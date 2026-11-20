Lutto nel cinema, morto a 43 anni Lance Broadway: aveva recitato in "Attacco al potere - Olympus Has Fallen"
L'attore ed ex lanciatore della Major League Baseball è stato trovato senza vita nella tromba delle scale di un complesso residenziale a Dallas. Al momento non sono state chiarite le circostanze della morte
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È giallo sulle cause della morte di Lance Broadway, attore americano ed ex lanciatore della Major League Baseball, scomparso all'età di 43 anni. Il suo corpo è stato ritrovato martedì 17 novembre nella tromba delle scale di un complesso residenziale a Dallas, in Texas. A riferirlo sono i documenti dell'ufficio del medico legale della contea di Dallas, mentre sulle circostanze del decesso restano ancora numerosi interrogativi. Al momento, la causa della morte non è stata accertata. Il caso è in attesa degli esiti dell'autopsia e non sono state rese note ulteriori informazioni sulle condizioni in cui è stato trovato il corpo.
Dalla Major League al cinema
Lance Broadway, nato il 20 agosto 1983 a Bryan, in Texas, dopo aver conquistato un posto nel baseball professionistico, aveva deciso di reinventarsi come attore, riuscendo a ottenere diverse opportunità tra cinema e televisione. Il suo debutto sul grande schermo risale al 2013, quando entrò nel cast di "Attacco al potere - Olympus Has Fallen", il film d'azione con Gerard Butler. Nella pellicola interpretava l'agente dei servizi segreti O'Neill, incaricato di contribuire alla protezione del presidente degli Stati Uniti Benjamin Asher, interpretato da Aaron Eckhart.
Le serie tv
Dopo l'esordio cinematografico, Broadway aveva continuato a lavorare nel mondo della televisione, partecipando a diverse produzioni conosciute dal pubblico internazionale. Tra i titoli a cui aveva preso parte figura Agents of S.H.I.E.L.D., la serie televisiva ambientata nell'universo Marvel. Nel suo curriculum compaiono anche apparizioni in Lucifer, Saint George e Real Husbands of Hollywood.
La carriera nel baseball
Prima di dedicarsi alla recitazione, Lance Broadway aveva costruito una carriera sportiva di tutto rispetto e si era distinto nel baseball già durante gli anni della scuola superiore, ottenendo riconoscimenti a livello distrettuale. Aveva proseguito gli studi e l'attività sportiva alla Dallas Baptist University, per poi trasferirsi alla Texas Christian University. Nel 2005, durante la sua unica stagione con i TCU Horned Frogs, si era messo particolarmente in evidenza come lanciatore, conquistando il riconoscimento di miglior pitcher della conference. Le sue prestazioni gli avevano aperto le porte della Major League. Il debutto nella massima lega professionistica americana era arrivato nel 2007. Dopo aver trascorso parte di tre stagioni con la squadra di Chicago, nel 2009 era stato ceduto ai New York Mets, con cui aveva disputato otto partite. La sua ultima apparizione nella Major League risaliva al 26 settembre 2009.