporzioni dei due ingredienti principali (carne suina 70% e rape 30%) e si può consumare anche subito dopo l’affumicatura. In occasione della sagra, nel borgo di San Lorenzo, uno dei più belli d’Italia, si possono ammirare i caratteristici e antichi “volt”, gli androni in pietra che sostengono le abitazioni, allestiti a festa. Informazioni: www.facebook.com.

FESTA DELLA POLENTA DI VIGASIO, Vigasio (Verona) – Continuano fino al 5 novembre gli appuntamenti con la buona cucina e l’intrattenimento, con decine di piatti e di combinazioni diverse per una fiera dominata dal bel colore giallo della polenta locale: la polenta di Vigasio, regina della tavola tradizionale veronese, viene celebrata in mille modi diversi, per accompagnare i funghi, la carne, il pesce e i formaggi. Gli stand enogastronomici sono attrezzati per proporre un ricco menu con svariate preparazioni, in base alle ricette della tradizione: accanto alla polenta di mais ci sono anche gnocchi e pappardelle, bocconcini di carne e costine, brasato di manzo e cinghiale, contorni, pizze e dolci. Informazioni: www.festadellapolenta.it.

TUTTOMELE, Cavour (Torino) – Appuntamento da sabato 4 a domenica 12 novembre per la rassegna Tuttomele, con enogastronomia, artigianato, commercio e spettacoli. La manifestazione, legata alla promozione delle mele e della frutticoltura piemontese, propone intere giornate di pratica sul campo, esposizioni delle migliori varietà di mele, una mostra fotografica sulla campagna e i suoi frutti, laboratori del gusto e cooking-show di piatti a base di mele, incontri tematici, spettacoli e la “Apple Run” la corsa su strada riservata ai podisti. Nei ristoranti locali, in occasione della “Settimana Gastronomica della Mela”, vengono proposti menu a tema dato che, come dice il proverbio, una al giorno, leva il medico di torno. Informazioni: tuttomele.info.

NOVEMBER PORC, Provincia di Parma - Quattro città in provincia di Parma, per altrettanti weekend con una delle sagre più famose e più apprezzate d’Italia: dal 3 al 26 novembre va in scena November Pork, quattro fine settimana per esaltare e degustare tante squisite preparazioni a base di carne suina, nella staffetta più golosa d’Italia. La prima tappa dell’evento è, come di consuetudine, a Sissa Trecasali, nel fine settimana del 3-5 novembre, con “I Sapori del Maiale“; si prosegue nel fine settimana successivo a Polesine Parmense, “Ti cuociamo preti e vescovi”; nel weekend 17-19 novembre ci si sposta a Zibello, per “Piaceri e delizie alla corte di Re Culatello“. L’ultima tappa di questa golosa manifestazione è a Roccabianca, nel weekend del 24-26 novembre per “Armonie di Spezie e Infusi”. In ogni tappa ci sono stand enogastronomici, bancarelle, degustazioni di gusto e, insieme, spettacoli musicali ed esibizioni dal vivo con gli artisti di strada della terza edizione di “November Circus”. Nelle tappe di Polesine e Zibello, inoltre, sono a disposizione dei visitatori 14 biciclette della “Strada del Culatello” per l’esplorazione ecosostenibile delle tipicità gastronomiche e naturalistiche locali e delle aziende associate. Durante tutto il periodo della manifestazione si possono visitare i principali luoghi di interesse storico e architettonico presenti sulla Strada del Culatello; inoltre, per tutto il mese di novembre si può approfittare delle offerte dei ristoranti aderenti all’iniziativa “A tavola con November Porc”. Informazioni: www.novemberporc.com.

BACCANALE, Imola – Per tre settimane Imola si trasforma in un grande palcoscenico popolato di storici, chef, gastronomi, artisti e produttori, accomunati dal desiderio di trattare il cibo in modo non banale e ripetitivo. Appuntamento dunque fino a domenica 12 novembre per una grande festa di piaceri della tavola nella quale apprezzare tante diverse sfumature del gusto dei prodotti d'eccellenza emiliani. Il tema di questa edizione della festa è “Mediterraneo” e prevede un ricco programma di incontri, eventi e degustazioni. I ristoranti della zona propongono menu ispirati al tema. Sempre al “Mediterraneo” sono dedicati numerosi eventi per i bambini, tra cui laboratori, giochi e animazioni, con in più la possibilità di visitare le aziende agricole che propongono i loro prodotti in fiera. Confermata anche in questa edizione “Fuorimenu”, una serie di proposte originali tra cui colazioni, brunch, aperitivi e piatti ideati per l’occasione. Informazioni: www.baccanaleimola.it.

