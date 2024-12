Christina Aguilera festeggia 44 anni regalando un topless esplosivo

Christina Aguilera festeggia 44 anni e lo fa in maniera decisamente sensuale e provocante. La cantante ha infatti regalato ai suoi fan una foto in cui posa in topless con il seno solo leggermente coperto da una mano, quel tanto che basta per sfuggire alla censura di Instagram. Nello scatto Christina indossa un cappello di pelle e tacchi a spillo ed è accovacciata con lo sguardo rivolto all'obiettivo con fare ammiccante. Solo pochi giorni fa la cantante aveva rivelato di essere in vena di festeggiamenti posando accanto a un albero di Natale con un abito leopardato.