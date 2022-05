Medical da record: "Grey's Anatomy" festeggia le 400 puntate

La 400esima puntata corrisponde anche con il finale della stagione 18, ma niente paura il medical drama non si ferma qui.

Una nuova stagione, e siamo quindi a quota 19 ci sarà e Ellen Pompeo è stata confermata nella parte della protagonista Meredith Grey.

Anche in questo caso, come per le stagioni precedenti, la Abc non ha precisato per ora se la 19esima sarà l'ultima per la serie o per la sua star.

La Pompeo, una dei tre 'sopravvissuti' del cast originale il cui contratto scadeva alla fine della 17esima stagione (gli altri sono

Chandra Wilson e James Pickens Jr.

) aveva più volte affermato di voler uscire di scena. Ma così non sarà.

Durante i festeggiamenti l'unica a mancare è stata la creatrice di questo medical drama dei record, che si è però collegata virtualmente all'evento.