California, il governatore Newsom commuta 548 condanne a morte in ergastoli

"Le uccisioni sancite dallo Stato sono incompatibili con i valori della California, minano le fondamenta del nostro sistema giuridico e sminuiscono ognuno di noi", ha scritto Newsom in una lettera aperta ai cittadini californiani. Nello 'Stato dell'oro' non si eseguono condanne a morte da vent'anni e probabilmente non verranno eseguite neanche nel prossimo futuro, dato che il successore di Newsom, il neoeletto Xavier Becerra, si è impegnato a mantenere la moratoria sulla pena capitale.