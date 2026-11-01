Molti vip hanno scelto costumi elaborati e travestimenti costosissimi per Halloween, Christina Aguilera, al contrario, ha deciso di puntare tutto sulla sensualità, pubblicando su Instagram una fotografia decisamente audace, che non è certo passata inosservata. La cantante si mostra nuda, immersa nella vasca da bagno, con indosso soltanto una collana lunga. Uno scatto sexy, studiato per lasciare ben poco all'immaginazione e attirare l'attenzione dei suoi follower.
A rendere la fotografia ancora più particolare è il dettaglio delle coperture applicate sui capezzoli: decorazioni ispirate alla notte delle streghe, una soluzione ironica e decisamente in tema, ma anche un modo per aggirare le restrizioni imposte dal social network sui contenuti di nudo. La fotografia mette in evidenza la sua voglia di osare e di giocare con la propria immagine, trasformando una semplice celebrazione di Halloween in un'occasione per sorprendere il pubblico.
Una sensualità già mostrata in passato
Non è la prima volta che Christina Aguilera sceglie di mostrarsi in una veste particolarmente sexy. Nel corso degli ultimi anni, la popstar ha più volte condiviso immagini provocanti, dimostrando di sentirsi a proprio agio con la propria femminilità e con un'immagine sensuale e senza troppi tabù. Questa volta, però, sembra essersi spinta ancora oltre. La scelta di posare nuda nella vasca da bagno, con soltanto una collana e le decorazioni strategicamente posizionate, rappresenta una delle sue apparizioni social più audaci.