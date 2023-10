Parco Sigurtà: il 5 novembre la corsa di Halloween

Si può partecipare singolarmente o come gruppo, su tre diversi percorsi: per tutti ci sono animazioni e tante sorprese.

Al Parco Sigurtà sono aperte le iscrizioni per la Corsa di Halloween , l’appuntamento podistico non competitivo in programma per domenica 5 novembre: meglio affrettarsi perché solo i primi iscritti hanno diritto al pacco gara con la maglietta ufficiale della manifestazione.

La corsa di Halloween, giunta alla seconda edizione si svolge nella cornice autunnale del parco ed è dedicata a chi ama correre o camminare. I percorsi su cui cimentarsi a scelta sono tre: 2,5 km, 6 km e 10 km. Tutti offrono la possibilità di ammirare i panorami e il foliage dei numerosissimi alberi, tra cui gli aceri giapponesi, i liquidambar e i ginkgo biloba, che abitano nel Parco e che in questa stagione si accendono di giallo, oro, rosso e ocra.

La partenza è prevista tra le ore 9.00 e le ore 10.00: l’ingresso per i partecipanti alla corsa è consentito solo dalle ore 8.00 alle 9.00 (dopo le ore 9.00 il biglietto non sarà più valido).

Durante la giornata vengono premiati i runner dall'outfit più "mostruoso", il gruppo più numeroso e non mancano le sorprese, oltre all’animazione di Radio Pico.

Il costo per il singolo è di euro 12,00, mentre per i gruppi di almeno 15 persone è di euro 8,00 a persona. Solo ai primi iscritti viene consegnato il pacco gara con la maglia ufficiale tematizzata della corsa.

Il Parco in questa occasione offre un ingresso gratuito a 50 cosplayer che si presenteranno in vesti horror. Candidarsi è semplice: basta inviare una mail all'indirizzo marketing@sigurta.it con al-egata la fotografia travestiti dal cosplay-horror che si vuole interpretare durante la Corsa di Halloween e, in pochi giorni, si riceve la risposta dal Parco: 50 fortunati riceveranno l'ingresso omaggio valido solo per il 5 novembre e solo se in abiti horror. Attenzione: le mail devono giungere entro e non oltre il 30 ottobre 2023.

Il Parco Giardino Sigurtà è un tesoro verde alle porte di Verona che in 600.000 metri quadrati accoglie un Labirinto, il Grande Tappeto Erboso, 18 laghetti, Tulipanomania, una delle fioriture di tulipani più belle al mondo e molte altre fioriture stagionali, tra cui migliaia di rose e centinaia di ninfee: un parco secolare da scoprire a piedi, in bicicletta, in golf-cart, shuttle o a bordo del trenino panoramico. Senza dimenticare il calendario eventi e le iniziative social.

Ai link sottostanti, è possibile effettuare l'iscrizione come singolo o come gruppo e scoprire il regolamento della giornata.

https://www.sigurta.it/corsa-di-halloween-iscrizione-individuale

https://www.sigurta.it/corsa-di-halloween-iscrizione-gruppo



Per ulteriori informazioni: www.sigurta.it