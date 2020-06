Anche Ellen Pompeo si inginocchia per Floyd: "Sono scioccata da quante armi vedo intorno intorno a me..."

Anche Ellen Pompeo si inginocchia per Floyd 1 di 12 IPA 12 di 12 IPA 12 di 12 IPA 12 di 12 IPA 12 di 12 IPA 12 di 12 IPA 12 di 12 IPA 12 di 12 IPA 12 di 12 IPA 10 di 12 IPA 11 di 12 IPA 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

La Pompeo, che vive a West Hollywood con la sua famiglia, è sposata con un afroamericano e da sempre è impegnata nella lotta contro il razzismo, ha manifestato con con occhiali e mascherina e ha poi pubblicato su Twitter un video con una diretta in cui spiega la situazione in tempo reale e si dice scioccata dall'enorme dispiego di mitragliatrici e carri armati da parte della polizia armata fino al collo: "Sono stata a diverse proteste prima d’ora, non molte, ma sicuramente sono stata alla Women’s March e alle Climate Change Marches, qui a Los Angeles. La marcia delle donne era probabilmente grande dieci volte questa qui in West Hollywood e ci sono altri cortei in Los Angeles, ma il punto è questo: non c’erano agenti della Guardia Nazionale armati, con mitragliatrici, non c’era polizia con armi automatiche. Sono stata ad altre proteste e non ho mai visto la polizia con le mitragliatrici, né la Guardia Nazionale con le mitragliatrici. Stiamo marciando per le vite delle persone di colore, siamo qui per dire che contano, e ci sono le mitragliatrici. ... Non ho mai visto una tale dimostrazione di forza in pieno giorno qui. Perché alla marcia delle donne non c’erano armi automatiche, perché non c’erano alle marce per l’orgoglio omosessuale. Qui ci sono armi ovunque. Non so, ditemi voi...".