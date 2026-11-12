Fu proprio il lavoro da modello a portarlo a New York, dove iniziò a frequentare l'ambiente teatrale e a studiare recitazione. Tra i suoi insegnanti figuravano due nomi di primo piano come Kim Stanley e Stella Adler. La sua attività professionale lo avrebbe poi condotto in diverse città internazionali, tra cui Londra, Zurigo, Milano e Los Angeles. Prima di trasferirsi definitivamente in California, England aveva già maturato esperienze sul palcoscenico. Tra le produzioni teatrali a cui prese parte figurano "All My Sons", "Lo zoo di vetro" e "Le tre sorelle" di Anton Čechov. Proprio la sua interpretazione nell'opera del drammaturgo russo gli valse un riconoscimento nel 1994.