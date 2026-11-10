Meta estende il rilevamento dell'età tramite IA per gli adolescenti su Instagram
I sistemi automatici trasferiranno gli utenti tra i 13 e i 17 anni nei profili protetti. Modalità che continuerà a essere utilizzata anche su Facebook e debutterà nel corso dell'anno su Threads
Meta © Dal Web
Il rilevamento dell'età tramite l'uso dell'intelligenza artificiale sarà globale su Instagram. Meta ha annunciato l'estensione in tutto il mondo dei sistemi che consentono di stimare gli anni reali degli utenti e individuare gli adolescenti che si registrano dichiarando una data di nascita da maggiorenni. L'obiettivo è inserire automaticamente un numero maggiore di ragazzi tra i 13 e i 17 anni negli account per adolescenti, che prevedono impostazioni di privacy più restrittive, limiti ai contatti da parte di sconosciuti e strumenti di controllo per i genitori.
Come l'IA stabilisce l'età
Per individuare gli utenti che potrebbero aver indicato una data di nascita non corrispondente alla realtà, Meta utilizza sistemi di intelligenza artificiale che analizzano diversi segnali. Tra questi figurano elementi visivi presenti nelle fotografie, riferimenti a compleanni o anni scolastici e altre informazioni condivise sulla piattaforma. In Australia, inoltre, l'azienda utilizza come indicatore aggiuntivo anche il sistema di classificazione per fasce d'età di Apple. Negli Stati Uniti, Meta ha annunciato che informerà anche i genitori sul funzionamento di questi strumenti attraverso notifiche dedicate.
Dove era già attivo il sistema
La tecnologia non è una novità assoluta. Prima dell'annuncio della sua estensione globale, il sistema era già stato introdotto negli Stati Uniti, in Brasile e nell'Unione europea. Secondo Meta, l'obiettivo è aumentare il numero di adolescenti identificati correttamente e inseriti nelle impostazioni di protezione previste per la loro fascia d'età. L'azienda continua inoltre a sostenere che la verifica dell'età dovrebbe essere effettuata direttamente dagli store delle applicazioni, anziché ricadere esclusivamente sulle piattaforme social.
Facebook, Threads e il contesto legale
Il programma rientra in una più ampia strategia di tutela dei minori online. Meta ha confermato che la tecnologia di stima dell'età continuerà a essere utilizzata anche su Facebook e debutterà nel corso dell'anno su Threads. L'accelerazione arriva dopo l'accordo raggiunto ad agosto con 52 procuratori generali statunitensi nell'ambito delle contestazioni sui potenziali rischi delle piattaforme del gruppo per gli utenti più giovani. L'intesa ha portato anche a un rafforzamento degli investimenti destinati a individuare sia gli account riconducibili agli under 13 sia quelli appartenenti ai ragazzi tra i 13 e i 17 anni.