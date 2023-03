Emilia-Romagna: torna “I Love Cammini”

Sono oltre 50 ad oggi gli appuntamenti , in programma da aprile a ottobre, di “I Love Cammini 2023”, le proposte slow e all’aria aperta del Circuito Regionale dei Cammini e Vie di Pellegrinaggio dell’Emilia-Romagna, che lancia l’edizione 2023 dell’iniziativa, con tante proposte di esperienze autentiche tra natura, arte, storia e spiritualità, alla “portata di tutte le gambe” per scoprire sia a piedi che in bicicletta, le comunità e i territori tra Piacenza a Rimini.

Un calendario di passeggiate e attività dai ritmi lenti, di uno o più giorni, per scoprire, zaino in spalla, chiese medievali, santuari di campagna, sorgenti naturali, alberi monumentali, piccoli borghi e città d'arte, con un passo adatto a tutti e sempre in compagnia. L’iniziativa, ufficialmente presentata al pubblico sabato 25 marzo in occasione della manifestazione “Fa la Cosa Giusta” di Milano, nell’incontro “Camminare in Emilia-Romagna. Primavera Estate Autunno 2023: esperienze lungo i Cammini del Circuito regionale”, propone oltre 50 appuntamenti, da aprile a ottobre: ci sono le camminate da 1 a 6 notti in compagnia di guide esperte, con pernottamento in più luoghi; le escursioni di una sola giornata per conoscere alcune tappe dei Cammini; gli appuntamenti serali tra natura ed enogastronomia.

Tra le proposte di più giorni, per citarne solo alcune, il Cammino di San Vicinio (Natura Attiva in Valle Savio), propone tre giornate per rigenerarsi all’aria aperta a contatto con la natura, tra passeggiate, visite guidate e trekking avventurosi nel territorio della Valle del Savio e del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi (FC). L’esperienza include la suggestiva escursione a bordo di un battello elettrico nello splendido scenario del lago della Diga di Ridracoli, a Bagno di Romagna, in collaborazione con l’Ecomuseo delle Acque (l’esperienza può essere prenotata fino alla fine del mese di ottobre).

Un’altra interessante proposta è il trek primaverile di 2 giorni “Via Romea Strata con Centofiori” (domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio): due giorni di cammino nella valle del Fiume Panaro, nei dintorni di Vignola (Mo) e nel verde del Parco dei Sassi di Roccamalatina, sulle colline del Medio Appennino Modenese. Si percorre la storica Via Romea Strata, una rotta europea importante, percorsa dai pellegrini che, partendo dall’Europa centro orientale, affrontavano il cammino verso Roma. Un percorso di fede e cultura con soste alla Piana dei Ciliegi di Vignola - frutto che ha dato una forte identità al territorio, tanto da essere celebrato in aprile nella “Festa dei ciliegi in fiore” - fino al Parco dei Sassi di Roccamalatina.

È invece una full immersion di un weekend nelle terre di Matilde di Canossa, nel reggiano, “Ponte sulle Terre Matildiche”, la proposta che prevede, tra sabato 22 e lunedì 24 aprile, un trekking collinare sul Sentiero dei Ducati, con degustazioni in cantina e caseificio, visite guidate e tappe in ristoranti tipici.

Altra esperienza di più notti è “La Via degli Dei in 6 giorni”, uno straordinario percorso attrezzato, accessibile anche ai non esperti, che in sei giorni da Bologna, con il suo centro storico medievale e i suoi portici Unesco, giunge fino alla Firenze rinascimentale, attraversando eccellenze naturalistiche, storiche e religiose dell'Appennino Tosco-Emiliano (da aprile a ottobre). Ci sono poi le passeggiate sulla Via Francigena, otto giornate da maggio a giugno, dedicate alla scoperta dei Cammini, con tappe differenti e alla portata di tutti. Non mancano le camminate urbane, come quella proposta sul tema de Il Cammino di Dante - trekking ad anello tra la Romagna e il Casentino (Ar), che ripercorre l’ideale tragitto che il Sommo Poeta compì agli inizi del XII secolo tra le città di Ravenna e Firenze - che include la visita alla Tomba di Dante a Ravenna.

Per chi desidera un’esperienza di una sola giornata, i Cammini propongono escursioni di avvicinamento come “Zaino in spalla: trekking e natura”. Ogni sabato, da aprile a giugno, trekking e passeggiate nel territorio bolognese tra boschi e verdi colline, attraversando le verdeggianti distese della Pianura. Per rendere l’esperienza ancora più unica, è possibile prenotare il servizio di trasporto di andata e ritorno dal centro di Bologna. Le esperienze di un giorno includono anche itinerari di grande spiritualità, come la prima edizione degli appuntamenti del Cammino di San Francesco denominati "Francescanamente".

“C’è sempre più voglia di contatto con la natura, ritmi lenti ed esperienze autentiche - commenta l’Assessore Regionale al Turismo, Andrea Corsini - e creando la rete dei Cammini anni fa abbiamo cercato di dare una risposta a queste esigenze del viaggiatore contemporaneo. Oggi andiamo oltre, con un ricco calendario di iniziative all’insegna del movimento lento, che si inaugura con “I Love Cammini” e le sue decine e decine di proposte per tutti”.

Le esperienze, in continuo aggiornamento, e i link per informazioni sulle varie attività, sono consultabili nella pagina dei Cammini Emilia-Romagna: camminiemiliaromagna.it/it.

È necessario informarsi e prenotare con anticipo, per conoscere la disponibilità, dato che ogni esperienza è rivolta a piccoli gruppi.