FERRARA FOOD FESTIVAL, Ferrara – Dal 1° al 5 novembre il centro storico di Ferrara, tra Piazza Castello, Piazza Trento e Trieste e Piazza Municipale, si trasforma in una grande cucina a cielo aperto nella quale apprezzare le tante eccellenze gastronomiche ferraresi, grazie a stand e bancarelle del gusto. Il meglio della produzione ferrarese attende i visitatori; ci sono salumi, tortelli, pasta e molto altro, per la gioia del palato. Non mancano le sfide gastronomiche come quella tra il cappellaccio ferrarese e il tortello mantovano, il challenge per la realizzazione del maxi tortello di zucca o la tenzone tra sei abili sfogline al lavoro nel tirare la sfoglia e preparare le tagliatelle che poi saranno messe in vendita e il cui ricavato andrà in beneficenza. Non mancano i momenti culturali e formativi, gli spettacoli itineranti, i riconoscimenti e le premiazioni. Verrà anche conferito il “Diamante Estense”, premio attribuito a un personaggio del mondo della cultura, dello sport, del giornalismo o dello spettacolo che si sia particolarmente distinto nel suo campo e abbia contribuito a promuovere l’immagine di Ferrara, e sarà eletto “l’Ambasciatore del Gusto”, scelto che tra le personalità di spicco che si sono particolarmente prodigate a portare lustro e visibilità al mondo della cucina e dell’enogastronomia. Orari: dalle ore 9.00 alle ore 20.00; ingresso gratuito. Info: www.ferrarafoodfestival.it.



IL PESCE FA FESTA, Cesenatico (Forlì-Cesena) – Dal 1° al 5 novembre si svolge una bella manifestazione gastronomica che ha per protagonista il pesce grigliato, fritto e incorporato in una serie di gustose preparazioni. Appuntamento lungo il porto canale leonardesco, nelle piazze del centro o a bordo delle motonavi turistiche ormeggiate lungo la banchina per una festa con degustazioni e occasioni per assaporare il pescato fresco, proposto a prezzi modici, in numerosi punti di ristoro. Ci sono tanti piatti tipici come il fritto misto dell’Adriatico, il risotto alla marinara, le seppie con i piselli, antipasti a base di cozze e vongole, primi succulenti, piatti ricercati e le classiche “rustide”. Gli stand della fiera ambulante, lungo i quali curiosare tra prodotti artigianali e tradizionali, oggettistica, collezionismo sono allestiti lungo il Porto canale e nelle vie Mazzini, Saffi, Anita Garibaldi, Nino Bixio e Largo Cappuccini; in piazza Pisacane e in piazza delle Conserve ci sono invece gli show cooking, mentre per il divertimento dei più piccini è allestita un’area-bimbi con laboratori gastronomici, truccabimbi, giochi giganti di legno, gonfiabili ed altre attrazioni. Orari: apertura stand gastronomici: ore 11.30-15.00 e ore 18.00-22.00. Mercato ambulante: ore 10.00-22.00. Informazioni: www.cesenatico.it.

SAGRA DELLE ZAZZICCHIE E VEROLE, Gerano (Roma) – Appuntamento sabato 4 e domenica 5 novembre a Gerano per la 43esima edizione della Sagra che celebra le Zazzicchie, cioè le caratteristiche salsicce della Ciociaria e le Veròle, ovvero le castagne locali. Gli stand gastronomici aprono alle ore 16.00 di sabato, mentre domenica si festeggia sia a pranzo sia a cena, fino a serata inoltrata, con buoni sapori e ottima musica. INFO: www.facebook.com.

SAGRA DELLA CASTAGNA, Martone (Reggio Calabria) - Appuntamento sabato 4 e domenica 5 novembre a Martone, nel Reggino, per due giorni di festa dedicate alle ottime castagne locali. A far compagnia allo squisito prodotto locale ci sono i numerosi prodotti della gastronomia e dell’artigianato locale. Nata alcuni anni fa per far conoscere un frutto molto ricercato per le sue proprietà nutrizionali ed estremamente genuino, oggi la festa si conferma appuntamento di riferimento per tutto il territorio. I visitatori possono degustare le eccellenze enogastronomiche locali e passeggiare tra gli artigiani e le loro creazioni. Il borgo viene reso ancora più suggestivo dalle decorazioni e dalla scenografia autunnale, realizzata dai soci della Pro loco e da tanti volontari, già al lavoro da giorni per rendere indimenticabile l’esperienza dei visitatori. Info: www.facebook.com.

SAGRA DEL SUINO NERO E DEL FUNGO PORCINO DEI NEBRODI, Cesarò (Messina) – Appuntamento per due fine settimana, sabato 4 e domenica 5 novembre con replica l’11 e il 12, per la 22esima edizione di questa bella sagra.Il suino nero dei Nebrodi vive principalmente allo stato brado e questa peculiarità si manifesta nell'eccellente color rosso rubino delle sue carni e nell'intenso sapore aromatico della sua carne, tutta da gustare nei due weekend della manifestazione. Alla sagra di Cesarò si trovano aree dedicate ai produttori Slow Food dei Nebrodi e di tutto il territorio siciliano, alla Via del Gusto con i sapori e profumi dell'enogastronomia, agli Show Cooking, in collaborazione con i migliori Chef, scuole Alberghiere e Produttori. Ci sono poi gli spazi per la ristorazione, aree di gioco per bambini e adulti e spazi per gli intrattenimenti, l’animazione e lo spettacolo. Informazioni: www.facebook.com/comunedi.cesaro.