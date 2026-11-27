In diversi Paesi l'intera serie è stata oggetto di veri e propri bandi a livello nazionale, motivati dalla tutela della morale pubblica, dalla prevenzione della criminalità o da regimi di censura generalizzata sui media occidentali. Il caso più recente riguarda il Tagikistan: nell'ottobre 2024 il ministero degli Interni ha vietato l'intero franchise sul territorio nazionale, poiché accusato di promuovere comportamenti criminali e violenti. A questo si affiancano Paesi in cui le restrizioni sono strutturali: in Afghanistan e in Iran i titoli della saga sono da sempre proibiti per contenuti ritenuti contrari ai valori religiosi e culturali, mentre in Corea del Nord, dove peraltro non esiste nemmeno una connessione alla rete internet globale, il videogioco è considerato illegale, esattamente come qualsiasi altro prodotto d'intrattenimento occidentale, e la sua fruizione punita con pene severissime, come la deportazione nei campi di lavoro o persino con la morte.