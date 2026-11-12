Addio a Randall England, il cattivissimo di "General Hospital"
L'attore statunitense aveva interpretato il criminale Jack Slater nella soap opera tra il 1984 e il 1985. Si è spento il 25 settembre per un tumore all'esofago, ma la famiglia ha annunciato solo ora la scomparsa
Il mondo delle soap opera americane perde uno dei volti che hanno contribuito a caratterizzare "General Hospital" negli anni Ottanta. Randall England, interprete del personaggio di Jack Slater nella celebre serie televisiva, è morto il 25 settembre all'età di 75 anni. La notizia è stata diffusa soltanto l'11 novembre, a diverse settimane dalla scomparsa dell'attore, avvenuta per un tumore all'esofago.
Dagli esordi nella moda alla formazione teatrale
Nato a Oklahoma City nel 1951, England aveva intrapreso inizialmente percorsi diversi prima di dedicarsi alla recitazione. Durante gli anni universitari aveva praticato sport, arrivando a giocare come lanciatore nella squadra dei Sooners dell'Università dell'Oklahoma. Successivamente si era avvicinato al mondo della moda.
Fu proprio il lavoro da modello a portarlo a New York, dove iniziò a frequentare l'ambiente teatrale e a studiare recitazione. Tra i suoi insegnanti figuravano due nomi di primo piano come Kim Stanley e Stella Adler. La sua attività professionale lo avrebbe poi condotto in diverse città internazionali, tra cui Londra, Zurigo, Milano e Los Angeles. Prima di trasferirsi definitivamente in California, England aveva già maturato esperienze sul palcoscenico. Tra le produzioni teatrali a cui prese parte figurano "All My Sons", "Lo zoo di vetro" e "Le tre sorelle" di Anton Čechov. Proprio la sua interpretazione nell'opera del drammaturgo russo gli valse un riconoscimento nel 1994.
Il successo con Jack Slater in General Hospital
La televisione gli offrì l'occasione di raggiungere un pubblico più ampio. Dopo alcune esperienze iniziali, tra cui il film per la televisione del 1978 "Ruby and Oswald", incentrato sull'assassinio di John F. Kennedy, arrivò il ruolo destinato a legare il suo nome alla memoria degli appassionati di soap opera.
Nel 1984 entrò infatti nel cast di "General Hospital" nei panni di Jack Slater, un antagonista che interpretò fino al 1985. Criminale, assassino e ladro di gioielli, Slater era diventato riconoscibile anche per il suo particolare gusto nel vestire, soprattutto per gli stivali da cowboy rossi.
Nel corso della sua carriera l'attore ha preso parte anche ad altre produzioni televisive di successo, tra cui "Dallas", "Febbre d'amore" e "Baywatch".
Dal videoclip dei Maroon 5 al cinema
La carriera dell'attore non si limitò alle soap opera e alle serie televisive. Nel corso degli anni partecipò anche a diversi film, tra cui "Beverly Hills Chihuahua" e "Skyscraper", quest'ultimo con Anna Nicole Smith. Nel 2015 comparve inoltre nel videoclip di "Sugar", uno dei brani di maggior successo dei Maroon 5.
Parallelamente alla recitazione, England coltivò anche la passione per la musica, pubblicando e lavorando a progetti artistici con il nome RAE. La sua attività proseguì tra cinema, televisione e teatro anche negli anni Duemila e nei periodi successivi. Tra gli ultimi progetti figurava inoltre un documentario dedicato alla vita e alla carriera di Kim Stanley, l'attrice con cui aveva studiato durante la sua formazione.
Il ricordo della famiglia
A comunicare la scomparsa è stato un necrologio pubblicato online, nel quale si legge che l'attore se n'è andato serenamente, circondato dai propri familiari. Nel ricordo dei suoi cari emerge soprattutto il legame con i figli e i nipoti: la famiglia ha sottolineato che, tra tutte le esperienze della sua vita, il ruolo di padre e quello di nonno erano quelli a cui teneva maggiormente. England lascia la figlia Micaela Reed, il genero Sam Reed, i nipoti Katherine e Julian, la madre Catherine Burgess e la sorella Linda Baker, oltre agli altri familiari.
Gli altri lutti recenti nel cast di "General Hospital"
La morte di England si aggiunge a quelle di altri interpreti legati alla lunga storia di "General Hospital". Nel 2024 era scomparso Johnny Wactor, che aveva vestito i panni di Brando Corbin in 164 episodi tra il 2020 e il 2022. L'attore aveva soltanto 37 anni quando era stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco al petto durante un tentativo di rapina a Los Angeles.
Un altro lutto ha colpito la produzione nell'agosto 2025, quando è morto a 79 anni Tristan Rogers, noto soprattutto per aver interpretato Robert Scorpio. L'attore era malato di cancro. La sua manager, Meryl Soodak, lo aveva ricordato sottolineando quanto fosse legato al personaggio: Rogers aveva inizialmente ottenuto un ingaggio di una sola giornata, ma era riuscito a trasformare quel ruolo in una presenza centrale della serie.