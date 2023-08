Bibbiena in Toscana è la “Città della fotografia”

In Toscana a Bibbiena , cittadina in provincia di Arezzo, la FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) ha realizzato all’interno del borgo una galleria permanente a cielo aperto con 48 installazioni donate da alcuni tra i più grandi fotografi italiani del nostro tempo, come ad esempio Lisetta Carmi, Uliano Lucas, Gianni Berengo Gardin, Maurizio Galimberti.

A Bibbiena quindi è stata realizzata la prima esposizione permanente di fotografia a cielo aperto in Europa e la più grande installazione diffusa di opere fotografiche in grande formato, collocate permanentemente sulle facciate dei palazzi e lungo le mura dell’antico centro storico della città. Accanto a ogni installazione è stato, inoltre, posto un totem che illustra l’opera e il suo autore.



Opere d’arte - Alla Galleria a Cielo Aperto di Bibbiena, che comprende già 34 opere di grandi dimensioni dei più importanti Autori della fotografia italiana, si aggiungono adesso ulteriori 14 lavori donati da altrettanti grandi Autori della fotografia italiana andando a completare la più grande esposizione all’aperto permanente di fotografie, con un totale di 48 installazioni. Tra queste, solo per citarne alcune, “Il Tuffatore, 1951” di Nino Migliori, “Travestiti, Genova, 1965 - 1971” di Lisetta Carmi, “Emigrante in piazza Duca d’Aosta davanti al grattacielo Pirelli, Milano, 1968” di Uliano Lucas, “Regno Unito, 1977” di Gianni Berengo Gardin, “Johnny Depp, 2003” di Maurizio Galimberti, “Miliziano Cristiano, 1976” di Ferdinando Scianna”, “Arizona, Phoenix, 1979” di Franco Fontana, “Dario Fo, Milano, casa dell’artista 27 aprile 1996” di Guido Harari, “La bambina con il pallone” di Letizia Battaglia, “Le Tréport, Mers Le Bains, 1985” di Gabriele Basilico.



Grandi dimensioni - Tutte le fotografie della Galleria sono di grandi dimensioni - formato minimo 150x100 cm - stampate su materiale d-bond trattato per esterni e montate su cornici in Corten con bordo di 20cm. Accanto ad ogni installazione è stato, inoltre, posto un totem che illustra il lavoro e presenta l’Autore ed è stata realizzata un’audioguida per accompagnare il visitatore nella visita. Le installazioni sono state realizzate con il contributo di Aziende locali e del Comune di Bibbiena, della Regione Toscana e della Fondazione CR Firenze mentre le ultime 14 installazioni e il sistema di fruizione delle opere è stato finanziato dal Consiglio Regionale della Toscana tramite la legge che ha riconosciuto Bibbiena Città della Fotografia.