Finlandia, un mondo da scoprire, sul lago Saimaa

Il Lago Saimaa con i suoi dintorni è la meta perfetta per una vacanza estiva a tutta natura, circondati dalla bellezza dei boschi di betulle, dai riflessi del lago e dalle tante opportunità all’aria aperta. Ecco alcune imperdibili attività e consigli per una vacanza estiva nella Regione di Saimaa.



Lappeenranta - Facilmente raggiungibile grazie ai voli diretti della low cost Ryanair da Milano Bergamo, la città di Lappeenranta è la porta di accesso privilegiata per iniziare la scoperta della Regione dei Laghi finlandesi. Qui ci si può avvicinare allo stile di vita rilassato dei local bevendo un caffè in pittoreschi bar come Majurska e Satamatie 6, passeggiando tra le vie della parte storica che vanta pregevoli edifici che ospitano musei, gallerie e botteghe degli artigiani o dirigersi verso il porto per gustare il famoso e tradizionale cibo di strada locale vety e atomi pasticci di carne tipici di questa zona. Per immergersi nel passato della cittadina da non perdere la Fortezza di Lappeenranta dalle cui mura si ha una magnifica vista sia sul lago Saimaa che sulla città. In estate, vicino alla Fortezza, viene costruito un grande castello di sabbia al quale lavorano molti artisti provenienti da tutta la Finlandia.



Mille attività - Il Lago Saimaa è davvero unico e offre tantissime attività all’aria aperta da includere in viaggio estivo nella Regione. Uno dei modi migliori per ammirare i panorami unici, rilassarsi in buona compagnia e godersi una vacanza indimenticabile è una tranquilla crociera sul lago: si può scegliere tra le escursioni in giornata in partenza da Lappeenranta, Imatra e altre località, oppure le navigazioni di più giorni con pernottamento a brodo per scoprire i tanti isolotti presenti nell’arcipelago. È anche possibile affittare un’isola privata per dormire in un cottage di legno e vivere qualche giorno immersivo nella natura nello stile rilassato dei finlandesi.



Itinerari in bicicletta - Tra gli itinerari più suggestivi da non perdere la Saimaa Archipelago Route: un percorso circolare di 160km, con partenza e arrivo a Lappeenranta, che si snoda nelle regioni di Lappeenranta e Imatra attraversando paesaggi naturali unici e i pittoreschi villaggi di Taipalsaari, Ruokolahti e Joutseno. Durante questo percorso si può fare una deviazione nella cittadina di Savitaipale con le acque limpide del lago Kuolimo e la fortezza di Kärnäkoski o ancora visitare alcuni dei 53 siti culturali e naturali del Saimaa UNESCO Global Geopark, un tesoro geologico da esplorare non solo in bici, ma con itinerari di trekking di diversa durata e portata. Lungo la Saimaa Archipelago Route si incontrano anche deliziosi caffè e ristornati dove assaggiare specialità locali, e hotel di charme.



La sauna galleggiante - In Finlandia la sauna è un vero e proprio rito, praticato tutto l’anno, estate, compresa. Anche nella regione di Saimaa non mancano le occasioni per rilassarsi e per vivere questa esperienza come un vero finlandese.. Molti sono i cottage con sauna affacciati sulle sponde del lago e che permettono anche di tuffarsi nelle fresche acque del lago, ma chi cerca qualcosa di più originale può provare la Floating Sauna una vera e propria sauna all’interno di una barca che parte dal porto di Lappeenranta naviga lungo il Lago Saimaa: un ottimo modo per ammirare la bellezza della natura unita ai benefici di questo momento di relax. Anche nella regione di Imatra si può salire a bordo della Saunalautta-Imatra e navigare lungo il fiume Vuoksi concedendosi attimi di serenità con gli amici.



Rapide spettacolari - Situata lungo il fiume Vuoksi, Imatra è famosa per le rapide di Imatrankoski che rappresentano una delle attrazioni naturali più antiche della Finlandia. Solitamente chiuse durante l’anno, la straordinaria potenza e lo scroscio potente delle rapide può essere ammirata durante l’estate con degli spettacolari show in programma alle 18 nei mesi di luglio e agosto. Oltre a questa emozionante esperienza vale la pena anche visitare il parco Kruununpuisto, prima riserva naturale della Finlandia e creato nel 1842, ospita marmitte dei giganti, incisioni rupestri e altri elementi storici.



Cucina da scoprire - Cosa c’è di meglio di una pausa culinaria in un paesaggio incantato? La Regione del Lago Saimaa è stata eletta Regione Europea della Gastronomia 2024 merito delle ricche esperienze che combinano il cibo più puro del mondo e la cultura più autentica di questa aerea della Finlandia. Tra i piatti imperdibili il Särä il cui ingrediente principale è l’agnello che viene cotto per quasi 9 ore al forno con le patate e servito con le tipiche focacce e birra fatta in casa. Il celebre Restaurant Säräpirtti Kippurasarvi situato nel comune di Lemi, vicino a Lappeenranta propone solamente questo piatto, cucinato ancora come da tradizione. Inoltre, la cultura alimentare di questa parte della Finlandia è un'esperienza davvero unica: in natura si possono trovare ingredienti puri e aromatici, come verdure selvatiche, bacche e funghi. Il pesce dei laghi è il tesoro della cucina della Regione di Saimaa, che si ritrova nei ristoranti, così come nei mercati locali. Per gli amanti della pesca, è anche possibile partecipare a uno dei tanti fishing tour sul Lago Saimaa in partenza da Imatra e Lappeenranta.



Per maggiori informazioni: www.gosaimaa.com