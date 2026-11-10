Il rilevamento dell'età tramite l'uso dell'intelligenza artificiale sarà globale su Instagram. Meta ha annunciato l'estensione in tutto il mondo dei sistemi che consentono di stimare gli anni reali degli utenti e individuare gli adolescenti che si registrano dichiarando una data di nascita da maggiorenni. L'obiettivo è inserire automaticamente un numero maggiore di ragazzi tra i 13 e i 17 anni negli account per adolescenti, che prevedono impostazioni di privacy più restrittive, limiti ai contatti da parte di sconosciuti e strumenti di controllo per i genitori.