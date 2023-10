Halloween a Leolandia: una festa mostruosamente divertente

Fino al 5 novembre Il Parco si trasforma in HalLEOween per lo spasso di tutta la famiglia

In occasione di Halloween , Leolandia , il parco divertimenti di Capriate San Gervasio, si trasforma in un vero tripudio di fantasmini svolazzanti, scope magiche, zucche e streghette alle prese con intrugli epozioni: fino al 5 novembre è il momento di HalLEOween, la festa mostruosamente divertente e dedicata a tutta la famiglia, che il 31 ottobre prosegue fino a sera, dato che la chiusura del parco è posticipata alle ore 21.30, con gran finale a base di fuochi d’artificio.

Divertimento assicurato con Bluey, la simpatica protagonista dell’apprezzatissima serie TV, e la sorellina Bingo, che intrattengono i bambini con i loro iconici giochi, e lo spettacolo “Esiste Davvero!”, lo show che riunisce in un unico palco tutti i beniamini dei piccoli. Per immergersi ancora di più nello spirito della festa si può passare nell’area truccabimbi per conquistarsi un vero look da paura! Naturalmente numerose attrazioni sono tematizzate per l’occasione con allestimenti dedicati a zucche e ragnatele. Alla LeoArena è allestito l’inedito show ““Le streghe della Luna” che vede protagoniste tante simpatiche streghette, chiamate a difendere i loro medaglioni magici e a salvarli dalle grinfie dei potenti stregoni del fuoco.

Il giorno di Halloween, ovvero martedì 31 ottobre, si annuncia memorabile con dodici ore di divertimento, giochi, spettacoli e fantastiche attrazioni, tra cui il nuovissimo e maestoso drago che sorveglia minaccioso il parco dall’alto della Torre Mediterranea, pronto a proteggere i piccoli ospiti di Leolandia tra nuvole di fumo e inquietanti ruggiti. Proprio i draghi sono protagonisti di un gioco interattivo che coinvolge gli ospiti di tutte le età grazie a una nuova tecnologia: si partecipa utilizzando il proprio smartphone, per mezzo del quale si possono seguire i consigli e i suggerimenti del grande drago e partecipare a una vera e propria caccia al tesoro, alla ricerca delle quattro sfere magiche la cui unione, dopo la grande parata del parco, darà vita ad uno speciale spettacolo, con un susseguirsi di fuochi pirotecnici che lasceranno tutti a bocca aperta, per una degna conclusione della serata.

Il Parco festeggia anche il grande successo ottenuto alla 22ª edizione dei Parksmania Awards, rassegna internazionale dedicata alle eccellenze del settore dei parchi divertimento italiani e stranieri: Leolandia si è infatti aggiudicato il premio per il Miglior Show Indoor con il musical "L’Isola Perduta", presentato a inizio 2023 e andato in scena per tutta la stagione estiva. Concepito per sensibilizzare piccoli e grandi sul tema della tutela della biodiversità, lo spettacolo è dedicato alle avventure di una giovane ricercatrice in un’isola misteriosa, dominata da forze oscure che imprigionano l’energia e la forza vitale degli animali che la abitano. Tra variopinti pappagalli, rettili acrobatici, animali della giungla e creature della notte, la protagonista cerca di recuperare le parti mancanti di un totem, dalla cui integrità dipende la salvezza dell’isola.