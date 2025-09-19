Lo schianto contro un'auto contromano
© IPA
Brad Everett Young, attore di molte serie televisive tra cui "Grey's Anatomy" e "General Hospital" e noto fotografo di Hollywood, è morto in un terribile incidente stradale a Los Angeles, sulla 134 Freeway mentre tornava a casa dopo aver visto un film: la sua auto si è schiantata contro un veicolo che procedeva contromano. Il 46enne è stato dichiarato morto sul posto, mentre l'altro automobilista è stato trasportato in ospedale. La notizia è stata confermata dal suo rappresentante Paul Christensen solo nelle ultime ore, anche se la morte risale a domenica notte.
Young aveva immortalato moltissime star del cinema e della moda sui red carpet di Hollywood, dove era ormai una presenza fissa. Collaborava attivamente con riviste come The Hollywood Reporter, Vanity Fair, Vogue, Elle, People, Variety e vantava un "recente" passato da attore, soprattutto in serie televisive di culto come "Boy Meets World", "Felicity", "Grey’s Anatomy" e "General Hospital", ma anche sul grande schermo in film come "Charlie’s Angels" (2000), "Jurassic Park III" (2001), "The Artist" (2011) e "Dr. Jekyll and Mr. Hyde" (2017).
In una dichiarazione ufficiale il rappresentante di Youg ha dichiarato: "La passione di Brad per l'arte e per le persone che vi lavorano era ineguagliabile. Ha vissuto la sua missione di mantenere viva la creatività e la sua eredità continuerà attraverso Dream Loud Official".
Dream Loud Official è un'iniziativa popolare fortemente voluta e sostenuta da Brad Everett Young, dedicata al restauro e alla conservazione di programmi musicali e artistici nelle scuole di tutto il paese. Il suo obiettivo era quello di ispirare studenti, insegnanti e artisti e ricordare alle comunità che "la creatività non è un lusso, ma una parte essenziale dell'istruzione".
Commenti (0)