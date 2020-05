Christina Aguilera fa un bagno notturno in quarantena: "Una ricarica al chiaro di luna..."

"Una ricarica al chiaro di luna...", Christina Aguilera mostra le sue curve sexy in costume, dopo essersi concessa un tuffo nella piscina della sua villa a Beverly Hills, dove sta trascorrendo la sua dorata quarantena. Bagno notturno per la popstar 39enne, che condivide una serie di scatti molto sensuali..

Sdraiata sui gradini della piscina la Aguilera sfoggia un fisico al top tonico e super sexy. Nella didascalia la popstar cita i versi di una delle sue hit del 2018 "Liberation": "Eyes wide open, I'm alive again. Senses sharpened, wash away my sin", "Occhi spalancati, sono di nuovo viva. Sensi acuti, che lavano via il mio peccato".

Di recente Christina si è unita ad altre star come Beyoncé, 38 anni, Ariana Grande, 26 anni e Demi Lovato, 27 anni, per Disney Singalong, manifestazione canora in streaming con scopo benefico per raccogliere fondi per Feeding America e sostener ei più bisognoso in questo periodo di pandemia. La bella hitmaker ha cantato la canzone vincitrice del Grammy tratta dal film "Il Re Leone", "Can You Feel The Love Tonight".