Usa, Meta condannata in New Mexico a pagare 25 miliardi per "violazioni della privacy"

Secondo l'accusa, Meta avrebbe "fornito informazioni fuorvianti" sulle proprie politiche di protezione dei dati. Nel corso del processo, durato due settimane, i legali dello Stato hanno confrontato le dichiarazioni pubbliche dell'ad Zuckerberg e dell'allora direttrice operativa Sheryl Sandberg con le loro comunicazioni private. La giuria ha ritenuto "ingannevoli o scorrette" 26 delle 29 dichiarazioni esaminate. Il giudice ha definito il danno causato dalla società "particolarmente grave", sottolineando che le violazioni intenzionali si sarebbero ripetute per anni. Il New Mexico aveva chiesto una sanzione fino a 40 miliardi di dollari.