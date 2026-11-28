Morto il fisico americano James Russell: è stato il pioniere di cd e dvd
Le sue ricerche portarono alla creazione di un disco compatto su cui registrare informazioni in codice binario, da leggere attraverso un raggio laser. Nella sua vita registrò più di 70 brevetti: l'ultimo a 88 anni
© YouTube
Si chiamava James Torrance Russell, era un fisico ed è morto a 95 anni. Sconosciuto ai più, è stata invece una figura chiave nel mondo scientifico. Lo statunitense, infatti, ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo delle tecnologie digitali. In particolare, è stato l'inventore di importanti soluzioni alla base dei moderni cd e dvd.
Aveva registrato più di 70 brevetti
Russell è morto nella sua abitazione di Bellevue, nello Stato di Washington. A rendere nota la scomparsa è stata la famiglia, attraverso un comunicato al quotidiano The Seattle Times. Nel corso della sua attività scientifica, Russell aveva registrato più di 70 brevetti, ma il contributo che lo ha reso maggiormente conosciuto risale agli anni Sessanta.
La sua invenzione più importante
In quel periodo sviluppò infatti un innovativo sistema per incidere, conservare e riprodurre dati in formato digitale attraverso un supporto ottico. Il principio alla base della sua invenzione consisteva nell'impiego di un fascio luminoso per leggere le informazioni trasformate in codice binario. Un'idea destinata a lasciare un segno profondo nell'evoluzione tecnologica: le sue intuizioni hanno infatti contribuito allo sviluppo dei sistemi utilizzati nei cd e nei dvd, cambiando radicalmente il modo di ascoltare musica, vedere film e conservare dati.
Chi era James Russell
Nato nel 1931 a Bremerton, nello Stato di Washington, Russell manifestò sin da giovanissimo una forte passione per l'elettronica. Durante l'adolescenza iniziò a frequentare un elettricista impiegato nell'azienda del padre, fino a intraprendere un percorso di apprendistato al suo fianco. Ottenuta la laurea in Fisica nel 1953, iniziò a lavorare alla General Electric. Poi entrò a far parte del Battelle Northwest, un centro impegnato nella ricerca scientifica e tecnologica.
È proprio qui che Russell cominciò a studiare un sistema per migliorare la qualità delle registrazioni musicali, puntando a superare i limiti dei supporti analogici attraverso la digitalizzazione dell'audio e l'utilizzo della luce per leggere i dati registrati, riducendo così disturbi e interferenze. Da questi studi prese forma una tecnologia innovativa, capace di registrare e riprodurre suoni in formato digitale con una maggiore fedeltà rispetto ai sistemi tradizionali. Parallelamente, Russell mise a punto soluzioni che consentirono di raccogliere grandi quantità di informazioni su supporti dalle dimensioni contenute, anticipando principi fondamentali delle tecnologie ottiche utilizzate negli anni successivi.
L'antenato di cd e dvd
Tra la seconda metà degli anni Sessanta e il decennio successivo, le ricerche del fisico portarono alla realizzazione di un prototipo: un disco compatto sul quale le informazioni venivano registrate in codice binario e poi lette attraverso un raggio laser. Un principio fondamentale per lo sviluppo dei supporti ottici, dai cd ai dvd, fino alle successive evoluzioni tecnologiche come i Blu-ray.
L'ultima trovata
La sua attività scientifica proseguì anche in età avanzata. A 88 anni, infatti, Russell ottenne un nuovo brevetto, stavolta legato al settore medico: un dispositivo progettato per analizzare e misurare i gas espirati dai pazienti durante le procedure di anestesia.