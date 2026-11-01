Molti vip hanno scelto costumi elaborati e travestimenti costosissimi per Halloween, Christina Aguilera, al contrario, ha deciso di puntare tutto sulla sensualità, pubblicando su Instagram una fotografia decisamente audace, che non è certo passata inosservata. La cantante si mostra nuda, immersa nella vasca da bagno, con indosso soltanto una collana lunga. Uno scatto sexy, studiato per lasciare ben poco all'immaginazione e attirare l'attenzione dei suoi follower.