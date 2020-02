Da Christina Aguilera a Beyoncé i vip rendono omaggio a Kobe Bryant e Jlo scoppia a piangere

Ultimo saluto a Kobe Bryant e alla figlia Gigi allo Staples Center di Los Angeles, dove in 20mila si sono raccolti per "A celebration of life". Tra i tantissimi ospiti soprattutto esponenti del mondo dello sport ma anche tantissimi vip tra cui Jennifer Lopez che non ha trattenuto le lacrime. Sul palco commoventi e toccanti le esibizioni di Beyoncé, che ha emozionato l'intero palazzetto fino alle lacrime con 'XO' e 'Halo', Christina Aguilera, chiamata a interpretare una toccante Ave Maria e Alicia Keys, che già aveva ricordato Kobe Bryant alla serata dei Grammys e che si esibisce in una versione della "Sonata al chiaro di luna" di Beethoven, perché Pelinka ha ricordato come Kobe (che il piano non lo suonava) avesse voluto a tutti i costi impararla al piano per poterla suonare alla moglie Vanessa prima del loro matrimonio.