Finlandia: cinque esperienze da non perdere

Immergersi nella natura incontaminata, dalle foreste alle montagne, godersi una sauna rigenerante, scoprendo le antiche tradizioni finlandesi, esplorare l'infinita offerta culturale e sportiva, dalla musica dal vivo all'arte visiva passando, per la bicicletta e lo sci. Visit Finland ha selezionato le cinque esperienze di viaggio e attività uniche da non perdere assolutamente per abbandonarsi alla gioia in stile nordico e rendere il 2023 un anno epico.



Safari sulla neve - Se si è in cerca d'ispirazioni per un'esperienza nordica en plein air tutt'altro che convenzionale, allora un'escursione guidata in monopattino elettrico è la soluzione ideale. Gli appassionati di paesaggi innevati e avventure adrenaliniche non potranno resistere ad un'attività così originale. Il luogo perfetto per viverla? Il Sahanlahti Resort sulle sponde del lago Saimaa, nella regione dei laghi finlandese.



Alla scoperta di Tom of Finland - Appuntamento irrinunciabile per gli amanti delle forme espressive più curiose è la mostra di Tom of Finland, nome d'arte di Touko Laaksonen: una rassegna completa che presenta le opere e narra la vita di uno degli artisti finlandesi più celebri al mondo, noto per la sua arte omoerotica stilizzata e altamente mascolinizzata e per la sua grande influenza sulla cultura gay della fine del XX secolo. La mostra sarà inaugurata il 28 aprile 2023 presso il Museum of Contemporary Art Kiasma a Helsinki e terminerà il 29 ottobre 2023.



Sauna ritmica - Fondato dalla band metal finlandese Children of Bodom, il Bodom Bar & Sauna, di recente apertura, dispone di tre saune ed è situato nella città di Espoo, dove il celebre gruppo musicale ha esordito nel 1993. In questa cornice insolita i visitatori possono sperimentare l'antica pratica della sauna, parte integrante della vita e della cultura finlandese . Per i fan più accaniti, poi, imperdibile la visita al museo a tema Bodom.



Solstice Festival - Il solstizio d'estate segna il magico momento dell'anno in cui il sole non tramonta mai. Nel 2023 non ci si può perdere questo suggestivo spettacolo della natura e il luogo migliore per ammirarlo è proprio la Lapponia finlandese, vicino al Circolo Polare Artico. Dal 22 al 24 giugno a Rukatunturi, la cascata artica con vista su foreste incontaminate e specchi d'acqua dolce, si anima con il Solstice Festival che celebra la luce e la vita nella natura con esibizioni musicali e artistiche di grandi talenti nazionali e internazionali. Il modo perfetto per ammirare memorabili spettacoli naturali e non solo.



Finlandia su due ruote - Girare la Finlandia in bici, magari partecipando anche ad una competizione internazionale! Uno degli appuntamenti imperdibili per i viaggiatori più sportivi è sicuramente il Tour de Lakeland che si terrà il 14 e 15 luglio. Parte della Uci Gran Fondo World Series, il Tour de Lakeland comprende gare di ciclismo su strada (tra cui 100 km e 145 km) che si snodano nello splendido scenario naturale di Lahti, eletta Capitale Verde Europea 2021.



Per maggiori informazioni: www.visitfinland.fi