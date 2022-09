Parco Giardino Sigurtà tra arte e natura

Conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, il Parco Giardino Sigurtà è una delle aree verdi più affascinanti d’Europa. Ogni anno, da marzo a novembre, centinaia di migliaia di visitatori arrivano a Valeggio sul Mincio, per godere dell'incantevole paradiso terrestre che si è preservato nel tempo e che viene mantenuto e valorizzato giorno dopo giorno. Una tradizione che guarda ad un futuro più green anche attraverso l’arte. In questa magnifica oasi naturalistica attraverso un’installazione artistica di quasi 100 opere di plastica rigenerata del

è stato ricreato uno speciale “”. Un percorso iniziatico tra arte e natura ideato per sollecitare una riflessione sui temi dell’effetto antropico sull’ambiente naturale.

“Qui i visitatori possono partecipare ad un insolito Gioco dell’Oca che li condurrà alla ricerca di queste speciali opere e a scoprire le fioriture del Parco come rose, ortensie, ninfee, fior di loto, dalie e girasoli. Attraverso le 18 tappe indicate sulla mappa, i fruitori del Parco potranno così cercare i giganti artistici nella favolosa scenografia estiva in un dialogo continuo tra creatività e ambiente. La tappa finale sarà ai Giardini Acquatici, dove tra coloratissime ninfee, si scoprirà la nuova opera del collettivo Cracking Art: l'Oca selvatica" spiega il Conte Giuseppe Inga Sigurtà.

Chiocciole, conigli, lupi, rondini, elefanti, coccodrilli e oche selvatiche. Sono quasi

100 le maxi-sculture

dalle notevoli dimensioni e dai colori vivaci che invadono i 600.000 metri quadrati del Parco. Non solo bellezza ma anche sostenibilità. Le creazioni itineranti, infatti, sono realizzate in plastica rigenerata e sono a basso impatto ambientale. Un modo alternativo per scoprire le bellezze naturali e riflettere su quanto sia importante tutelarle.