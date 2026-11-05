Iran, 40enne condannato a morte per i suoi post sui social: accusato di "corruzione sulla terra"

"Il mio assistito, Amirhossein Mousavi, è stato condannato a morte con l'accusa di 'corruzione sulla terra' per via delle sue attività virtuali su Twitter". Con queste parole, l'avvocato Reza Shafakhah ha annunciato su internet la sentenza per il 40enne, che pubblicava contenuti su X e Instagram tramite account gestiti in modo anonimo. Le sue attività online avvenivano tramite un account denominato "James B. Din" e le autorità hanno dichiarato di aver accertato il legame tra Mousavi e il suddetto profilo. L'organizzazione Iran Human Rights (IHR), con sede in Norvegia, ha confermato la condanna, motivandola con le sue attività di "dissenso online" contro le autorità.