Montepulciano, terra del Vino Nobile

Destinazione ideale per una fuga d’autunno nella Toscana che ha stregato il mondo, Montepulciano (in provincia di Siena) unisce la tradizionale accoglienza toscana con una moderna attenzione alla qualità delle strutture ricettive e dell’offerta ristorativa ed è il luogo perfetto dove soggiornare anche per esplorare altre stupende località toscane e della vicina Umbria.



La patria del Vino Nobile - Il fascino che la Toscana ha da sempre sui viaggiatori di tutto il mondo è racchiuso in un universo di immagini, colori, profumi e sensazioni, capaci di trasmettere a chiunque vi si avvicini una profonda serenità e di rigenerare corpo e mente. Un universo che è possibile scoprire a Montepulciano, prezioso gioiello a cavallo tra la Val di Chiana e la Val d’Orcia e territorio di nascita del rinomato Vino Nobile. È qui che i viaggiatori trovano la “Toscana dei sogni”, tra atmosfere fiabesche, paesaggi incantati e un’enogastronomia di pura eccellenza. L’area di Montepulciano, con i suoi ottimi vigneti, è considerata una delle migliori regioni vinicole al mondo ed è sicuramente una delle mete turistiche più amate e visitate della Toscana.

Sul crinale che spartisce la Val D’Orcia dalla Val di Chiana, sorge - su una collina calcarea - Montepulciano. Borgo rinascimentale di impianto medievale, Montepulciano.



Un centro storico da film - Passeggiando per le vie di Montepulciano, si fa letteralmente un salto indietro nel tempo, tra architetture rinascimentali e preziosi luoghi da visitare. La sua atmosfera e le sue architetture, un unicum stilistico, non a caso hanno ispirato produttori e registi di fama internazionale. Proprio a Montepulciano, infatti, sono stati girati capolavori come Sogno di una notte di mezza estate, Sotto il sole della Toscana, In nome del Papa Re e, in tempi non lontani, Quantico e New Moon, un vero e proprio fenomeno cinematografico, per assistere alle cui riprese si riversarono a Montepulciano giovani da tutto il mondo. Più recentemente, la fiction I Medici, i cui due episodi iniziali sono stati quasi interamente girati in Piazza Grande, e Benedetta di Paul Verhoeven. Il modo migliore per scoprire l’elegante centro storico è percorrerlo a piedi fra un susseguirsi di imponenti palazzi rinascimentali, di botteghe artigiane, chiese dalle splendide facciate e interessanti interni. Varcata Porta al Prato, si prosegue lungo il corso che conduce fino a Piazza Grande, cuore dell’abitato al culmine della collina, su cui si affacciano il Palazzo Comunale con l’alta torre e la facciata in stile gotico e il Duomo, risalente alla fine del XVI secolo. Da visitare il Museo Civico Pinacoteca Crociani e, subito al di sotto della cinta muraria, il tempio della Madonna di San Biagio, opera rinascimentale di Antonio da Sangallo il Vecchio, a cui Michelangelo si ispirò per la realizzazione della basilica di San Pietro a Roma.



Passeggiate nella natura - Passeggiate, escursioni in bicicletta, trekking: i dintorni di Montepulciano sono un’incantevole cornice per le attività outdoor. Per chi ama il turismo attivo – da soli, con gli amici o in famiglia – Montepulciano è un ottimo punto di partenza per esplorare, immersi nella natura, lo spettacolo della Toscana più autentica, che da secoli strega con la sua bellezza viandanti, aristocratici, artisti (come il Poliziano, che proprio qui è nato). Al di fuori dalle mura del centro storico, il Lago di Montepulciano è oggi una Riserva Naturale, dove poter praticare molte attività, dalla gita in battello ecologico al bird watching, oltre a giri in mountain bike (da non perdere il Sentiero della Bonifica).



I piaceri della tavola - Pici all’aglione o “con le briciole”, panzanella, bistecca di chianina, olio di frantoio e salumi di cinta senese; e per finire crostata con marmellata di susine mascine, cantucci, panforte e ricciarelli. È sufficiente citare alcune specialità della cucina locale per evocarne i profumi, gli aromi e i gusti. E per accompagnare le prelibatezze tradizionali, non c’è niente di meglio che il Vino Nobile di Montepulciano, che insieme al Rosso di Montepulciano e al Vin Santo, è il frutto di una secolare cultura della vinificazione, che in queste terre risale al tempo degli Etruschi e che si è affinata nel corso dei millenni per raggiungere un perfetto equilibrio di gusto, colore e profumo.



Visite in cantina e alloggi fra le vigne - Per saperne di più sui prodotti locali, vi sono numerose opportunità di visite con degustazione in cantine, caseifici, frantoi e salumifici artigianali. Molte le cantine che accolgono enoturisti e wine lovers: fra le tante, vale la pena di fermarsi a Podere Casanova, immerso fra i vigneti che sconfinano nel bosco. Ai visitatori viene raccontata la straordinaria storia del Nobile, vino antichissimo documentato fin dal 789, prediletto dai papi, che il 1 luglio 1980 è divenuto il primo vino in Italia a potersi fregiare delle fascette della Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.), che lo ha classificato tra i vini più prestigiosi nel nostro paese e nel mondo. Le visite in cantina si concludono con degustazioni nella panoramica sala con vista sui vigneti e, per chi lo volesse, con una passeggiata fra i filari. Chi desiderasse trascorrere qualche giorno in zona, può fermarsi nell'accogliente agriturismo annesso alla cantina, con tre accoglienti appartamenti indipendenti arredati di tutto punto che garantiscono la massima privacy.



Le Terme di Montepulciano - In quest’angolo di Toscana il sottosuolo è ricco di acque sulfuree salsobromoiodiche, grazie alle quali sono sorte stazioni termali naturali di eccezionale valore nelle terapie per malattie respiratorie, artroreumatiche e affezioni della pelle. Le Terme di Montepulciano, oltre ai reparti curativi, hanno anche un Centro Benessere con piscina salina, che offre un’ampia scelta di trattamenti per rilassarsi, riequilibrarsi e lasciarsi emozionare grazie a suggestivi percorsi di benessere fra massaggi, bagni nella Grotta Lunare, essenze profumate, luci e musica.