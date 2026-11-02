Ha in seguito intrapreso la carriera solista con il nome di Model 500, creando altri brani fondamentali della musica dance come "No Ufo's" e "The Chase". Nel 1985 fondò anche la sua etichetta discografica, Metroplex, per pubblicare i suoi lavori, ma anche quelli di altri artisti come Anthony Shakir e Dj Bone. All'inizio degli anni '90, la scena techno che aveva contribuito a ispirare era fiorita, e Atkins perfezionò ulteriormente il suo sound con il progetto uptempo "Infiniti". Sia pur meno produttivi in termini di uscite discografiche, gli anni 2000 hanno visto Atkins formare il duo Borderland con un'altra icona della techno, Moritz Von Oswald. Dalla collaborazione sono usciti due album: uno nel 2013 e l'altro nel 2016. Nel 2023, Atkins ha riformato i Cybotron, pubblicando nuova musica ed esibendosi dal vivo. A questo punto, l'influenza di Atkins si era estesa ben oltre la techno, con decine di artisti che campionavano il solo brano "Clear". Missy Elliott lo ha reso la base del suo brano "Lose Control", che ha raggiunto il terzo posto nella classifica Billboard statunitense nel 2005.