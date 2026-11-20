Prima di dedicarsi alla recitazione, Lance Broadway aveva costruito una carriera sportiva di tutto rispetto e si era distinto nel baseball già durante gli anni della scuola superiore, ottenendo riconoscimenti a livello distrettuale. Aveva proseguito gli studi e l'attività sportiva alla Dallas Baptist University, per poi trasferirsi alla Texas Christian University. Nel 2005, durante la sua unica stagione con i TCU Horned Frogs, si era messo particolarmente in evidenza come lanciatore, conquistando il riconoscimento di miglior pitcher della conference. Le sue prestazioni gli avevano aperto le porte della Major League. Il debutto nella massima lega professionistica americana era arrivato nel 2007. Dopo aver trascorso parte di tre stagioni con la squadra di Chicago, nel 2009 era stato ceduto ai New York Mets, con cui aveva disputato otto partite. La sua ultima apparizione nella Major League risaliva al 26 settembre 2009.