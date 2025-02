Morta Alice Hirson, una carriera tra le soap opera da "Dallas" a "General Hospital"

Nata a New York, è stata un’attrice il cui nome è legato principalmente a quello delle soap opera. Dal 1969 al 1993, Alice Hirson è apparsa in "Ai confini della notte" della Cbs, in "Another World" della Nbc e nel suo spin-off, "Somerset". Ancora in "Una vita da vivere" della Abc, in "General Hospital" della Abc e in "Quando si ama" della Abc. Ha interpretato inoltre Mavis Anderson, la migliore amica di Ellie e moglie di Punk Anderson (Morgan Woodward), in 26 episodi di "Dallas" della Cbs dal 1982 al 1988. Suo marito, Stephen Elliott, ha interpretato l'avvocato Scotty Demerest nella stessa soap cult.