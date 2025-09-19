In una dichiarazione ufficiale il rappresentante di Youg ha dichiarato: "La passione di Brad per l'arte e per le persone che vi lavorano era ineguagliabile. Ha vissuto la sua missione di mantenere viva la creatività e la sua eredità continuerà attraverso Dream Loud Official".

Dream Loud Official è un'iniziativa popolare fortemente voluta e sostenuta da Brad Everett Young, dedicata al restauro e alla conservazione di programmi musicali e artistici nelle scuole di tutto il paese. Il suo obiettivo era quello di ispirare studenti, insegnanti e artisti e ricordare alle comunità che "la creatività non è un lusso, ma una parte essenziale dell'istruzione".