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È morto a 64 anni Juan Atkins, tra i pionieri della techno a Detroit. La notizia del decesso, riportata dal sito web di dance music esident Advisor, è stata poi confermata da Greensmith Artists, agenzia che lo rappresentava. Atkins è stato trovato privo di sensi in una stanza d'albergo a Città del Messico prima di un'esibizione ed è stato dichiarato morto dopo il trasporto in ospedale. Lo riporta il Guardian. Con il duo Cybotron prima e sotto lo pseudonimo di Model 500 poi, Atkins ha creato un tipo di musica capace di dominare la pista da ballo e al contempo di evocare fantasie fantascientifiche. È stato il primo a utilizzare il termine techno, per definire questo stile elettronico duro, anticipando un intero genere che oggi rappresenta uno dei pilastri della cultura dance.
Nato a Detroit nel 1962, Atkins si trasferì in seguito con la famiglia nella periferia rurale del Michigan di Belleville. Proprio lì incontrò Derrick May e Kevin Saunderson, due compagni di scuola media con i quali formò i Belleville Three, un trio di musicisti affini all'avanguardia della musica elettronica. Al liceo, utilizzando strumenti sempre più accessibili come la drum machine Roland TR-808 e il sintetizzatore Korg MS-10, Atkins fondò i Cybotron con Richard Davis.
Ha in seguito intrapreso la carriera solista con il nome di Model 500, creando altri brani fondamentali della musica dance come "No Ufo's" e "The Chase". Nel 1985 fondò anche la sua etichetta discografica, Metroplex, per pubblicare i suoi lavori, ma anche quelli di altri artisti come Anthony Shakir e Dj Bone. All'inizio degli anni '90, la scena techno che aveva contribuito a ispirare era fiorita, e Atkins perfezionò ulteriormente il suo sound con il progetto uptempo "Infiniti". Sia pur meno produttivi in termini di uscite discografiche, gli anni 2000 hanno visto Atkins formare il duo Borderland con un'altra icona della techno, Moritz Von Oswald. Dalla collaborazione sono usciti due album: uno nel 2013 e l'altro nel 2016. Nel 2023, Atkins ha riformato i Cybotron, pubblicando nuova musica ed esibendosi dal vivo. A questo punto, l'influenza di Atkins si era estesa ben oltre la techno, con decine di artisti che campionavano il solo brano "Clear". Missy Elliott lo ha reso la base del suo brano "Lose Control", che ha raggiunto il terzo posto nella classifica Billboard statunitense nel 2005.
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