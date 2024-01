Finlandia: 10 esperienze per innamorarsi dell'inverno del Nord

In inverno la Finlandia è avvolta da un manto bianco candido e luccicante e la regione dei laghi si trasforma in un vero e proprio paese delle meraviglie. Nel silenzio assordante dell’inverno diventa un’oasi di pace perfetta per rilassarsi, ritrovare sé stessi e abbracciare il freddo, senza rinunciare allo stile e ad una buona dose di adrenalina. Ecco dieci proposte per godere al meglio l’inverno scandinavo.

Il lago Saimaa offre molte opzioni per rilassarsi in modo consapevole lungo la sua bellissima riva, ma uno dei modi più emozionanti è sicuramente l’ice floating. Un’esperienza unica che invita a superare i propri limiti e a connettersi con il proprio io interiore. Con una tuta completamente isolante, i partecipanti potranno abbandonarsi al dolce movimento dell’acqua in un viaggio sicuro e rilassante che segue la corrente del fiume Vuoksi o del lago Saimaa.

Sfidare l’inverno con un safari sopra le righe che permette di sfrecciare su uno snow scooter elettrico a Puumala. Questa incredibile esperienza a zero emissioni porterà tutti i partecipanti in solo 1 ora e mezza a tracciare nuovi sentieri sostenibili, scivolando silenziosamente lungo le rive del lago Saimaa, ammirando il paesaggio e godendo della pace e della tranquillità circostanti, con l’aria frizzante che pizzica le guance. Il tutto in compagnia di una guida esperta che svelerà tutti i segreti nascosti del lago Saimaa.

Durante i mesi più freddi dell'anno, una delle attività più praticate dai finlandesi è la pesca sul ghiaccio e la regione dei laghi è sicuramente una delle mete preferite. L'Hotelli Kaleva a Kuhmo organizza delle esperienze per portare gli ospiti a pescare direttamente sui laghi ghiacciati. Il pranzo è incluso e il viaggio si fa tassativamente con ciaspole, sci o a piedi. Un’avventura in pieno stile finlandese e che celebra l’inverno.

Relax Glaciale

L’antica pratica che più di tutte racconta la cultura finlandese è sicuramente il tipico bagno di vapore seguito da un tuffo in acque gelide (dolci o salate). Secondo i Finlandesi, infatti, il modo migliore per sperimentare il rituale della sauna è vicino a un lago dove potersi immergere per godere appieno dei benefici del repentino cambio di temperature. Il Sahanlahti Resort a Puumala offre saune elettriche e tradizionali tutto l'anno, e di inverno, anche una sauna interamente di ghiaccio che regala un’esperienza da brivido alla scoperta del segreto del benessere e della felicità finlandese.





Sfida Artica

È risaputo che uno degli sport più amati dai finlandesi, oltre all'hockey, sia il pattinaggio sul ghiaccio, soprattutto se fatto sul lago. Per chi desidera sperimentare e mettersi alla prova, nella città di Kuopio è possibile partecipare ad una maratona sul ghiaccio per poter vivere un’avventura sportiva e divertente allo stesso tempo. E per chi non ama faticare, è disponibile anche uno skating più tranquillo sotto la luce della luna.





Piste d'incanto

Un altro sport invernale che i finlandesi amano praticare è lo sci di fondo. Ammirare i suggestivi paesaggi della regione dei laghi attraverso le centinaia di chilometri di sentieri curati e spesso illuminati è uno dei modi più sostenibili e piacevoli per entrare in contatto con la natura incontaminata e scoprire la cultura finlandese. Nella pittoresca cittadina di Karhunpää sono disponibili tante escursioni sugli sci, anche di gruppo.





Camera con vista

Dormire immersi nella natura è un sogno da vivere almeno una volta nella vita e Il Panorama Landscape Hotel è il luogo perfetto per regalarsi questa esperienza senza rinunciare a nessun comfort. Situato sulle pendici della montagna Tahko, l’esclusivo resort offre ai propri ospiti delle suite immerse tra il bosco e il lago da cui si può godere di una meravigliosa vista panoramica sul paesaggio circostante. Un'esperienza all’insegna del relax che consentirà di fare una pausa dalla quotidianità.





Pedalare tra i ghiacci

Per la grande gioia dei ciclisti, le oasi di Hossa e Martinselkonen offrono più di 150 km di sentieri perfetti per le escursioni su due ruote, anche in inverno! Tra queste, quella con la fat bike elettrica è particolarmente indicata per esplorare la natura e non perdersi neppure uno scorcio, soprattutto se non si è molto allenati!





Settimana bianca a Vuokatti

Con le sue 14 piste, Vuokatti è la meta prediletta dai finlandesi e da tutti i viaggiatori amanti dello sci. Per i principianti, i percorsi Maxin Lumimaailma sono perfetti per mettere alla prova le proprie doti sciistiche. Le piste Olympiakatti e Freestyle Park, invece, sono l’ideale per gli sciatori più esperti. Infatti, è proprio qui che si allenano i migliori atleti finlandesi!



Per maggiori informazioni: www.visitfinland.fi