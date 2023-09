Spagna: in viaggio con l'amico a 4 zampe

In Alto Adige per tuffarsi nella stagione dei colori

Spesso, però, le vacanze con i propri amici a 4 zampe risultano difficili da pianificare, in particolare per chi vuole condividere piacevoli esperienze con il proprio amato animale domestico. La Spagna offre numerose destinazioni pet-friendly, eccone alcune.



Barcellona - Ha creato un sito web di benessere animale dove si trovano informazioni precise su dove portare i cani nei luoghi pubblici, nelle aree verdi e sulle spiagge e quali sono le regole per portarli sui mezzi pubblici (metro e tram).



Donostia-San Sebastián - Nei Paesi Baschi, sempre più strutture ricettive accolgono i viaggiatori con i loro amici a 4 zampe: il sito sansebastianturismoa.eus/es riporta tutte le strutture che accolgono gli animali e li segnala con l’icona di un cane. San Sebastián si visita facilmente a piedi, quindi nessun problema per passeggiare con animali al guinzaglio. In ogni caso, i trasporti pubblici accettano animali piccoli o nel trasportino ed esistono anche i taxi dog friendly.



Bilbao - Capoluogo della provincia di Biscaglia nella Spagna settentrionale, permette di visitare il centro a piedi; quindi, risulta facile spostarsi con gli animali: si passeggia con il cane lungo la ría del Nervión e sempre più locali accettano gli amici a 4 zampe.



Gijón - In questa località delle Asturie, ci sono molti alloggi, ristoranti e strutture in cui gli animali sono sempre i benvenuti. La spiaggia di San Lorenzo e quella di Ponente, l’Elogio dell’Orizzonte sulla collina di Santa Catalina, l’Acquario, il Giardino Botanico, il Rinconín sono posti dove si può tranquillamente andare con loro, che si possono anche portare a fare un giro in mongolfiera.



Valencia - È stata premiata nel 2019 come città pet-friendly grazie all’elevato numero di parchi e spazi aperti in cui passare del tempo con il proprio animale da compagnia: il letto del fiume Turia, la spiaggia di Pinedo e tanti altri posti sono veramente da sfruttare, per il clima particolarmente mite, in tutto l’arco dell’anno.



Maiorca e Minorca - Le due isole Balneari hanno spiagge pet-friendly. Maiorca ha tante spiagge (tra cui Pollença, Andrayx e Artà) che accettano gli animali ed è sempre più facile salire sui mezzi di trasporto pubblico con loro. Minorca ha un alto numero di strutture che accettano gli animali da compagnia, così come le spiagge Cala Fustam, Cala Escorxada e Cala Prudent.



Granada - Passeggiare con gli amati animali da compagnia lungo i sentieri sotto la Sierra Nevada è imperdibile. E al ritorno in città, sono affascinanti le vie storiche e i locali dove ‘tapear’ all’aperto. E se, dopo tanto camminare, ci si vuole riposare continuando a esplorare la città, si può salire in loro compagnia su uno dei ‘taxiguau’.



Siviglia - Ci sono molte aree attrezzate per cani, come i parchi Infanta Elena, Alamillo, de los Príncipes o Tamarguillo con circuiti agilità e piscine dove rilassarsi con i propri animali.



Per maggiori informazioni: www.spain.info