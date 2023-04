Parco Giardino Sigurtà: i tulipani danno spettacolo

In questo periodo è il momento di Tulipanomania , una delle fioriture di tulipani più belle al mondo: oltre un milione di tulipani fanno bella mostra di sé accanto a narcisi, giacinti e muscari, ma a questa fioritura seguiranno quelle spettacolari di rose e ninfee. Il Parco si trova a Valeggio sul Mincio , a pochi chilometri da Verona, e può essere esplorato a piedi, in bicicletta, a bordo del trenino panoramico o in golf-cart.

UN UNIVERSO DI TULIPANI - Esteso su una superficie di 600.000 metri quadrati di aree fiorite, prati e boschi, il parco ha oltre 600 anni di storia, con un'apertura al pubblico inaugurata il 19 marzo 1978. Da allora il Parco Giardino Sigurtà non ha mai smesso di attirare il pubblico grazie alle sue immense distese verdi , alle incantevoli fioriture stagionali , ai boschi e ai numerosi punti di interesse che arricchiscono la visita. Fino alla fine di aprile sono i tulipani a dare spettacolo, con oltre un milione di esemplari di ogni colore, sapientemente accostati a narcisi, giacinti e muscari in più di 300 varietà, in composizioni cromatiche di bellezza mozzafiato, in nuove aiuole antichi e in forma libera negli boschi. L'incantevole fioritura del Parco ha ricevuto nel 2022 il prestigioso riconoscimento della società canadese World Tulip Society , la quale ha conferito a Tulipanomania del Parco Giardino Sigurtà il riconoscimento di Miglior Festival di Tulipani al mondo per la fioritura sempre innovativa, le numerose iniziative correlate e perché è un appuntamento floreale che anno dopo anno sa attirare un numero sempre maggiore di visitatori, con un record di presenze nell'aprile 2022. La fioritura può essere ammirata fino ai primi giorni di maggio grazie a un innovativo impianto di refrigerazione che contribuisce a prolungare la vita dei fiori. In occasione di Tulipanomania 2023 si possono ammirare composizioni spettacolari interamente rinnovate, nelle quali spiccano la varietà Tulipa acuminata originaria della Turchia, notevole per lo sviluppo in altezza (40-45 cm) e per la forma bizzarra; i tulipani doppi Ice Cream Banana, dal colore giallo e la varietà Ice Cream Strawberry, simile invece a una elegante peonia rossa; gli affascinanti tulipani neri, i profumati Brown Sugar e le varietà Pappagallo . Accanto a loro lo splendido il narciso Sigurtà , registrato con il nome della famiglia Sigurtà.

Nel 2019 la World Tulip Society ha conferito al Parco il premio World Tulip Destination Worth Traveling For, per l'eccellenza nella promozione e nella celebrazione del tulipano. Sempre nello stesso anno il conte Giuseppe Inga Sigurtà, proprietario del Parco, è stato nominato membro dell'Ordine dei tulipani, associazione di livello internazionale.

GIARDINO ALL'INGLESE E ALL'ITALIANA – Passeggiando tra i viali del parco si riconosce facilmente la doppia anima del sito: accanto alla progettazione all'italiana, con i suoi spazi disegnati da precise geometrie, convive quella all'inglese , nella quale gli elementi naturali spontanei convivono con quelli artificiali, come grotte, tempietti, statue. La storia del parco comincia nel 1407: in quel periodo la zona era un brolo, ossia una distesa di terre colpivate a foraggio, cinta de mura. Nel corso dei secoli ha vissuto alcuni ampliamenti della superficie, con la possibilità di attingere l'acqua dal Mincio. Infine, nel 1978, Giuseppe Carlo Sigurtà ha aperto il Giardino al pubblico: oggi, Magda e Giuseppe Sigurtà continuano con dedizione a preservare ea far conoscere questo parco naturalistico, proseguendo il lavoro svolto dagli antenati.

DA NON PERDERE – In qualsiasi stagione si visita il parco, la natura offre spunti di particolare bellezza in questa o quella zona del giardino. I più suggestivi sono il Viale delle Rose, simbolo del parco con migliaia di rose che impreziosiscono la veduta a “cannocchiale” sul Castello Scaligero, esterno al Parco; il Labirinto , inaugurato nel 2011 e considerato fra i tre più belli al mondo, composto da 1500 piante di tasso, una torre centrale ei corridoi verdi sviluppati su una superficie di 2500 metri quadrati; il Castelletto e l' Eremo, per un salto nel tempo a fine Settecento; 18 specchi d'acqua, tra cui i Giardini Acquatici ei Laghetti Fioriti , sempre molto apprezzati dai visitatori e dimora di fioriture stagionali e carpe giapponesi; il Grande Tappeto Erboso , la distesa verde più ampia di tutto il Parco, utilizzato anche come set per spot, trasmissioni televisive, riprese moda e videoclip musicali); la Fattoria didattica , la Meridiana Orizzontale , il Giardino delle Piante Officinali , il Viale dei Tronchi Smeraldo, angoli curiosi e particolari, tutti da scoprire.

COME VISITARE IL PARCO - Il parco è molto esteso per cui occorre prevedere un abbigliamento comodo e calzature adatte a una lunga passeggiata. In alternativa, il parco è visitabile con la propria bicicletta o noleggiando una bici, una e-bike o un golf-cart ai cancelli di ingresso. In alternativa, per una visione di insieme, c'è anche il trenino che compie il giro del parco, toccando i punti di maggiore interesse, ma senza fermarsi lungo il percorso.

EVENTI PASQUALI – Oltre a Tulipanomania , che continua fino alla fine di aprile, sono in calendario alcuni eventi pasquali. Sabato 8 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, appuntamento per i più piccoli con la Caccia alle Uova di Pasqua presso la Fattoria interna al Parco. Dopo aver realizzato il proprio cestino nella zona laboratorio sotto la guida di animatrici, i bambini raggiungono l'area gioco per cercare le uova nascoste e riporle nel proprio cestino. Al termine della caccia, della durata di tre minuti, ciascun bambino riceverà ovetti di cioccolato o praline in numero corrispondente alle uova trovate.

Nei giorni 10 aprile (Pasquetta), 25 aprile e 1° maggio l'entrata sarà limitata e possibile solo con l'acquisto dei biglietti online.

Il Parco fa parte dal 2007 del network Grandi Giardini Italiani, una rete che racchiude i più bei giardini visitabili in Italia; dal 2020, invece, è stato inserito nel prestigioso progetto della Garden Route Italia, volto a valorizzare i giardini italiani, promosso da APGI - Associazione Parchi e Giardini d'Italia.