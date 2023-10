Zucche che passione: dove ammirare le più belle

Il loro ambiente colorato e rustico cattura appieno lo spirito dell'autunno, rendendoli un’ideale destinazione per una gita in famiglia o con gli amici.

Scopriamo 5 campi di zucche tra i più belli in Italia, dove potersi divertire e vivere la magia dell’autunno, selezionati da Goboony, la piattaforma di camper sharing peer to peer.

L'atmosfera autunnale regala una sensazione di tranquillità e calma, perfetta per scoprire nuove destinazioni e godere appieno dei paesaggi in mutamento: in particolare, le visite ai campi di zucca sono un’esperienza indimenticabile per vivere la magia della campagna in autunno e costituiscono una suggestiva tradizione che negli ultimi anni sta diventando sempre più popolare.



Il Campo di Federica a Nerviano - Nel cuore di Nerviano, a breve distanza da Milano, si trova un incredibile campo che offre l'opportunità di avvicinarsi a una vasta varietà di zucche e di scattare foto in mezzo a scenografie appositamente create dalla padrona di casa, ispirate all'atmosfera tipicamente americana. Questo luogo rappresenta un'occasione unica per immergersi nella vita di campagna, partecipare a laboratori di pittura e intaglio e godere di una piacevole pausa dalla routine cittadina.



Tulipania, Terno d'Isola - A Terno d'Isola, in provincia di Bergamo, si trova uno dei primi campi "you-pick" d'Italia, Tulipania. In questo suggestivo campo, è possibile scattare fotografie in mezzo agli spaventapasseri, ammirare montagne di zucche e esplorare numerose aree allestite a tema. È anche possibile prenotare un delizioso pasto a base di zucca, come colazione o aperitivo. Per i più giovani, c'è la possibilità di decorare una zucca e portarla a casa come ricordo di quest'esperienza straordinaria.



Le Zucche di Nonno Andrea, Treviso - Fino al 31 ottobre, a Villorba alle porte di Treviso sarà possibile immergersi nel fiabesco mondo del Villaggio delle Zucche di Nonno Andrea, un'esposizione di oltre di 200.000 zucche di tutti i tipi, coltivate dall'azienda agricola Nonno Andrea. Numerosi e fantasiosi gli allestimenti realizzati con le zucche, ma soprattutto questo luogo incantevole offre un programma di intrattenimento ampio e variegato, con laboratori, giochi di una volta, artisti e giocolieri, e gustosissimi corner dove degustare prodotti a base di zucca.



Le Zucche di Barbabianca, Roma - È il primo Pumpkin Patch del Lazio: le Zucche di Barbabianca è un campo pieno di zucche di Halloween, che seguendo la tradizione americana, offre anche diversi laboratori di intaglio e pittura. È possibile inoltre far visita agli animali della fattoria, attraversare il labirinto di paglia e divertirsi con giochi a tema. Non mancheranno inoltre tante sorprese che renderanno la visita indimenticabile. Il campo è visitabile fino al 31 ottobre.



Il Giardino delle Zucche a Caserta - Il Giardino delle Zucche è un luogo perfetto per portare tutta la famiglia e trascorrere insieme un’indimenticabile gita autunnale in provincia di Caserta. Qui è possibile scegliere tra tantissime attività, come decorare una zucca da portare a casa, oppure degustare tantissime specialità nel Pumpkin Cafè, oppure ancora visitare la fattoria con tanti animali.