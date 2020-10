Ellen Pompeo: "Ho il contratto in scadenza, potrei abbandonare Grey's Anatomy"

La 17esima stagione andrà in onda negli Stati Uniti a partire dal prossimo 12 novembre e potrebbe quindi essere quella conclusiva. L'ago della bilancia è il cachet della Pompeo, che l'anno scorso era riuscita a strappare un contratto da 550mila dollari a puntata. Sin dal suo esordio "Grey's Anatomy" si è imposta come una delle serie tv più viste di sempre. Dopo 17 anni appassiona ancora ben 15 milioni di telespettatori e chiudere un prodotto di successo non è una decisione facile da prendere.

"La migliore stagione di sempre" - "Diamo lavoro a un sacco di persone e abbiamo un forte impatto. Sono molto grata per questo ma, creativamente, sto pensando a cosa potremmo fare ancora", ha ammesso la Pompeo, che è anche produttrice della serie. La stagione numero diciassette sarà una sorta di omaggio ai medici e agli infermieri che combattono in prima linea contro il coronavirus:. "Ma sono davvero davvero eccitata per questa stagione. Probabilmente sarà la nostra migliore stagione di sempre. So che sembra assurdo da dire ma è così".

