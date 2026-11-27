Senza sangue, senza sesso, senza accesso: come il mondo prova a vietare Grand Theft Auto
Con l'uscita del nuovo capitolo di una delle saghe più famose e allo stesso tempo controverse dei videogiochi, crescono anche le polemiche e i dibattiti in tutto il pianeta: tra blocchi commerciali, censure e limiti morali, ecco dove GTA non arriverà sugli scaffali dei negozidi Fabio Beretta
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Sin dal suo debutto nel 1997, la saga di Grand Theft Auto ha accompagnato il suo straordinario successo commerciale a un lungo elenco di controversie politiche, giudiziarie e culturali. E con la recente uscita di GTA VI, il dibattito sulla regolamentazione dei contenuti maturi nei videogiochi è tornato ad accendersi a livello internazionale.
Dall'analisi dei mercati globali emerge infatti uno scenario complesso e piuttosto variegato: oltre venti Paesi e diverse amministrazioni locali hanno adottato provvedimenti contro la più celebre serie di Rockstar Games, spaziando dai divieti governativi assoluti ai blocchi sugli store digitali, fino a pesanti modifiche tecniche dei contenuti, fortemente limitati dalla censura. Un fenomeno sempre più globale, insomma, che però non arriva proprio in ogni angolo del mondo.
Divieto assoluto
In diversi Paesi l'intera serie è stata oggetto di veri e propri bandi a livello nazionale, motivati dalla tutela della morale pubblica, dalla prevenzione della criminalità o da regimi di censura generalizzata sui media occidentali. Il caso più recente riguarda il Tagikistan: nell'ottobre 2024 il ministero degli Interni ha vietato l'intero franchise sul territorio nazionale, poiché accusato di promuovere comportamenti criminali e violenti. A questo si affiancano Paesi in cui le restrizioni sono strutturali: in Afghanistan e in Iran i titoli della saga sono da sempre proibiti per contenuti ritenuti contrari ai valori religiosi e culturali, mentre in Corea del Nord, dove peraltro non esiste nemmeno una connessione alla rete internet globale, il videogioco è considerato illegale, esattamente come qualsiasi altro prodotto d'intrattenimento occidentale, e la sua fruizione punita con pene severissime, come la deportazione nei campi di lavoro o persino con la morte.
In passato altri Paesi asiatici avevano colpito singoli capitoli: la Thailandia aveva vietato la vendita e il noleggio della serie nei negozi fisici nel 2008 dopo un fatto di cronaca nera a Bangkok, quando un ragazzino aveva assassinato un taxista per emulare il protagonista del videogioco; la Malesia, invece, aveva messo al bando GTA San Andreas e GTA V, mentre l'Uzbekistan aveva già proibito la distribuzione dei capitoli precedenti per le stesse motivazioni.
I blocchi commerciali
Con il passaggio alla distribuzione digitale a discapito delle versioni fisiche, molti divieti entrano in vigore con l'esclusione dai negozi online delle singole piattaforme videoludiche. In Cina, ad esempio, nessun capitolo di GTA ha mai ottenuto la licenza governativa necessaria per la vendita ufficiale sul mercato interno, motivo per cui anche GTA VI è assente dai canali ufficiali. Inizialmente si pensava che lo stesso provvedimento entrasse in vigore anche a Taiwan, ma al di là della classificazione 18+, nessun blocco è stato imposto alla saga, con l'ultimo titolo regolarmente in vendita, sia negli store fisici che digitali. In Russia, invece, il blocco deriva dalle sanzioni internazionali: dal 2022 i colossi del videointrattenimento, come Take-Two Interactive e Sony, hanno infatti sospeso le operazioni commerciali nel Paese, lasciando gli utenti russi privi dell'accesso ufficiale al sesto capitolo, anche se alcuni esponenti politici locali avevano comunque invocato un divieto per i contenuti considerati immorali.
Il Medio Oriente, tra bandi e... retromarce
Un discorso analogo riguarda il Medio Oriente: sebbene Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti abbiano sorpreso il settore revocando nel 2025 lo storico bando su GTA V e approvando quindi GTA VI con una classificazione 21+, altri cinque Paesi della regione — Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman e Libano — hanno escluso il nuovo capitolo dai cataloghi digitali locali e dalle iniziative promozionali a causa delle restrizioni sui contenuti adulti.
