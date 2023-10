Lucca Comics & Games: cinque giorni di festa pop

Lucca Comics & Games prende il via mercoledì 1° novembre , consacrando cinque giorni a fumetti, giochi, anteprime, tornei, parate edizioni limitate, c on centinaia di ospiti che trasformano Lucca nella capitale mondiale della cultura pop: a disposizione dei visitatori ci sono oltre 45.000 mq di area espositiva (10% in più rispetto al 2022) per migliorare sempre di più l’esperienza della community.

Lucca Comic & Games23, Poster, "Together" by Hanuka Bros

FUMETTO: UN VIAGGIO TRA I CONTINENTI – L’area Comics è sempre più internazionale con tutti i linguaggi della Nona Arte declinati da oltre 300 artisti, tra cui 45 ospiti internazionali provenienti da Stati Uniti, Giappone, Spagna, Francia, Corea del Sud, Cina, Canada, Inghilterra, Argentina, Israele, Turchia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Belgio: un vero e proprio “campionato mondiale”, portato sul campo da 61 case editrici. I lettori di fumetti di ogni età hanno a disposizione incontri, firmacopie, anteprime, variant cover ed eventi esclusivi. Tra i nomi di punta di questa edizione spiccano Naoki Urasawa, Hiro Mashima, Mingwa, Masaaki Ninomiya e atri ancora. Usamaru Furuya, in particolare, è ospite di Lucca Comics & Games con incontri, firmacopie e con la mostra “This Time is Different”. Dal panorama internazionale, anglosassone ed europeo, sono presenti Garth Ennis, Jim Lee, Don Rosa, Amélie Fléchais, Craig Thompson, Howard Chaykin, Tony Valente e altri ancora, in un’edizione dall'altissima concentrazione di fumetto. Dal fumetto anglosassone citiamo Bryan Talbot, Declan Shalvey, Jesse Jacobs e il duo Joe Kelly e Ken Niimura; il panorama franco/belga ed europeo è esplorato da moltissimi autori tra cui Jordi Lafebre, David Rubin, Goran Sudžuka, Martin Panchaud e il duo Bastien Vivès e Martin Quenehen con la nuova avventura di Corto Maltese. Non mancano naturalmente gli ospiti italiani, oltre 250, con le figure di maggior spicco della produzione contemporanea tra cui Gipi, Milo Manara, Leo Ortolani, Sio (e tutto il gruppo di Gigaciao), Pera Toons, Silvia Ziche, Paolo Bacilieri, Igort, Werther Dell’Edera, Barbara Baraldi, Simone Bianchi e tantissimi altri. Il fumetto italiano è protagonista anche con due antologiche, dedicate a due maestri nostrani: la mostra di Dino Battaglia (in Chiesa dei Servi) nel quarantennale della morte, e un viaggio nella multisfaccettata opera di AkaB, al secolo Gabriele Di Benedetto, scomparso nel 2019, ospitata a Palazzo Ducale. Zerocalcare ha invece annunciato la sua non-partecipazione a causa del patrocinio di Israele.

Imperdibile anche l'appuntamento X-Men/Avengers: il 60° anniversario dei più grandi Team del mondo, in cui Douglas Wolk, Mara Famularo, Stefano Caselli, Elena Casagrande, CB Cebulski e Simone Bianchi celebrano alcuni dei personaggi più iconici della celebre casa editrice americana (appuntamento il 3 novembre, ore 12:00,Teatro del Giglio). Cresce anche la partecipazione dell'autoproduzione, delle produzioni alternative e del fumetto underground. Infine, l'Area Pro: luogo di eccellenza per gli incontri professionali tra editori e aspiranti fumettisti, ospitata quest'anno nell’ex Museo del Fumetto.

Tra i personaggi ospiti di Lucca Comics & Games spicca il nome di Max Pezzali, che mercoledì 1° novembre al Teatro del Giglio, presenta in anteprima il suo comic book, un albo in tiratura limitatissima, illustrato e sceneggiato da Roberto Recchioni, prodotto da Lucca Comics & Games.

LUCCA GAMES COMPIE 30 ANNI - Per il suo trentesimo compleanno il Grog, la mascotte di Lucca Games si rifà il look. Dopo una prima interpretazione di Roberto Giomi, il restyling digitale a opera di Marco Bianchini per il decennale e l’interpretazione di Marco Soresina nel 2013, arriva per il trentennale il restyling del maestro Karl Kopinski, Secondo ambassador della manifestazione è Lillo Petrolo, insieme al già annunciato Joe Manganiello.

Nel 2023 anche Magic: The Gathering, il gioco community-based, compie trent’anni. Lucca Comics & Games fa un omaggio al primo trading card game della storia e alla sua community dedicando loro una mostra in Palazzo Arnolfini e una Magic Alley a Lucca Games, che ospiterà ben 18 artisti di fama internazionale fra i quali Adam Paquette, Andrea Piparo, Jeff Laubenstein, Jesper Ejsing, Johan Grenier, Justine Jones, Marta Nael, Martina Fačková, Michele Giorgi, Mark Zug, Mila Pesic, Randy Vargas, Richard Kane-Ferguson, RK Post, Seb McKinnon, Svetlin Velinov, Milivoj Ćeran e Tony DiTerlizzi. È inoltre prevista l'anteprima italiana del documentario su “Magic: The Gathering ‘Igniting the Spark’, che viene proiettato per la prima volta proprio a Lucca con la presenza di regista, showrunner e produttori.

PERCORSI ESPOSITIVI - I percorsi espositivi dedicati al gioco e al fantastico non sono mai stati così ricchi: quest’anno si contano ben sei mostre, fra le quali “Frazetta's Legacy: Art on Art”, un'esposizione di stampe di altissima qualità e miniature del maestro indiscusso dell’illustrazione fantasy, Frank Frazetta, in collaborazione con Corner4Art e Mindworks (all’interno del padiglione Carducci).



ANTEPRIME, INCONTRI E OSPITI: LA MAGIA DELL’AREA MOVIE - Netflix torna a Lucca Comics & Games con tre novità: in primo luogo con il ritorno di uno spazio fisico dedicato in Piazza Anfiteatro; con l'anteprima del primo episodio di “Tutta la luce che non vediamo”, miniserie tratta dall’omonimo romanzo di Anthony Doerr, diretta da Shawn Levy, scritta da Steven Knight, e con Aria Mia Loberti, Nell Sutton, Mark Ruffalo e Hugh Laurie. Infine, c’è il fan screening dei primi due episodi di “SUBURRÆTERNA”, l'attesissima serie tv che espande l’universo Suburra.

Prime Video accoglie i fan in uno spazio esclusivo e porta al festival una serie di ospiti d’eccezione che presentano i loro prossimi show, tra cui Fabio De Luigi e Lillo Petrolo.

In occasione del trentennale di Jurassic Park arriva in città una sorprendente installazione per celebrare l’incredibile avventura cinematografica diretta da Steven Spielberg uscita al cinema con Universal Pictures nel giugno del 1993.

La manifestazione riserva inoltre grandi spazi agli immaginari del fantastico e alla musica; i Cosplay hanno due appuntamenti a loro dedicati l’ECG – European Cosplay Gathering, in programma venerdì 4 novembre dalle 14.00 all’Auditorium San Francesco, e lo storico Lucca Cosplay Contest, aperto a tutti i partecipanti, domenica 5 novembre dalle 14.00 nella medesima suggestiva location.

Il calendario completo degli appuntamenti e le modalità di partecipazione sono pubblicati online suk sito della manifestazione: www.luccacomicsandgames.com/it/.