Dicevamo della clamorosa retromarcia dell'Arabia Saudita, che ha deciso di revocare il divieto per motivazioni di carattere principalmente economico. Il fondo sovrano saudita Pif, presieduto dal principe ereditario Mohammed bin Salman, detiene infatti circa 11 milioni di azioni di Take-Two Interactive (società madre di Rockstar Games) per un valore superiore ai 2 miliardi di dollari. Il governo saudita è diventato quindi negli ultimi anni uno dei principali azionisti dell'azienda traendo guadagno diretto dal successo globale del gioco. Il motivo di questa improvvisa inversione? Non solo la grande passione per i videogiochi dello sceicco, ma anche la volontà da parte del governo di Riad di ridurre la dipendenza dall'indotto del settore petrolifero.
L'arte del taglio
Quando non si arriva al divieto totale, gli enti di classificazione impongono modifiche sostanziali al gioco con censure piuttosto importanti. Il caso emblematico resta il Giappone. Per ottenere il rating Cero Z (riservato ai maggiorenni), ogni capitolo della saga è stato adattato al mercato nipponico con l'eliminazione del sangue, degli smembramenti e delle scene di tortura. Con GTA VI, la versione giapponese risulta più soft rispetto all'edizione internazionale: i personaggi indossano biancheria intima anche nelle scene di nudo, e l'opzione per aumentare la sensazione di "splatter" è bloccata al minimo. Dettaglio non indifferente, le copie occidentali sono prive dei sottotitoli in giapponese proprio per scoraggiarne l'importazione. Caso simile in Corea del Sud, dove l'ente regolatore aveva inizialmente avuto una spaccatura a causa del nudo integrale che avrebbe comportato persino il divieto di vendita: nel mese di ottobre 2026, a pochi giorni dall'uscita del gioco, la commissione ha però approvato il titolo assegnando il rating 19+, ma senza alcuna censura.
Censura occidentale
In Europa, Germania e Francia imposero censure pesanti sui primi capitoli in 3D (GTA III, Vice City e San Andreas), eliminando sangue, mutilazioni, missioni cruente e la possibilità di raccogliere denaro dai passanti uccisi. A partire da GTA IV, tuttavia, il mercato europeo ha accolto i titoli in versione integrale, fatta eccezione per alcune censure visive sul nudo frontale come nel caso della Grecia. L'Australia ha invece vissuto un rapporto altalenante con il franchise: dopo aver imposto tagli a GTA III e aver ritirato temporaneamente San Andreas nel 2005 per lo scandalo "Hot Coffee" (una modalità nascosta nel codice del gioco che sbloccava un minigioco a sfondo sessuale), nel 2014 ha assistito al ritiro volontario di GTA V da parte delle grandi catene commerciali per proteste legate alla violenza di genere. Nonostante ciò, GTA VI ha ottenuto il rating R18+ senza alcun taglio ai contenuti.
I divieti locali
Un capitolo a parte riguarda GTA Online. Per rispettare le normative nazionali contro le scommesse, le funzionalità legate al gioco d'azzardo sono tuttora bloccate in oltre cinquanta Paesi, tra cui Belgio e Paesi Bassi. Infine, non mancano provvedimenti su scala locale o legati a vicende giudiziarie singolari. Nel 2008 un tribunale federale in Brasile ordinò il ritiro dal mercato di GTA: Episodes from Liberty City per una causa sul diritto d'autore legata a un brano musicale brasiliano inserito senza autorizzazione (divieto poi revocato nel 2012). La città di Rosario, in Argentina, ha vietato la vendita della serie sul territorio comunale per contrastare la violenza giovanile, mentre nel novembre 2026 le autorità municipali di Gharyan, in Libia, hanno disposto controlli e sequestri nei negozi locali per impedire la vendita di GTA VI in nome della morale pubblica. In Egitto, il Centro globale per le Fatwa Elettroniche di Al Azhar, la principale istituzione dell'Islam sunnita a livello mondiale, ha messo in guardia dal potenziale impatto del videogioco. Nel Paese è all'esame una proposta di messa al bando, ma intanto milioni di giovani adulti fanno la fila per provare la nuova versione.
A quasi trent'anni dal primo episodio, la saga di Grand Theft Auto continua non solo a spaccare l'opinione pubblica, ma anche a rappresentare uno specchio delle diverse sensibilità culturali e legislative del mondo: un prodotto sì globale, capace di infrangere ogni record di vendita, ma costretto a fare i conti con confini geografici, digitali e morali sempre più marcati.